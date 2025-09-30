Splashtopのリモートデスクトップ＆リモートサポート製品を無料でお試しください。クレジットカードや契約は不要です。すでに3,000万人がSplashtopを利用している理由を見つけてください。
私たちはラップトップ、タブレット、スマートフォンからほぼ何でもできます。しかし時には、1つのデバイスしか持っていなくて、別のデバイスにアクセスする必要があります。
仕事用のコンピュータや学校のコンピュータにアクセスしたり、オンデマンドのリモートサポートを提供したりするために、Splashtopにはあなたにぴったりのリモートアクセスアプリがあります。
Splashtopの無料リモートアクセスアプリトライアルを利用して、Splashtopでのリモートアクセスがどれほど簡単かを確認してください。
Splashtopは3つの強力なリモートアクセス製品の無料トライアルを提供しています：
これらのいずれもクレジットカードやコミットメントなしで無料で試すことができます。
Splashtopのリモートアクセスアプリでできること
設定が完了すると、任意のデバイスでSplashtopリモートアクセスアプリを開き、無人アクセス:できるコンピュータのリストを確認できます。 その後、クリック一つで選択したコンピュータへのリモート接続を開始できます。
リモートデスクトップセッションに入ると、まるでその前に座っているかのようにコンピュータをリモートコントロールできます！
Splashtopのリモートアクセスアプリを無料で試すために、今日から無料トライアルを始めましょう。下のボタンをクリックして、今すぐ他のデバイスからコンピュータにリモートアクセスしてみてください。
今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する無料トライアル