User happy with their Splashtop trial

Splashtop Free リモートアクセスアプリ Trial

Trevor Jackins
所要時間 1分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

Splashtopのリモートデスクトップ＆リモートサポート製品を無料でお試しください。クレジットカードや契約は不要です。すでに3,000万人がSplashtopを利用している理由を見つけてください。

私たちはラップトップ、タブレット、スマートフォンからほぼ何でもできます。しかし時には、1つのデバイスしか持っていなくて、別のデバイスにアクセスする必要があります。

仕事用のコンピュータや学校のコンピュータにアクセスしたり、オンデマンドのリモートサポートを提供したりするために、Splashtopにはあなたにぴったりのリモートアクセスアプリがあります。

Splashtopの無料リモートアクセスアプリトライアルを利用して、Splashtopでのリモートアクセスがどれほど簡単かを確認してください。

Splashtopは3つの強力なリモートアクセス製品の無料トライアルを提供しています：

これらのいずれもクレジットカードやコミットメントなしで無料で試すことができます。

Splashtopのリモートアクセスアプリでできること

設定が完了すると、任意のデバイスでSplashtopリモートアクセスアプリを開き、無人アクセス:できるコンピュータのリストを確認できます。 その後、クリック一つで選択したコンピュータへのリモート接続を開始できます。

リモートデスクトップセッションに入ると、まるでその前に座っているかのようにコンピュータをリモートコントロールできます！

Splashtopのリモートアクセスアプリを無料で試すために、今日から無料トライアルを始めましょう。下のボタンをクリックして、今すぐ他のデバイスからコンピュータにリモートアクセスしてみてください。

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

AICPA SOC icon
