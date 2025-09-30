"結局のところ、重要なのは誰が私たちを落とすかではなく、誰が私たちを引き上げるかです。”このKate Dicamilloの引用は、ビジネスがこの困難な時期に焦点を当てるべきこと、つまり助けの手を差し伸べることを強調しています。そしてそれが私たちSplashtopが行っていることです。多くのお客様が同じことをしているのを見て嬉しいです。今日はその一例を紹介します：インディアナ州プレインフィールドの主要なMSPであるMy IT Indyです。
COVID19危機の間にWFH機能を拡張してインディアナのビジネスのレジリエンスを支援
Ryan Grimes, President of My IT Indy, explains how during the COVID19 crisis, his company used Splashtop リモートアクセス to enable small businesses in Indiana to continue running from the safety of their homes.
Ryanは、「COVID19がインディアナのコミュニティを襲ったとき、在宅勤務が可能なほとんどの企業がすぐにそうしました」と言います。
しかし、彼はさらに説明します。「他の多くの企業がリモートに移行する可能性を持っていたにもかかわらず、どのようにすればよいか分からなかったのです。」
Grimesは、困難な時期に前進するためにはポジティブでいる必要があると言い、彼の会社が「嵐の中の静けさ」になれると自信を持っています。
彼はさらに、「この状況はそのままであり、私たちがそれにどのように反応するかが、どのようにそれを乗り��越えるかを決定する」と強調しています。"
My IT Indyは、クライアントが在宅勤務の準備を整え、ビジネスの継続性を確保できるようにするという使命に乗り出しました。
市場には多くのWFHソリューションがあり、My IT Indyは複数のオプションを評価するのに時間を費やさなければなりませんでした。Ryanは、彼の会社がこれらの機能を無償で拡張する計画であると述べました。したがって、在宅勤務ソリューションは信頼性があるだけでなく、手頃な価格である必要がありました。
年々、Grimesの会社は自社のスタッフが在宅勤務を可能にするためにさまざまなツールを使用してきました。これらのツールは買収されたり、他のシステムに統合されたり、価格が不当に上昇したりしていました。
When My IT Indy found Splashtop リモートアクセス, it checked all of the boxes for their needs:
リーズナブルな価格 — Splashtopの価格は月額¥825から始まり、VPN/RDP、TeamViewer、LogMeInなどの他のソリューションに比べて最大80%の節約が可能です。さらに、COVID19の救済措置として、Splashtopは他のリモートアクセスプロバイダーのような価格の引き上げを行っていませんでした。
複数のデバイスで動作 — Splashtopは、ノートパソコン、タブレット、スマートフォンで使用でき、Windows、Mac、Linux、iOS、Androidのオペレーティングシステムと互換性があります。
Secure — Splashtop リモートアクセスは、2段階認証とTLSによる保護、マルチレベルのパスワー��ドセキュリティ、ブランクスクリーン、画面の自動ロック、セッションのアイドルタイムアウト、リモート接続通知など、多くの機能を備えており、安全で信頼性の高いリモートアクセスソリューションです。
使いやすく、設定 — ユーザーは4つの簡単なステップで始めることができます。
My IT Indyのケーススタディ全文をこちらでお読みください。