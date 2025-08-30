メインコンテンツへスキップ
Splashtop
Male businessman reading Splashtop Enterprise capabilities on laptop screen

Splashtop Enterpriseの独自機能

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
Splashtop Enterpriseは、ITチームにリモートアクセスを効果的に管理し、リモートサポートを提供し、組織や教育機関のためにリモートワークを可能にするために必要なセキュリティ、柔軟性、スケーラビリティ、パフォーマンスを提供します。

Splashtop Business Access、Splashtop SOS、そしてSplashtop リモートサポートを支える高性能エンジンと共に、Splashtop Enterpriseは、リモートアクセスを次のレベルへと引き上げる機能と能力の組み合わせを提供します。

Splashtop Enterpriseで得られる独自の利点と機能を見てみましょう:

オールインワンリモートアクセスとサポート

組織は、従業員に仕事用コンピュータへのリモートアクセスを提供し、ITがコンピュータやモバイルデバイスをリモートでサポートできるようにし、すべてを単一のプラットフォームから行うことができます。組織は、必要なエンドユーザーリモートアクセスと技術者リモートサポートライセンスの数を柔軟に選択できます。

シングルサインオン統合

ユーザーは、集中管理されたシングルサインオン（SSO）ユーザーIDとパスワードを使用してSplashtopアカウントを認証できます。SplashtopはSAML 2.0標準を使用し、ADFS、Azure AD、Okta、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、TrustLogin、Shibbolethを含むすべての主要なIDプロバイダーと統合します。

さらに、クロスドメインアイデンティティ管理システム（SCIM）を通じて、ITはSplashtopでSSOアカウントを自動プロビジョニングできます。プロビジョニングの一環として、SSOアカウントのグループ化を自動設定することもできます。この機能は現在、Azure ADとOktaを通じて利用可能です。

より良い管理性

  • 予定されたリモートアクセスと接続プール

    特定のコンピュータに個々のユーザーまたはユーザーグループがアクセスできる時間をスケジュールします。この機能は、教育機関がリモートコンピュータラボをスケジュールしたり、組織が従業員の勤務時間を調整したりするのに特に役立ちます。

    さらに、接続プールとしてコンピュータのグループを定義することで、ユーザーが予定されたアクセス時間中に利用可能なコンピュータに接続しやすくすることができます。ユーザーが接続をクリックすると、プール内の利用可能なコンピュータに接続されます。利用可能なコンピュータを探す必要はありません。

  • 詳細なアクセス許可

    ファイル転送、リモート印刷、コピー＆ペーストなどのアクションに対して、役割ベースまたはユーザーベースの詳細な権限を提供します。

生産性の向上

  • リモートマイク（リダイレクトマイク）

    ユーザーは、ローカルマイクを通じてリモートWindowsコンピュータに入力を送信できます。これにより、Skype、Teams、Zoom、VoIPなどのオーディオビジュアルツールを介して通話に参加したり、リモートセッションで音声入力や録音ソフトウェアを使用したりできます。

  • USBデバイスリダイレクト(リモートUSB)

    ユーザーは、USBデバイス（スマートカードリーダー、セキュリティキー、スタイラス/HIDデバイス（Wacomタブレットなど）、またはプリンター）をローカルコンピュータからリモートコンピュータにリダイレクトできます。リダイレクトされたデバイスは、リモートコンピュータで直接接続されているかのように動作します。

Splashtop Enterpriseの詳細はこちら

