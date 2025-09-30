大学のコンピュータリソースへのアクセスは、リモート学習の成功に不可欠です。学生はラボのコンピュータにアクセスできる必要があり、教員は自宅から自分のワークステーションにアクセスできる必要があります。幸いなことに、Splashtopはこれをすべて可能にします。
詳細はこちら about Splashtop for remote lab access. または、始めるためにお問い合わせください。
学生、教職員、教師、ITのためのすべてのSplashtop教育ソリューションをご覧ください。
Splashtopは、教育機関がオンラインリモート学習に適応するために使用している、簡単で高性能、かつコスト効果の高いリモートアクセスソリューションです。Splashtopは学生、教職員、IT管理者に利益をもたらします。
学生の学校ラボコンピュータへのリモートアクセス
Splashtopは、学生が個人のデバイスを使用して高性能なラボコンピュータにリモートでアクセスし、制御できるようにします。つまり、ラボに物理的にいなくても、コーディング、ビデオ編集、3Dモデルの構築に必要なプロセッサ集約型アプリケーションを使用できます。
教職員の学校コンピュータへのアクセス
Splashtopは、教員がどこからでも授業の準備や授業を行うために、個人のコンピュータやモバイルデバイスからキャンパス内のコンピュータにリモートアクセスできるようにします。
デバイスを管理およびサポートするIT管理者向け
IT管理者にとって、Splashtopはリモートアクセスを簡単にし、集中管理コンソールを通じて設定および管理されます。また、Splashtop リモートサポートを使用すると、ユーザーがセッション中にITの助けを必要とする場合、管理者はすぐにリモートで接続してリアルタイムで問題を解決できます。
メンテナンスも迅速かつ簡単で、管理者はエンドユーザーの存在なしにキャンパス内��のコンピュータにリモートでアクセスして作業を行うことができます。何よりも、Splashtopの設定と使用は簡単です！
リモートデスクトップを使った遠隔学習についての詳細はこちら。