分散型の働き方を採用する際、中小企業は専門的なガイダンスと継続的なサポートが必要です。MSPにとっての広大な機会について詳しく知ることができます。
最新のCybersecurity Workforce Studyからのデータをレビューすると、中小企業（SMB）が2022年に大きな課題に直面しており、マネージドサービスプロバイダー（MSP）に救いの手を求めていることが明らかです。
予算、時間の不足、ITスタッフの不足が中小企業の最大の課題です。今やリモートワークや柔軟な働き方が「通常の仕事」に変わり、サイバーセキュリティの脅威が拡大する中、企業は専門的な指導と継続的なサポートを必要としています。これにより、MSPsにとって市場が成熟しています。
MSPにとって完璧なドアオープナー2つ：サイバーセキュリティと効率的なリモートコラボレーション
Cybersecurity: Cybersecurity Workforce Studyによると、世界は約270万人のサイバーセキュリティ専門家が不足しています。SMBが1人か2人を雇いたいと思っても、彼らの給与は急騰しており、SMBの予算に過度の負担をかけることになります。2020年と2021年に100人以上の従業員を持つSMBの100%がサイバー攻撃の標的になったという事実を議論することで、会話を始めましょう。The Verizon 2021 Data Breach Investigations Reportによると。
あなたのMSPサービスがMSSP（マネージドセキュリティサービスプロバイダー）でもあることを強調してください。クライアントのために毎日ナビゲートしているサイバーセキュリティの問題は、あなたの見込み客が今年と2023年に再び直面する可能性が高い問題であることを指摘してください。 will likely face again this year and in 2023。
効率的なリモートコラボレーション: 2番目のドアオープナーは効率的なリモートコラボレーションに焦点を当てています。これは、応急処置的なリモートワークソリューションを超えたステップです。ここでは、SMBがパンデミックを「乗り切る」ために採用した即席のソリューションが必ずしも安全で生産的でコスト効果があるわけではないという事実を紹介しています。現代のMSPとして、複数のサイロ化された製品を統合ソリューションに組み合わせる方法に関する知識が、あなたを貴重なアドバイザーにします。ほぼすべてのSMBに対して劇的な効率と時間節約の手段を明らかにすることができます。
最初の重要な見込み客との会議を開くためのドアオープナーが成功したら、SMBの経営者を興奮させる5つの重要なポイントに触れることが重要です。
SMBを引き付けるためのMSPsの5つの重要な機会
1. コンサルティングアドバイス
多くのSMBは公式なIT部門を持っていません。「彼らは、ビジネスと技術を理解し、適切な提案を行い、ビジネスリーダーが技術に投資していると感じられるようにする人を必要としています」と、TruMethodsの社長であるGary Picaは最近のRedmond Channel Partnerの記事に書いています。
ビジネスリーダーは、組織と高レベルのプロセスを迅速にレビューするコンサルティング提案に良い反応を示します。MSPサービスやSaaSソリューションの組み合わせを活用しながら、内部ITスタッフを解放する（または追加の採用を避ける）方法を具体的に提案します。
2. 最も人気のある（業界特化型）SaaSオファリングと統合に関する専門知識
中小企業は、最高クラスのアプリケーションを手に入れ、それらがすべてスムーズに連携して、すべての部門でワークフローとプロセスを合理化できることを本当に知りたいと思っています。多くの企業は、内部の専門知識が不足しているため、ERP、CRM、eコマース、業界特化のアプリケーションを管理するためにパートナーに依存しています。彼らは、すべてをまとめるためにMSPを必要としています。
ヒント: 可能な限り多くのソリューション認証の証拠を持つことは、ガイダンスを求める見込み客にとってさらに魅力的になります。
3. IT部門の拡張として働きたいという願望
中小企業は、プロバイダーとソリューション全体を管理できるMSPを必要としています。例えば、中小企業とそのeコマースおよびERPソリューションプロバイダーの間の連絡役として機能します。ソリューション全体のアップグレードを管理し、内部ITスタッフに影響を与えることなくバグ修正を迅速に行うことを求めています。
そのようなサービスが提供する時間の�節約をベンチマークする方法を開発していない場合は、早急に行うべきです。それは、各顧客に対して、ベンダーやソリューションを自分で管理していた以前の方法に比べて、どれだけの時間と労力を節約したかを正確に示すことができる、素晴らしい継続的な販売および顧客維持ツールです。
4. 迅速な対応能力
グローバル化した顧客、パートナー、クラウドベースのソリューションを持つSMBは、緊急時に24x7のオンデマンドサービスが必要であることを認識しています。あなたが「内部ITの拡張」として迅速な対応サービスを提供するか、単独の提供として提供するかに関わらず、SMBはあなたと協力することを強く考慮します。
あなたの提供するものは、異なるサービスレベルのオプション（例えば、1時間以内のメール応答、すぐにライブ（Tier 1）ヘルプデスクの人に接続する能力、1時間以内のライブTier-2ヘルプなど）を提供するべきです。価値は、見込み客がどんな状況でも常にカバーされていると感じることにあります。
5. コスト削減と継続的な改善
提供できるサービスのあらゆる側面の人件費を強調してください。一般化では不十分です。具体的なコスト予測を立てる必要があります。
見込み客のターゲットベースに対する最も一般的なシナリオと、すべての分野にわたる関連するコスト削減を開発します。これには、ダウンタイム、失われた売上、給与、新しいソリューションの効率性などが含まれます。時間に追われる中小企業の経営者は、その先見性と専門知識を評価するでしょう。
分散型ワークが提供する機会を活用してください。
市場が混乱し、不確実�性が蔓延しているとき、革新的なチームは繁栄します。SMBは、MSPが独自に対処できる課題に直面しています。MSPは、広大なSMB市場に参入するための多くの機会を持っています。これら5つの機会は、氷山の一角に過ぎません。