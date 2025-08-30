2021年の大退職が迫っています。パンデミックは世界中の企業に在宅勤務/リモートワークソリューションを採用させ、最終的にリモートワークへのアクセスは、どこからでも働くことが仕事と生活のバランスにとって優先事項であると気づいた従業員の心を永遠に変えました。
人材分析会社Visierのデータによると、2021年には4人に1人が仕事を辞めたとのことです。Visierの最新レポートによると、50以上の米国大企業からの自主退職者について、業界全体で50万人の従業員が辞職したことが判明しました。
辞職のペースが加速しています。PwCの調査によると、8月には65%の人々が新しい仕事を探していました - これはCNBCの報告によると、同じ月に実際に430万人が辞職したということです。
すべての規模の企業のビジネスリーダーは、貴重な従業員を失わないように行動しなければなりません。
最も価値のある従業員が最初に去るでしょう
多くのストーリーがフロントラインワーカーへの負担を取�り上げましたが、Visierのレポートは、退職者の大部分が5〜15年の在職期間を持つ人々、40〜45歳の人々、女性を含むことを指摘しています。実際、8月の記録的な退職波で女性は男性より25%高い率で退職しましたとGustoが収集したデータによると。
最近のCNBCの記事で、Visierの人材分析担当VPであるIan Cookは、「中堅キャリアや経験豊富なプロフェッショナルが退職すると、組織はより多くの内部知識を失い、チームやリーダーシップにより深刻な混乱が生じます。これらの労働者はまた、より高価で、代替するのに時間がかかります。」と述べました。
何をしないか：古い世界からの厳しい姿勢を取る
ティム・クックから大辞職にどう反応しないかを学ぶことができます。彼は2021年6月にAppleの従業員に対し、9月初旬までにオフィスに戻る必要があると伝える社内メモを送信しました。Appleの従業員はあまり喜ばず、経営陣に自分たちの手紙を送りました。彼らは、Tim Cookのメモが従業員の退職につながったと述べ、次のように付け加えました。「昨年、私たちはしばしば無視されているだけでなく、時には積極的に無視されていると感じました…『多くの皆さんがオフィスで同僚と再会することを楽しみにしていることを知っています』というメッセージは、私�たちの中に直接矛盾する感情があることを認めないメッセージであり、無視されていると感じさせます…経営陣がリモート/場所に柔軟な働き方を考える方法と、Appleの多くの従業員の実際の経験との間に切断するがあるように感じます。」
それがAppleの従業員の反応であれば、Appleよりも名声の低い企業や、より競争の激しい業界で運営されている企業の従業員はどのように反応するでしょうか？「従業員の何人かがそのように不満を言うとき、企業は心配すべきです。それはエスカレートし、たとえ少数の従業員であっても、組織のトーンであるという印象を与える可能性があります」と、マサチューセッツ大学ローウェル校のマニングスクールオブビジネスの経営学教授、キンバリー・メリマンはBBCの記事で述べています。
同様の状況で、Washingtonian Magazineの従業員は、最高経営責任者が編集記事を書いた後、オフィスへの完全な復帰を受け入れなければ解雇されると脅迫されたように見えたため、仕事を辞めました。
知識労働者を求める企業が競争している厳しい労働市場では、これらは悪い動きです。CNBCの記事で、GlassdoorのシニアエコノミストであるDaniel Zhaoは、「退職は、労働者がそこに仕事の機会があると確信しているというポジティブなシグナルです」と述べています。
本当にもっと柔軟性を提供する必要があります
多くの企業が高い給与や昇進に関する微妙なメッセージ（ウォール街の金融大手に特有の条件）で人々をオフィスに引き戻そうとしましたが、それが必ずしも最善の方法ではありません。「伝統的な昇給よりも魅力的な特典や利益があるかもしれません」とクックは言いました。「最も明白な例は、柔軟性を強調できる場合です。」
CookはCNBCのインタビューで、「人々はキャリア、ワークライフバランス、仕事への関わり方を再考しています」と強調しました。そして、それが従業員を維持したい場合に雇用主が関与する必要があることです。」
柔軟性はリモートアクセスとリモートサポートから始まります
リモートアクセスとリモートサポートによって可能になったテレコミューティングオプションを提供する企業は、長年にわたり印象的な生産性向上を実現しています。2021年にスタッフを喜ばせる鍵は、ワークライフバランスを提供し、ひどい通勤を終わらせ、どこでも顧客と会う能力を提供することです。
次世代のリモートアクセスとサポート – Splashtop が提供するもの – は、画面共有とBYOD（自分のデバイスを持ち込む）機能を追加し、従業員が自分のお気に入りのデバイスを使用して作業を行うことで、さらに柔軟性を得ることができます。
従業員に対面以上のサポートを提供することを想像してみてください
Splashtop Enterpriseのような高度なリモートアクセスとサポートソリューションは、無人および有人サポートの両方を提供します。無人の場合、従業員が離れている間や、さらには寝ている間でもサポートできま�す。その通りです。IT管理者は、従業員が存在しなくても、リモートアクセスやその他の技術的な問題を解決するために、承認と詳細なセキュリティプロトコルを使用します。
有人サポートの側面では、従業員は会社発行のデバイスでなくても、どのデバイスでも即座にサポートを受けることができます。リモートの従業員は、Splashtopのサポートアプリにアクセスし、ITヘルプデスクの専門家にコードを送信し、リモートで問題をトラブルシューティングすることを許可します。
両方のサポートタイプは、リモートワーカーが大切にされていると感じ、高い生産性を発揮するのに大いに役立ちます。
Splashtopのリモートアクセスとサポートソリューションは、もともと消費者向けに設計されました。この使いやすさのデザインは、リモート従業員に柔軟性を提供しようとする企業にとって完璧なソリューションです。従業員の生活がどれだけ簡単で生産的になるかを見るには、顧客の声をご覧ください。