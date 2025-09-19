メインコンテンツへスキップ
Splashtop
Laptop computer on wooden desk connected with Splashtop remote computer access software

最高のテレワークソフトウェアアプリケーション

最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
Splashtopのリモートコンピュータアクセスソフトウェアが、テレワークを希望する個人やチームにとって最適なツールである理由を見つけてください。無料で試してみてください。

テレワークが頑丈なロードウォリアーや在宅勤務の贅沢を持つ少数の人々に限られていたのは、そう遠くない昔のことです。しかし今では、あらゆる職種や職位の人々がオフィス以外の場所で働く必要性を感じています。

より多くの場所でブロードバンドインターネットが利用可能になり、手頃な価格のノートパソコン、タブレット、モバイルデバイスが普及したことで、コンピュータで作業を行うほぼすべての人にとってテレワークが実用的になっています。

しかし、多くの職業にとってテレワークにはまだ大きな障害があります。多くの専門家は、オフィスのコンピュータでしかアクセスできない専用ソフトウェアを使用しています。ビデオ編集ツール、3Dモデリング、グラフィックデザインなどのアプリケーションもリソースを多く消費するため、ほとんどの人は個人のデバイスでそれらを実行できません。

これらの働くプロフェッショナルにとって、オフィスのリソースにリモートでアクセスする方法が必要です。

過去には、VPN（仮想プライベートネットワーク）がこれらのシステムにアクセスする唯一のオプションでした。しかし、VPNは信頼性が低く、設定が難しく、しばしば安全ではありません

Splashtopのリモートコンピュータアクセスソフトウェアを使用すると、テレワークがこれまで以上に迅速、簡単、信頼性が高く、安全になります。

テレワーク用Splashtop

VPNの制限に対処する代わりに、Splashtopを設定して、いつでもどこからでもWindows PC、Mac、またはLinuxコンピュータにリモートアクセスできるようにすることができます。そして、Splashtopはクロスプラットフォーム対応なので、別のWindows、Mac、iOS、Android、またはChromebookデバイスからテレワークが可能です。

セットアップは簡単です。準備が整ったら、個人のデバイスでSplashtop Business Appを開き、アクセス可能なリモートコンピュータのリストを確認し、クリック一つでリモート接続を開始できます！

最後に、テレワークは簡単で手間がかかりません。Splashtopを使用すると、まるで職場のコンピュータの前にいるかのように感じることができます。

セキュリティについて心配する必要はありません。Splashtopは、デバイス認証、2段階認証、256ビットAES暗号化を含む複数の保護レベルであなたをカバーしています。

Splashtop リモートアクセス が最高のテレワーク用ソフトウェアである理由を見つけてください。どこからでも、どのデバイスからでも仕事用コンピュータにアクセスしてコントロールできます。今日無料トライアルにサインアップし、3000万人以上のユーザーと20万以上の企業がSplashtopでテレワークを行っている仲間に加わりましょう。

