IT Specialist sitting in a car holding a tablet using Splashtop the best Remote Work Software for on the road

出先での最高のリモートワークソフトウェア

Trevor Jackins
所要時間 2分
更新済み
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
外出先で仕事をする場合、リモートワークソフトウェアはすべてのデバイスでアクセス可能である必要があります。リモートワーカーのためのトップツールはこちら。

これまで以上に多くの人が移動中に働いています。私たちは今、オフィス以外の場所から全時間または一部の時間を働いています。しかし、適切なリモートワークソフトウェアがなければ、オフィス外での作業はフラストレーションがたまり、生産性が低下する可能性があります。

幸いなことに、クラウドベースのソフトウェアは、接続をこれまで以上に簡単にします。プロジェクト管理、コミュニケーション、コラボレーションのための新しいオプションは、リモートワークソフトウェアとしてゼロから設計されています。

これらのアプリケーションを使用すれば、チーム全体が同じオフィスにいるか、世界中に散らばっているかは関係ありません。Trello、Basecamp、またはMondayの柔軟なソフトウェアでプロジェクトを管理できます。コミュニケーションのために、Zoom、Skype、Slackのビデオ会議アプリケーションは、どこからでもチームを結びつけることができます。コラボレーションはもはや全員が同じネットワークに接続する必要はありません。Dropbox、Google Drive、Microsoft Teamsは、クラウドでのファイル保存、共有、コラボレーションを可能にします。

でも時々、オフィスにいる必要があります。実際、時々オフィスのコンピュータの前にいる必要があります。クラウドへの移行が進んでいても、作業用コンピュータの前にいるときに最も効果的に動作するプログラムやプロセスがまだあります。

独自のソフトウェア、ネットワークリソース、ハードウェア集約型の作業は、実際に仕事用のコンピュータを使用したいと思わせることがあります。Splashtopを使えば、それが可能です。

なぜSplashtopが最高のリモートワークソフトウェアなのか

Splashtopは、外出先での作業に最適なリモートワークソフトウェアです。どこにいても、どんなデバイスを持っていても、インターネットアクセスさえあれば、オフィスのコンピュータにリモートでアクセスし、コントロールして作業を完了できます。

Splashtopは、Windows、Mac、Linuxのコンピュータに、別のWindows、Mac、iOS、Android、またはChromebookデバイスからリモートアクセスを提供します。リモートセッションに入ると、タブレットやモバイルデバイスからリモートで操作していても、まるで作業用コンピュータの前に座っているかのように感じます。

これの利点は、オフィスの外にいても、作業用コンピュータにあるすべてのリソースにアクセスできることです。リモートでビデオ編集ソフトウェアなどのアプリケーションを実行できます。作業用コンピュータに保存されたファイルをアクセスして編集できます。道路からでもデスクにいるかのように作業できます。

さらに、Splashtopはグローバルなサーバーインフラストラクチャを備えており、超高速の接続を保証するため、簡単に作業を完了できます。そして、256ビットAES暗号化、デバイス認証、その他のセキュリティ機能により、データが安全であることが保証されます。

自分で無料で試してみてください。Start a free trial of Splashtop リモートアクセス and see what 200k+ companies and over 30 million users have already discovered.

