AppleがBack to My Macのサポートを終了する中、ファイル転送とリモートアクセスのための最高の代替ソフトウェアを確保してください。ここでは、SplashtopがBack to My Macの最高の代替品である理由と、すぐに始められる方法を紹介します。
2007年にリリースされたBack to My Macは、個人ユーザーが自分のMacコンピュータのネットワークを設定し、リモートでアクセスできるようにする無料の機能でした。各Macコンピュータが同じiCloudアカウントを使用している限り、ユーザーは別のMacからリモートアクセスして操作することができました。また、Mac間でファイルを転送することもできました。
しかし、AppleのmacOS Mojaveのリリースが近づく中、Macユーザーは最近になってBack to My Macが利用できなくなることを知り、Macコンピュータにリモートアクセスする別の方法を見つける必要に迫られました。
Back to My Macの代替を探しているなら、世界中の他の3,000万人と一緒にSplashtopを使ってMac（およびWindowsコンピュータ）にリモートアクセスしましょう！
Back to My Macを置き換えるためにSplashtopを選ぶべき理由
もし、迅速なリモートアクセスやファイル転送機能を求めていて、費用を抑えたいなら、Splashtop リモートアクセスが最適です。Splashtopは他のリモートアクセス製品よりも高評価で低価格��です。Splashtopを今日試すべき理由は次のとおりです：
最速で最も信頼性の高いリモートアクセスツールを手に入れましょう。
Splashtopは、受賞歴のあるリモートアクセスエンジンを搭載しており、リアルタイムで高速な接続を提供し、HD品質とサウンドを実現します。iTunesのレビューをSplashtop BusinessとAppleリモートデスクトップで比較すると、Splashtopははるかに良いレビューを獲得しています。
ファイル転送だけでなく、もっと多くのことができます。リモート印刷、チャット、ウェブリンクを介して画面を共有するなど
Splashtopは、リモートアクセスやファイル転送だけでなく、より多くの機能を提供します。追加の生産性機能により、どんなタスクも簡単に完了できます。
Macだけではありません。Windows、Mac、iOS、Android、または Chromebook デバイスから、Windows および Mac コンピュータにアクセスできます。
Macにアクセスしたいけど、手元にあるのはスマートフォンやタブレットだけ？問題ありません！Splashtopを使えば、無制限の数の他のコンピュータ、タブレット、またはスマートフォンデバイスからWindowsやMacコンピュータにアクセスできます。
最高の価格でフル機能のリモートアクセスソリューションを手に入れましょう
Splashtop リモートアクセスはわずか¥825/月から始まります。同じトップ機能を持つ他のリモートアクセス製品と比較して、Splashtopは最大80％安くなります！
14日間無料でお試しくだ��さい
Splashtopがあなたに合うかどうか不安ですか？その後、無料の14日間トライアルでお試しください。クレジットカード不要、義務なし！1週間、Splashtop リモートアクセス Proをフルアクセスして、なぜ3,000万人以上がすでに利用しているのかを体験してください。