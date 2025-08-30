Dave HelmlyとKarl Souleに会いましょう。DaveはAdobe Videoの戦略開発責任者です。KarlはAdobe Videoのシニアテクニカルセールスマネージャーです。彼らは旅行中に専用のオフィスコンピュータにアクセスするための最適なリモートアクセスソリューションを探していましたが、世界的なパンデミックが発生し、迅速に解決策を見つける必要がありました。彼らのマルチメディア顧客の一人がSplashtopを推薦しました。結果的に、Splashtopは彼らが知らなかったすべてを提供していました。
Splashtopに夢中になった彼らは、他のパートナー、巨大なニュース組織や放送顧客を含む、にそれを勧め始めました。
私たちは多くの異なるソリューションを検討していました。すべての人気のあるものを見て、Splashtopという名前が何度も出てきました。Warner Mediaファミリーの顧客と一緒に働いていて、彼らの非常に大きな部門での成功を見て、それが私の注意を引きました。-Dave Helmly
リモートでビデオを編集する際には高速なA/V同期が必要であり、これがSplashtopの得意とするところです
Adobeの顧客は、大量の共有ストレージ、ペタバイトの映像を扱っており、強力なA/V同期と迅速な作業が求められています。彼らは、特にMacから別のMacへのリモート操作で、Splashtopがこの分野で優れていることを発見しました。たとえ6000マイル離れていても。
これらの人たち（ビデオ編集者）がプロモーション部門で行う高速トリムで1秒間に3〜4キーを連打する場合、A/V同期を維持するために応答性のあるものが重要です。Splashtopがその点で優れていることを発見しました。-Karl Soule, Adobe Video
Adobe Videoの証言を自分で見て、なぜSplashtopがリモートビデオ編集などの選択肢であるかを確認してください。
