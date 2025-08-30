メインコンテンツへスキップ
Adobe logo on a wall

AdobeはSplashtopに夢中

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
Dave HelmlyとKarl Souleに会いましょう。DaveはAdobe Videoの戦略開発責任者です。KarlはAdobe Videoのシニアテクニカルセールスマネージャーです。彼らは旅行中に専用のオフィスコンピュータにアクセスするための最適なリモートアクセスソリューションを探していましたが、世界的なパンデミックが発生し、迅速に解決策を見つける必要がありました。彼らのマルチメディア顧客の一人がSplashtopを推薦しました。結果的に、Splashtopは彼らが知らなかったすべてを提供していました。

Splashtopに夢中になった彼らは、他のパートナー、巨大なニュース組織や放送顧客を含む、にそれを勧め始めました。

私たちは多くの異なるソリューションを検討していました。すべての人気のあるものを見て、Splashtopという名前が何度も出てきました。Warner Mediaファミリーの顧客と一緒に働いていて、彼らの非常に大きな部門での成功を見て、それが私の注意を引きました。-Dave Helmly

リモートでビデオを編集する際には高速なA/V同期が必要であり、これがSplashtopの得意とするところです

Adobeの顧客は、大量の共有ストレージ、ペタバイトの映像を扱っており、強力なA/V同期と迅速な作業が求められています。彼らは、特にMacから別のMacへのリモート操作で、Splashtopがこの分野で優れていることを発見しました。たとえ6000マイル離れていても。

これらの人たち（ビデオ編集者）がプロモーション部門で行う高速トリムで1秒間に3〜4キーを連打する場合、A/V同期を維持するために応答性のあるものが重要です。Splashtopがその点で優れていることを発見しました。-Karl Soule, Adobe Video

Adobe Videoの証言を自分で見て、なぜSplashtopがリモートビデオ編集などの選択肢であるかを確認してください。

Splashtop Remote Desktop Software – Optimized for Adobe Users

でも、彼らの言葉だけを信じないでください

Splashtopが組織にとってリモートアクセスソリューションの中で最高の価値を提供する方法を自分で確認してください。どこからでも、いつでもコンピュータ、アプリ、ファイル、データにアクセスできます。

