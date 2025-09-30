メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
IT helpdesk technician troubleshooting a computer issue using Splashtop Enterprise remote support tools

Splashtop Connector を使用するべき 5 つの理由 (セキュリティは No.1)

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

Splashtop Connectorは、新しい機能で、通常はLAN内でのみアクセス可能なコンピュータへのリモートアクセスを可能にします。この新機能により、ユーザーはSplashtop Businessアプリ内から直接RDPプロトコルをサポートするコンピュータに接続でき、VPNやリモートアクセスエージェントのインストールは不要です。

RDPとは何ですか？

RDPはMicrosoftが作成したプロプライエタリプロトコルで、追加のリモートアクセスソフトウェアをホストマシンにインストールすることなく、コンピュータ、サーバー、仮想Windowsデスクトップやアプリなどに接続することを可能にします。しかし、RDPは同じローカルネットワーク上での接続にしか機能しないため、多くのユーザーはリモートである場合、まずVPN接続を確立する必要があります。他のユーザーは、別のセキュリティゾーン内のデバイスにアクセスして管理するために、デイジーチェーンアプローチを使用することがあります。まず、サードパーティのリモートアクセスツールを使用してネットワーク上のコンピュータに接続し、そのコンピュータからRDPセッションを開始します。

RDPは、リモートで作業したり、遠くからITの専門家のサポートを受けたりするなど、非常に便利な機能を提供します。しかし、この技術は今や世界中で何百万人もの人々に使用されていますが、サイバーセキュリティの懸念が高まっています。特に、ランサムウェアの攻撃ベクトルとして使用されることが問題です。

RDPのようなオープンプロトコルは、今日のリモートワークのニーズや増加するセキュリティの懸念と要件に対応するために作られたものではありませんでした。さらに、企業のVPNに接続された従業員のBYODデバイスは、セキュリティリスクを増大させ、マルウェアが広がる可能性をもたらします。

Splashtop Connectorを試す理由

リモートアクセスとサポートソフトウェアは、高トラフィック量を処理するように設計されており、ネットワーク環境に関係なく、リモートコンピュータのファイルやアプリケーションに完全にアクセスできます。細かい権限制御と標準的なWeb通信ポートの使用により、VPNやRDPよりも安全でリモートまたはハイブリッドワーク環境に適しています。

Splashtop Connectorを使用する5つの理由はこちらです：

  1. セキュリティ

    Splashtop Connectorを介したRDP接続は、インターネット全体でエンドツーエンドの暗号化とTLS/AES-256を使用します。

  2. VPNは不要

    ユーザーはVPN接続や同じネットワークに接続する必要なく、RDPを介してコンピュータにアクセスできます。

  3. 改善されたリモートサポート

    IT管理者は、インターネットアクセスがない、またはサードパーティのリモートアクセスソフトウェアをインストールできない内部ネットワーク上のコンピュータをリモートでサポートできます。

  4. 同時ユーザー

    複数の同時ユーザーが同じサーバーに接続し、それぞれが個別の仮想デスクトップセッションを持つことができます（RDS/ターミナルサーバー経由）。これは、ほとんどのリモートアクセスソフトウェアや標準のSplashtopでは不可能です。

  5. Remote Appをサポート

    ユーザーは、フルバーチャルデスクトップに接続するのではなく、特定のプログラムをリモートで実行でき、アプリの使用体験がよりシームレスになります。

Splashtop Connectorの使い方

Splashtop Connectorは、柔軟なライセンスオプションを備えたオールインワンのリモートアクセス＆リモートサポートソリューションであるSplashtop Enterpriseパッケージで利用可能です。Splashtop Enterpriseの無料トライアルを開始して、Splashtop Connectorの利点を自分で体験してください。

Splashtop Enterprise を使い始める
#1 評価のリモート アクセスおよびサポート ソリューション
はじめに

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

A man using a laptop and wearing headphones in a modern café, representing a seamless remote onboarding experience.
リモートワーク

リモートオンボーディング：要件、課題、ベストプラクティス

詳細はこちら
A dual monitor Mac desktop display using Splashtop remote access.
リモートワーク

リモートデスクトップのマルチモニター: 利点、設定方法、その他

詳細はこちら
A group of works standing around a desk looking at a laptop.
リモートアクセスの洞察

スタートアップ向けリモートデスクトップ: 成長と機動性をサポート

詳細はこちら
A remote worker is sharing his screen with his coworkers.
リモートワーク

画面共有: 主な利点、種類、効果的なソリューション

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。