Splashtop Connectorは、新しい機能で、通常はLAN内でのみアクセス可能なコンピュータへのリモートアクセスを可能にします。この新機能により、ユーザーはSplashtop Businessアプリ内から直接RDPプロトコルをサポートするコンピュータに接続でき、VPNやリモートアクセスエージェントのインストールは不要です。
RDPとは何ですか？
RDPはMicrosoftが作成したプロプライエタリプロトコルで、追加のリモートアクセスソフトウェアをホストマシンにインストールすることなく、コンピュータ、サーバー、仮想Windowsデスクトップやアプリなどに接続することを可能にします。しかし、RDPは同じローカルネットワーク上での接続にしか機能しないため、多くのユーザーはリモートである場合、まずVPN接続を確立する必要があります。他のユーザーは、別のセキュリティゾーン内のデバイスにアクセスして管理するために、デイジーチェーンアプローチを使用することがあります。まず、サードパーティのリモートアクセスツールを使用してネットワーク上のコンピュータに接続し、そのコンピュータからRDPセッションを開始します。
RDPは、リモートで作業したり、遠くからITの専門家のサポートを受けたりするなど、非常に便利な機能を提供します。しかし、この技術は今や世界中で何百万人もの人々に使用されていますが、サイバーセキュリティの懸念が高まっています。特に、ランサムウェアの攻撃ベクトルとして使用されることが問題です。
RDPのようなオープンプロトコルは、今日のリモートワークのニーズや増加するセキュリティの懸念と要件に対応するために作られたものではありませんでした。さらに、企業のVPNに接続された従業員のBYODデバイスは、セキュリティリスクを増大させ、マルウェアが広がる可能性をもたらします。
Splashtop Connectorを試す理由
リモートアクセスとサポートソフトウェアは、高トラフィック量を処理するように設計されており、ネットワーク環境に関係なく、リモートコンピュータのファイルやアプリケーションに完全にアクセスできます。細かい権限制御と標準的なWeb通信ポートの使用により、VPNやRDPよりも安全でリモートまたはハイブリッドワーク環境に適しています。
Splashtop Connectorを使用する5つの理由はこちらです：
セキュリティ
Splashtop Connectorを介したRDP接続は、インターネット全体でエンドツーエンドの暗号化とTLS/AES-256を使用します。
VPNは不要
ユーザーはVPN接続や同じネットワークに接続する必要なく、RDPを介してコンピュータにアクセスできます。
改善されたリモートサポート
IT管理者は、インターネットアクセスがない、またはサードパーティのリモートアクセスソフトウェアをインストールできない内部ネットワーク上のコンピュータをリモートでサポートできます。
同時ユーザー
複数の同時ユーザーが同じサーバーに接続し、それぞれが個別の仮想デスクトップセッションを持つことができます（RDS/ターミナルサーバー経由）。これは、ほとんどのリモートアクセスソフトウェアや標準のSplashtopでは不可能です。
Remote Appをサポート
ユーザーは、フルバーチャルデスクトップに接続するのではなく、特定のプログラムをリモートで実行でき、アプリの使用体験がよりシームレスになります。
Splashtop Connectorの使い方
Splashtop Connectorは、柔軟なライセンスオプションを備えたオールインワンのリモートアクセス＆リモートサポートソリューションであるSplashtop Enterpriseパッケージで利用可能です。Splashtop Enterpriseの無料トライアルを開始して、Splashtop Connectorの利点を自分で体験してください。