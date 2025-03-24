Desktop remoto per l'apprendimento a distanza, remoto e ibrido
Gli studenti possono accedere ai computer del laboratorio da remoto, i docenti possono lavorare da remoto e l'IT può supportare qualsiasi dispositivo da remoto
Migliora l'apprendimento a distanza con il desktop remoto per studenti, docenti e IT
Le università, i college, le scuole e i distretti si rivolgono alle soluzioni di accesso remoto di Splashtop per risolvere tutte le loro esigenze di formazione a distanza, apprendimento remoto e apprendimento ibrido.
Scelto dalle migliori istituzioni scolastiche per l'accesso remoto, l'assistenza a distanza e la collaborazione
Esplora in base alle esigenze
Remote Support
Supporta da remoto studenti e insegnanti e risolvi rapidamente i problemi informatici
Enterprise
La soluzione completa di supporto remoto con sicurezza e controllo avanzati
Splashtop AEM
Garantisci la sicurezza, l'aggiornamento e l'affidabilità dei dispositivi di studenti, docenti e personale grazie all'applicazione delle patch in tempo reale, al monitoraggio degli endpoint e agli strumenti di automazione.
Enterprise
Offri a studenti e insegnanti la possibilità di accedere in modo sicuro ai computer del laboratorio da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo.
Classroom
Software per la condivisione dello schermo e l'annotazione che consente agli insegnanti di coinvolgere tutta la classe
Mirroring360
Esegui il mirroring dello schermo di un cellulare o di un desktop sul tuo PC o Mac senza alcun cavo
Foxpass WI-FI e controllo degli accessi al server
La nostra soluzione pronta all'uso consente ai team IT e di ingegneria di utilizzare un controllo degli accessi avanzato in pochi minuti.
LA SOLUZIONE DESKTOP REMOTO ALL-IN-ONE PER L'APPRENDIMENTO REMOTO
Le università, i college e le scuole primarie e secondarie di tutto il mondo utilizzano Splashtop per migliorare i loro programmi educativi, fornendo a studenti e docenti l'accesso remoto in qualsiasi momento ai computer dell'istituto scolastico e consentendo agli amministratori IT di supportare da remoto qualsiasi dispositivo.
Aiuta gli studenti a raggiungere il loro pieno potenziale
L'accesso ai computer dei laboratori scolastici è un elemento essenziale nei programmi di apprendimento ibrido efficaci. Utilizzando l'accesso remoto ai computer di Splashtop puoi assicurarti che gli studenti abbiano accesso alle risorse informatiche da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.
Vantaggi principali
Sfrutta l'accesso remoto ad alte prestazioni ai potenti dispositivi del campus che eseguono software specifici.
Ottieni un ROI maggiore sulle costose licenze software rendendo disponibili i computer del tuo laboratorio anche al di fuori degli orari del campus e per gli studenti remoti.
Tagliare i costi associati all'acquisto di software specializzato da installare sui dispositivi degli studenti.
Colma il divario in termini di parità e inclusione garantendo un accesso sempre e ovunque alle risorse informatiche del campus da qualsiasi dispositivo.
Perché Splashtop
Configurazione e gestione semplice e veloce
Fai in modo che i tuoi studenti, i docenti e l'IT si organizzino velocemente. Invita i tuoi utenti a configurare i loro account e i loro dispositivi. È molto più facile da implementare e gestire rispetto a una VPN. Raggruppa gli utenti e i computer. Imposta i permessi di accesso e visualizza i log per l'auditing.
Risparmia di più
Con Splashtop puoi risparmiare centinaia o addirittura migliaia di euro all'anno rispetto ad altri prodotti per l'accesso remoto. Risparmia dal 50% all'80% scegliendo Splashtop rispetto a TeamViewer, LogMeIn Pro, GoToMyPC e BeyondTrust.
Esperienza utente perfetta
Accedi ai computer e assumine il controllo da qualsiasi dispositivo. "Con applicazioni come Media Composer, After Effects e Premiere Pro, si temeva che non sarebbero state adatte a chi lavora da un Chromebook e si occupa di editing pesante. Il feedback è stato fantastico!" - Wayne State University
Prestazioni elevate
Gli studenti e gli insegnanti si sentiranno come se fossero seduti di fronte alle postazioni di lavoro del campus, mentre utilizzano i loro dispositivi in remoto. Splashtop offre streaming 4K e streaming iMac Pro Retina 5K a bassa latenza. Maggiori informazioni sull'accesso remoto ad alte prestazioni.
Sicuro e conforme
L'infrastruttura sicura, la prevenzione delle intrusioni e le molteplici funzioni di Splashtop mantengono i tuoi dati al sicuro. Splashtop è più sicuro di una VPN ed è compatibile con le normative e gli standard del settore (tra cui FERPA). Maggiori informazioni sulla sicurezza di Splashtop.
Dai nostri clienti soddisfatti
Ci saranno molte più persone della Wayne State che si rivolgono a te per Splashtop perché sono rimaste a guardarci. E mi hanno chiesto, nei nostri comitati di riavvio, come sto andando. Ho detto loro che funziona e basta.
Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA
Dai nostri clienti soddisfatti
Stiamo organizzando dei corsi a distanza per consentire agli studenti di conseguire i loro certificati e le loro lauree. Si tratta di una cosa importante; non saremmo stati in grado di farlo se non fosse stato per Splashtop.
Gerald Casey at Laney College
Dai nostri clienti soddisfatti
Abbiamo sempre considerato Splashtop come il nostro strumento (IT). Ci serviva per accedere da remoto e configurare o modificare qualcosa che doveva essere sistemato. Ma ora è a disposizione di tutti gli studenti, che possono accedere virtualmente alle macchine. Ha assunto un altro aspetto che non avrei mai immaginato.
Gary Cendrowski at Wayne State University
Dai nostri clienti soddisfatti
Una volta usciti da questa pandemia, potremmo avere studenti che hanno bisogno di rimanere a casa per altri motivi. Splashtop ci permetterà di fornire loro un accesso remoto. Inoltre, apre i nostri laboratori a un potenziale scenario di laboratorio virtuale di 24 ore, che prima non era stato considerato un'esigenza. Possiamo offrire agli studenti l'opportunità di accedere in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo e ovunque.
Nicholas Adams, Director of Information Technology at Lenawee Intermediate School District
Dai nostri clienti soddisfatti
Esiste un programma statale che mette a disposizione degli studenti dei computer, quindi abbiamo fornito loro dei Chromebook. Non possono utilizzare SolidWorks con i Chromebook. Ma i Chromebook forniscono l'accesso ai nostri laboratori informatici, dove possono utilizzarlo. Gli insegnanti lo adorano. Non riescono a credere che funzioni in modo così efficiente; sono sbalorditi e non credo di esagerare...
Gerald Casey - Laney College