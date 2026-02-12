3 modi in cui l'accesso remoto può agevolare l'istruzione
Durante e oltre la pandemia
Scopri come le università, i college e le scuole si avvalgono dell'accesso remoto ai computer come strumento essenziale nell'era dell'apprendimento remoto e ibrido.
Consentire l'accesso remoto ai laboratori informatici del campus in modo che gli studenti possano accedere alle risorse informatiche di cui hanno bisogno
Utilizzare gli strumenti di helpdesk IT per l'accesso remoto al computer in modo da supportare studenti, docenti e personale, ovunque si trovino
Migliorare il livello di partecipazione della classe con strumenti di apprendimento e di insegnamento a distanza