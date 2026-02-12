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Students making use of remote computer access to access lab computers from anywhere and improve their education experience

3 modi in cui l'accesso remoto può agevolare l'istruzione

Durante e oltre la pandemia

Scopri come le università, i college e le scuole si avvalgono dell'accesso remoto ai computer come strumento essenziale nell'era dell'apprendimento remoto e ibrido.

  • Consentire l'accesso remoto ai laboratori informatici del campus in modo che gli studenti possano accedere alle risorse informatiche di cui hanno bisogno

  • Utilizzare gli strumenti di helpdesk IT per l'accesso remoto al computer in modo da supportare studenti, docenti e personale, ovunque si trovino

  • Migliorare il livello di partecipazione della classe con strumenti di apprendimento e di insegnamento a distanza

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