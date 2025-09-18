Migliore alternativa a BeyondTrust per il 2023

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BeyondTrust Remote Support Alternative - Splashtop
BeyondTrust Remote Support Alternative - Splashtop

Migliore alternativa a BeyondTrust Remote Support per il 2026

Risparmia fino al 50% se passi da BeyondTrust a Splashtop

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Trova l'alternativa perfetta a BeyondTrust: confronta caratteristiche e vantaggi

Splashtop Enterprise è una soluzione di accesso remoto e supporto sicuro che rafforza la sicurezza, semplifica la gestione e ottimizza il supporto remoto, il tutto su misura per soddisfare le tue esigenze specifiche.


Splashtop Enterprise

BeyondTrust Remote Support

Prezzi

Chi effettua il passaggio risparmia fino al 50%

Abbonamento e costi di installazione elevati

Accesso remoto + supporto

Strumento completo con licenze flessibili per l'accesso remoto sicuro degli utenti finali e strumenti di supporto remoto per l'IT

Funzionalità su misura per i team IT per il supporto remoto

Misure di sicurezza 

Funzioni di sicurezza avanzate come SSO/SAML, crittografia a 256 bit, registrazione SIEM, whitelisting IP, registrazione delle sessioni nel cloud, watermarking e altro ancora

Conformità e certificazioni 

Conformità a ISO 27001, RGPD, SOC 2 e supporto a HIPAA, FERPA, PCI e altri standard di settore

Gestione autonoma degli endpoint

Semplifica e automatizza la gestione degli endpoint con l'applicazione di criteri, la gestione delle patch del sistema operativo e di terze parti, gli avvisi, la correzione automatica tramite azioni intelligenti, la reportistica sull'inventario e molto altro ancora

Disponibile con "Endpoint Privilege Management", con controlli dei criteri e reportistica

Sicurezza degli endpoint

Splashtop AV integrato con Bitdefender e GravityZone EDR per la protezione degli endpoint

Non dispone di un sistema di sicurezza endpoint nativo o di integrazioni come AV e EDR

Funzioni di produttività

Reindirizzamento del dispositivo USB, passthrough del microfono, audio ad alta fedeltà e altro ancora 

Non dispone di funzioni per la produttività 

Realtà aumentata

Splashtop AR consente un supporto remoto virtuale con annotazioni 

BeyondTrust InSights

Facilità d'uso 

Facile da configurare grazie a un'interfaccia moderna per l'accesso non supervisionato e supervisionato 

Interfaccia complessa che richiede una formazione approfondita

Tabella di confronto dettagliata
Stai cercando un'alternativa a BeyondTrust Jumpoint? Usa Splashtop Connector per accedere ai computer senza una VPN e senza installare un agente per l'accesso remoto. Leggi il nostro confronto Splashtop Connector a confronto con BeyondTrust Jumpoint.


Confronto prezzi tra Splashtop e BeyondTrust: maggiore offerta a un prezzo inferiore con Splashtop

Una delle maggiori differenze tra Splashtop e BeyondTrust è il costo. BeyondTrust è nota per essere una soluzione costosa, che spesso la rende fuori dalla portata di molte PMI e di team IT ancora più grandi che cercano di controllare le spese.

Splashtop offre costi di abbonamento significativamente più bassi, pur garantendo una suite completa di accesso remoto e funzionalità di supporto. Con Splashtop, è possibile ottenere:

  • Abbonamenti prevedibili e a basso costo progettati per la scalabilità

  • Funzionalità integrata che combina accesso remoto, assistenza non supervisionata e gestione delle patch in un'unica piattaforma, riducendo la necessità di più strumenti costosi

  • Prestazioni e sicurezza di livello aziendale, tra cui streaming 4K/60fps, TLS con crittografia AES a 256 bit e conformità a SOC 2 Type 2, ISO 27001 e HIPAA

Consolidando l'accesso remoto e le esigenze di gestione IT in Splashtop, le aziende non solo risparmiano rispetto agli elevati costi di licenza di BeyondTrust, ma riducono anche la complessità operativa e la spesa IT complessiva.

Dai nostri clienti soddisfatti

Abbiamo scelto Splashtop perché offre un'esperienza migliore a un costo più accessibile. Splashtop offre la migliore assistenza clienti e abbiamo un ottimo rapporto diretto con il nostro account manager.

Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit

Dai nostri clienti soddisfatti

Sebbene il dispositivo sia affidabile, il prezzo maggiorato di BeyondTrust e la sua mancanza di reattività in caso di preventivi o rinnovi sono stati pessimi. Dopo aver utilizzato Splashtop e averne constatato i vantaggi, abbiamo deciso di cambiare. Abbiamo risparmiato diverse migliaia di dollari.

Steve Burdick - System Admin/President at Galveston Computer Solutions LLC

Perché Splashtop è la migliore alternativa a BeyondTrust per il supporto remoto

  • Prestazioni elevate, connessioni veloci
  • Facile da configurare, non richiede alcuna formazione.
  • Supporta oltre 100.000 endpoint senza fatica
  • Robuste funzioni di sicurezza
  • E altro ancora!

Risparmio garantito del 50% e programma di avvio anticipato


Domande frequenti

Cosa rende Splashtop una valida alternativa a BeyondTrust per le piccole imprese?
Quali settori traggono vantaggio dall'utilizzo di Splashtop come alternativa a BeyondTrust?
Come si comporta Splashtop come alternativa a BeyondTrust in termini di sicurezza?
Cosa rende Splashtop un'alternativa affidabile a BeyondTrust per i settori orientati alla conformità?