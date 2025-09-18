Migliore alternativa a BeyondTrust per il 2023

Migliore alternativa a BeyondTrust Remote Support per il 2026
Risparmia fino al 50% se passi da BeyondTrust a Splashtop
Trova l'alternativa perfetta a BeyondTrust: confronta caratteristiche e vantaggi
Splashtop Enterprise è una soluzione di accesso remoto e supporto sicuro che rafforza la sicurezza, semplifica la gestione e ottimizza il supporto remoto, il tutto su misura per soddisfare le tue esigenze specifiche.
Splashtop Enterprise
BeyondTrust Remote Support
Prezzi
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Chi effettua il passaggio risparmia fino al 50%
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Abbonamento e costi di installazione elevati
Accesso remoto + supporto
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Strumento completo con licenze flessibili per l'accesso remoto sicuro degli utenti finali e strumenti di supporto remoto per l'IT
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Funzionalità su misura per i team IT per il supporto remoto
Misure di sicurezza
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Funzioni di sicurezza avanzate come SSO/SAML, crittografia a 256 bit, registrazione SIEM, whitelisting IP, registrazione delle sessioni nel cloud, watermarking e altro ancora
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Conformità e certificazioni
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Conformità a ISO 27001, RGPD, SOC 2 e supporto a HIPAA, FERPA, PCI e altri standard di settore
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Gestione autonoma degli endpoint
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Semplifica e automatizza la gestione degli endpoint con l'applicazione di criteri, la gestione delle patch del sistema operativo e di terze parti, gli avvisi, la correzione automatica tramite azioni intelligenti, la reportistica sull'inventario e molto altro ancora
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Disponibile con "Endpoint Privilege Management", con controlli dei criteri e reportistica
Sicurezza degli endpoint
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Splashtop AV integrato con Bitdefender e GravityZone EDR per la protezione degli endpoint
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Non dispone di un sistema di sicurezza endpoint nativo o di integrazioni come AV e EDR
Funzioni di produttività
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Reindirizzamento del dispositivo USB, passthrough del microfono, audio ad alta fedeltà e altro ancora
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Non dispone di funzioni per la produttività
Realtà aumentata
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Splashtop AR consente un supporto remoto virtuale con annotazioni
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BeyondTrust InSights
Facilità d'uso
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Facile da configurare grazie a un'interfaccia moderna per l'accesso non supervisionato e supervisionato
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Interfaccia complessa che richiede una formazione approfondita
Tabella di confronto dettagliata
Stai cercando un'alternativa a BeyondTrust Jumpoint? Usa Splashtop Connector per accedere ai computer senza una VPN e senza installare un agente per l'accesso remoto. Leggi il nostro confronto Splashtop Connector a confronto con BeyondTrust Jumpoint.
Confronto prezzi tra Splashtop e BeyondTrust: maggiore offerta a un prezzo inferiore con Splashtop
Una delle maggiori differenze tra Splashtop e BeyondTrust è il costo. BeyondTrust è nota per essere una soluzione costosa, che spesso la rende fuori dalla portata di molte PMI e di team IT ancora più grandi che cercano di controllare le spese.
Splashtop offre costi di abbonamento significativamente più bassi, pur garantendo una suite completa di accesso remoto e funzionalità di supporto. Con Splashtop, è possibile ottenere:
Abbonamenti prevedibili e a basso costo progettati per la scalabilità
Funzionalità integrata che combina accesso remoto, assistenza non supervisionata e gestione delle patch in un'unica piattaforma, riducendo la necessità di più strumenti costosi
Prestazioni e sicurezza di livello aziendale, tra cui streaming 4K/60fps, TLS con crittografia AES a 256 bit e conformità a SOC 2 Type 2, ISO 27001 e HIPAA
Consolidando l'accesso remoto e le esigenze di gestione IT in Splashtop, le aziende non solo risparmiano rispetto agli elevati costi di licenza di BeyondTrust, ma riducono anche la complessità operativa e la spesa IT complessiva.
Dai nostri clienti soddisfatti
Abbiamo scelto Splashtop perché offre un'esperienza migliore a un costo più accessibile. Splashtop offre la migliore assistenza clienti e abbiamo un ottimo rapporto diretto con il nostro account manager.
Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit
Dai nostri clienti soddisfatti
Sebbene il dispositivo sia affidabile, il prezzo maggiorato di BeyondTrust e la sua mancanza di reattività in caso di preventivi o rinnovi sono stati pessimi. Dopo aver utilizzato Splashtop e averne constatato i vantaggi, abbiamo deciso di cambiare. Abbiamo risparmiato diverse migliaia di dollari.
Steve Burdick - System Admin/President at Galveston Computer Solutions LLC
Perché Splashtop è la migliore alternativa a BeyondTrust per il supporto remoto
- Prestazioni elevate, connessioni veloci
- Facile da configurare, non richiede alcuna formazione.
- Supporta oltre 100.000 endpoint senza fatica
- Robuste funzioni di sicurezza
- E altro ancora!