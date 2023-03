Che cos'è il Remote Support? Supporto per desktop e dispositivi mobili

Il software di assistenza remota ha rivoluzionato il settore dell'assistenza informatica. I professionisti dell'IT, del service desk, dell'MPS e dell'help desk hanno tratto molti vantaggi dall'utilizzo di uno strumento di assistenza remota, tra cui una maggiore soddisfazione dei clienti, tempi di risposta più rapidi e persino una riduzione dei costi.

Che cos'è esattamente un software di assistenza a distanza? Come funziona? E qual è la soluzione migliore per la tua organizzazione? Continua a leggere per trovare tutte le risposte di cui hai bisogno.

Che cos'è il Remote Support?

Il software di assistenza a distanza consente ai tecnici IT di accedere a un altro computer o dispositivo da remoto per fornire assistenza. La connessione remota permette al tecnico di vedere lo schermo del dispositivo remoto sul proprio in tempo reale e, nella maggior parte dei casi, di prendere il controllo del dispositivo remoto per risolvere i problemi ed eseguire altre attività.

L'assistenza a distanza sfrutta il software di accesso remoto (o desktop remoto) per consentire al tecnico di accedere istantaneamente al dispositivo remoto da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Ciò significa che può fornire assistenza a distanza senza doversi recare sul posto.

Durante una sessione remota, il tecnico può prendere il controllo del dispositivo ed eseguire qualsiasi operazione sia necessaria. Può installare aggiornamenti, risolvere problemi ed eseguire la manutenzione. La maggior parte delle soluzioni di assistenza a distanza sono dotate di funzioni aggiuntive che aiutano i professionisti IT a essere più produttivi mentre forniscono assistenza remota. Alcuni esempi sono il trasferimento di file, la stampa remota, la chat, la registrazione di sessioni, la condivisione dello schermo e altro ancora.

Grazie alla possibilità di accedere da remoto a un dispositivo per fornire assistenza, i team di supporto IT, gli help desk e i fornitori di servizi gestiti possono risolvere più rapidamente i ticket di assistenza. Questo comporta un risparmio di tempo e una maggiore produttività durante la giornata. Gli utenti finali che ricevono assistenza usufruiscono di un servizio più rapido che porta a una maggiore soddisfazione.

Tipi di software di supporto remoto

I software di supporto remoto possono essere generalmente suddivisi in due categorie:

Supporto remoto non supervisionato

Supporto remoto assistito

La differenza tra supervisionata e non supervisionata è determinata dalla presenza o meno di un utente finale al dispositivo remoto mentre il tecnico IT fornisce assistenza a distanza. Anche la funzionalità di ogni tipo di soluzione è diversa.

Supporto remoto non supervisionato

L'accesso non supervisionato implica che il tecnico possa connettersi da remoto al dispositivo endpoint anche in assenza di un utente finale. Le piattaforme di supporto remoto rendono possibile tutto questo facendo sì che il team IT distribuisca un'app agente su tutti i dispositivi che gestiscono. Una volta installata, un membro del team IT può connettersi al computer remoto al quale desidera accedere.

Con l'agente installato sul computer remoto, i tecnici IT sono in grado di accedere da remoto ai computer in qualsiasi momento, con o senza una persona che utilizza attivamente il computer. In questo modo, possono supportare i computer anche al di fuori dei normali orari di ufficio o quando l'endpoint non è in uso.

Supporto remoto assistito

Conosciuta anche come assistenza on-demand o assistenza ad hoc, l'assistenza supervisionata permette ai tecnici di accedere a un dispositivo quando l'utente finale richiede assistenza. Una volta collegato, il tecnico può fornire assistenza per risolvere il problema.

A differenza dell'accesso non supervisionato, per l'accesso supervisionato non è necessaria una configurazione preliminare. Poiché l'utente finale è presente, può aiutare il tecnico a stabilire una connessione remota al suo dispositivo. Questo può essere fatto in vari modi, ma un metodo comune è quello di far eseguire all'utente finale l'applicazione dello strumento di assistenza a distanza per generare un codice di sessione univoco, che viene fornito al tecnico per permettergli di connettersi al dispositivo e prenderne il controllo.

L'accesso supervisionato consente ai professionisti dell'help desk di fornire assistenza a qualsiasi dispositivo purché l'utente finale sia presente. Ciò significa che possono supportare da remoto i dispositivi gestiti e quelli personali.

Qual è la soluzione di assistenza remota migliore per te?

Il tuo caso d'uso determinerà il tipo di soluzione di cui hai bisogno. Ecco i migliori strumenti software per l'assistenza remota di Splashtop, leader nelle soluzioni di assistenza a distanza affidabili e sicure al miglior prezzo.

Per gli MSPs - Splashtop Remote Support

Per gli help desk e IT — Splashtop SOS

Per le aziende - Splashtop Enterprise

Il miglior software di assistenza a distanza per gli MSP - Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support è principalmente una soluzione di assistenza non supervisionata, con funzioni aggiuntive di monitoraggio e gestione remota che sono essenziali per gli MSPs. È lo strumento di assistenza a distanza ideale per gli MSPs perché:

Pagherai solo per il numero di dispositivi non presidiati che vuoi supportare. Tecnici illimitati

Nessun aggiornamento forzato o aumento dei prezzi

Facile da implementare e da scalare

Accesso remoto da qualsiasi dispositivo (Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook)

Connessioni veloci alimentate da un motore ad alte prestazioni

Sicurezza robusta e crittografia end-to-end per mantenere tutte le sessioni al sicuro

Console di gestione degli utenti e dei computer da cui gestire gruppi, aggiungere amministratori, impostare permessi e molto altro.

Funzioni utili come trasferimento di file, stampa da remoto, chat, riattivazione remota e altro ancora.

Ulteriori funzioni di monitoraggio e gestione come log degli eventi, comando remoto, azioni 1-a-molti, avvisi configurabili e altro ancora.

Scopri di più sul supporto Splashtop Remote Support e provalo gratuitamente!

Il miglior software di assistenza remota per help desk e IT - Splashtop SOS

Splashtop SOS è una soluzione ad alte prestazioni che consente ai tecnici di connettersi ai dispositivi dell'utente con solo un codice di sessione a 9 cifre. Quando un utente ha bisogno di supporto, può generare rapidamente il codice con l'app SOS e consegnarlo al tecnico tramite telefono, e-mail, SMS o chat. Il tecnico può quindi connettersi al dispositivo e fornire il supporto necessario.

Splashtop SOS è una soluzione ideale per IT e service desk perché:

Puoi fornire assistenza a un numero illimitato di dispositivi, compresi computer, tablet e dispositivi mobili.

Supporta dispositivi Windows, Mac, iOS e Android (iOS solo per la visualizzazione da remoto).

Connessioni veloci alimentate da un motore ad alte prestazioni

Robusta crittografia di sicurezza per mantenere al sicuro tutte le sessioni

Branding personalizzato dell'app SOS.

Funzioni utili come il trasferimento di file, la chat, la condivisione dello schermo e molto altro.

Puoi aggiungere accesso non supervisionato supervisionata in qualsiasi momento a un numero illimitato di computer

Scopri di più su Splashtop SOS e provalo gratis!

Il miglior software di assistenza remota per le aziende - Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise è una soluzione all-in-one per l'accesso remoto e il supporto remoto. Grazie a questo sistema, il tuo team IT può supportare da remoto i tuoi dispositivi con un accesso remoto non presidiato. Inoltre, puoi consentire ai tuoi utenti interni di accedere da remoto ai computer dell'ufficio per lavorare a distanza o da casa.

Splashtop Enterprise è ideale perché:

Avrai un'unica soluzione che risolve tutte le tue esigenze di accesso remoto

Mette a disposizione l'integrazione SSO/SAML (single sign-on)

Sono disponibili sia l'accesso non supervisionato che supervisionato

Facile da distribuire e scalare. Altamente sicuro grazie alla crittografia end-to-end e alle funzioni di sicurezza avanzate

Mette a disposizione l'opzione on-premise

Scopri di più su Splashtop Enterprise e contattaci per saperne di più!

In conclusione

Splashtop opera nel settore dell'accesso remoto da oltre un decennio, con l'obiettivo di rendere l'accesso remoto e il supporto remoto affidabili, accessibili e sicuri al miglior prezzo. Ecco perché oltre 30 milioni di persone usano Splashtop e perché le soluzioni Splashtop sono costantemente classificate come i migliori strumenti di accesso remoto e di supporto remoto da terze parti e da siti di recensioni peer-to-peer.

Vedi tutte le soluzioni Splashtop.

