Accesso remoto, visualizzazione e controllo di telefoni e tablet Android

Utilizzando Splashtop SOS, è ora possibile visualizzare in remoto gli schermi dei dispositivi Android in tempo reale e l'accesso remoto/controllare i dispositivi Android con Android 8 o versioni successive, nonché altri telefoni e tablet basati su Android di Samsung, LG e Lenovo. SOS è un software di accesso remoto/supporto per IT, help desk e professionisti del supporto per fornire supporto rapido e assistito su Android, Windows e Mac. Con SOS, è possibile:

Accesso remoto e visualizzazione di telefoni Android e tablet Android con Android versione 5 o successiva

Controlla da remoto i dispositivi Android con Android 8.0 o versioni successive come Asus, Essential, Google Pixel, OnePlus, HTC, Huawei, Honor, Motorola, Nokia, OPPO, Sony, Xiaomi e ZTE

Controlla a distanza altri dispositivi Android di Samsung, Lenovo TAB 2 e 3, Yoga e LG anche se non hanno in esecuzione Android 8 o versioni successive

Accesso remoto ai computer Windows e Mac dai tuoi dispositivi Android

Cerchi una soluzione di accesso Android automatica o incorpora la tecnologia Splashtop nel tuo prodotto? Vedere i collegamenti in fondo a questa pagina per le opzioni automatiche e OEM. In caso contrario, continua a conoscere l'accesso remoto Android con Splashtop SOS.

Come visualizzare in remoto gli schermi di tablet Android e telefoni Android

Ottieni Splashtop SOS

Iscriviti a SOS per visualizzare in remoto un dispositivo Android con il tuo computer Windows o Mac o da un altro dispositivo Android. È possibile utilizzare il servizio con una versione di prova gratuita o un abbonamento a pagamento a basso costo.

SOS è un grande valore e costa molto meno rispetto ad altri strumenti di supporto assistiti. Si basa sulla comprovata tecnologia di accesso remoto Splashtop, utilizzata da oltre 20 milioni di utenti in tutto il mondo.

Le funzionalità di accesso ai dispositivi mobili non sono incluse nella versione gratuita non commerciale di SOS, nella versione originale di SOS o Splashtop Remote Support. È necessario acquistare Splashtop SOS se si desidera accedere a dispositivi mobili in remoto.

Scarica l'app SOS sul dispositivo che desideri visualizzare o controllare

Fai in modo che l'utente finale vada al link di download dell'app SOS (visualizzato nella tua app Splashtop) dal proprio dispositivo Android per scaricare, eseguire e installare l'app SOS.

Quando tu (o il tuo cliente) esegui l'app SOS sul dispositivo Android, verrà visualizzato un codice di sessione che immetterai sullo schermo per visualizzare in remoto quel dispositivo. Agli utenti con dispositivi che eseguono Android 8 o versioni successive verrà richiesto di attivare l'accessibilità in Android per consentire l'accesso remoto.

Agli utenti con determinati dispositivi (LG, Lenovo) potrebbe essere richiesto di scaricare anche un componente aggiuntivo da Google Play Store per aggiungere l'accesso remoto a determinate famiglie di dispositivi Android.

Inserisci il codice nell'app Splashtop Business e inizia a visualizzare in remoto lo schermo Android

Esegui l'app Splashtop Business sul tuo computer e fai clic sull'icona SOS (segno più) vicino alla parte superiore dell'app per aprire la schermata di connessione SOS. Inserisci il codice a nove cifre visualizzato nell'app SOS sul dispositivo Android del tuo cliente. Quando fai clic sulla freccia, la sessione avrà inizio.

A questo punto si sarà in grado di visualizzare dal vivo il loro schermo Android in una finestra sullo schermo del computer.

L'immagine seguente mostra una visualizzazione dello schermo Android dell'utente finale, dell'interfaccia del tecnico e della schermata Android durante le connessioni remote in una finestra sullo schermo del computer con i controlli espansi.

Utilizzo dei controlli di visualizzazione

Fare clic sulla freccia nella parte superiore della finestra dello schermo del dispositivo con mirroring per accedere ai controlli. I pulsanti sono:

Disconnetti

Indietro (controllo dispositivo)

Home (controllo dispositivo)

Menu (controllo dispositivo)

Qualità streaming FPS

Attiva/disattiva dimensioni originali

Schermo intero

Trasferimento file

Puoi anche prendere le schermate di stampa dello schermo Android utilizzando le combinazioni di tasti standard dello schermo di stampa per il tuo computer Windows o Mac.

Disconnessione della sessione

Al termine della sessione, è possibile chiudere la finestra del visualizzatore sul computer. La sessione può essere chiusa sul dispositivo visualizzato facendo clic sul pulsante X.

Scopri di più e inizia a usare Splashtop SOS

Cos'altro puoi fare con Splashtop SOS?

Splashtop SOS è la soluzione di supporto supervisionato per Windows, Mac, Android, iOS e Chrome OS. Si tratta di un ottimo modo per l'help desk, il supporto e i professionisti IT per accedere in remoto a computer e dispositivi mobili per assistere i clienti. Se stai già utilizzando un altro sistema di help desk, un sistema di gestione dei dispositivi mobili o uno strumento di supporto non supervisionato, SOS è un componente aggiuntivo economico che consente a te o al tuo team di fornire supporto rapido a computer e dispositivi mobili gestiti o non gestiti.

Accedi e visualizza in remoto telefoni e tablet Android con Android 5 o versioni successive

Telecomando per telefoni Android e dispositivi con sistema operativo Android 8 o versioni successive

Controlla anche altri dispositivi Android (Samsung, LG, Lenovo)

Accesso e controllo remoto dei computer Windows e Mac con funzionalità aggiuntive, tra cui trasferimento di file, chat e visualizzazione da dispositivi mobili

Accesso remoto e visualizzazione dei dispositivi Chromebook

Iniziare con Splashtop SOS!

Nuovo! Opzioni aggiuntive

Hai bisogno di una soluzione di accesso non supervisionato in cui l'utente non deve essere presente sul dispositivo per darti un codice di accesso? Dai un'occhiata a Accesso non supervisionato ad Android con Splashtop Remote Support. Accedi da remoto ai dispositivi Android attraverso la nostra app per desktop remoto disponibile per Windows, Mac e Android.

Vuoi che aggiungiamo il supporto per altri produttori e dispositivi come Bluebird, CipherLabs, Honeywell, Sonim, Motorola, Panasonic, Seuic, Unitech e Zebra? Iscriviti alla beta Android non supervisionata e indica nel modulo i tipi di dispositivi/marchi che desideri supportare. Oppure, se sei un produttore di dispositivi, collabora con Splashtop per aggiungere il supporto ai tuoi dispositivi.

Vuoi integrare la tecnologia di accesso remoto Splashtop nella tua soluzione MDM, RMM, Endpoint Management o in altre soluzioni? Unisciti a Datto, Ivanti, NinjaOne e ad altri che integrano Splashtop nelle loro soluzioni. Contattaci per soluzioni OEM e Partnership.

Demo Video: How to View and Control an Android Device with Splashtop SOS

Quali dispositivi LG e Lenovo sono supportati con i plug-in?