Assistenza remota per Windows, Mac, iOS, Android & Chromebook

Oggi, gli utenti utilizzano ampiamente un mix di dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Pertanto, è importante che i team IT e help desk siano in grado di fornire assistenza remota multipiattaforma per soddisfare i propri utenti.
Che cos'è l'assistenza remota
L'assistenza remota è una tecnologia che permette ai professionisti IT o ai tecnici dell'assistenza di accedere, visualizzare e risolvere i problemi del dispositivo di un utente da remoto. Questo servizio è fondamentale per fornire assistenza immediata senza la necessità di una presenza fisica. Facilita la condivisione dello schermo, il trasferimento di file e la comunicazione in tempo reale, rendendo più semplice la diagnosi e la risoluzione dei problemi. L'assistenza remota migliora l'efficienza, riduce i tempi di inattività e offre al supporto IT un metodo sicuro per risolvere i problemi su diversi dispositivi, tra cui computer, smartphone e tablet.
Informazioni dettagliate sull'assistenza remota: vantaggi operativi e considerazioni sulla sicurezza
Come funziona l'assistenza remota?
L'assistenza remota consente ai professionisti IT di connettersi al dispositivo di un utente tramite Internet.
Supporto per le richieste degli utenti: un utente che riscontra un problema contatta l'assistenza IT o un tecnico e potrebbe essere richiesto di scaricare un'app o un client di supporto leggero.
Avvio della sessione: il tecnico invia un codice di sessione o un collegamento che l'utente inserisce o su cui fa clic per concedere l'accesso temporaneo al proprio dispositivo.
La connessione è stabilita: una volta avviata la sessione, il tecnico può visualizzare lo schermo dell'utente e, con l'autorizzazione, assumere il controllo per navigare nel dispositivo, eseguire la diagnostica o applicare le correzioni.
Risoluzione dei problemi: il tecnico esegue attività come la configurazione del software, la risoluzione dei problemi o gli aggiornamenti del sistema, spesso mentre comunica con l'utente tramite chat o voce.
La sessione termina in modo sicuro: dopo che il problema è stato risolto, il tecnico termina la sessione. L'utente può revocare l'accesso in qualsiasi momento e non rimane alcun controllo permanente a meno che non sia esplicitamente configurato per l'accesso non supervisionato.
Gli strumenti di assistenza remota come Splashtop sono progettati per rendere questo processo veloce, sicuro e semplice, consentendo ai professionisti dell'assistenza di risolvere i problemi in modo efficiente senza essere fisicamente presenti.
Vantaggi principali dell'assistenza remota per le aziende
Miglioramento dell'efficienza e della produttività: l'assistenza remota consente ai team IT di risolvere rapidamente i problemi senza dover attendere visite in loco o accessi fisici. Grazie alla visualizzazione istantanea dello schermo, al controllo remoto e alla comunicazione dal vivo, i tecnici possono risolvere i problemi in tempo reale, riducendo i tempi di inattività e aiutando i dipendenti a tornare al lavoro più rapidamente.
Costi operativi ridotti: eliminando la necessità di viaggiare e riducendo al minimo i tempi di inattività dei dispositivi, le aziende possono ridurre significativamente i costi associati al supporto IT tradizionale. L'assistenza remota riduce inoltre la necessità di personale IT in loco nelle sedi satellite, con il risultato di un modello di supporto più snello ed economico.
Maggiore accessibilità e flessibilità: l'assistenza remota consente ai team di supporto di aiutare gli utenti in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Se i dipendenti lavorano da casa, oppure sono in viaggio o utilizzano dispositivi personali, i tecnici possono connettersi in modo sicuro per risolvere i problemi su tutti i dispositivi, le piattaforme e le sedi.
Migliore esperienza di clienti e dipendenti: un'assistenza rapida ed efficace crea fiducia e soddisfazione. I dipendenti si sentono più seguiti quando l'aiuto è a pochi clic di distanza, mentre i clienti beneficiano di risoluzioni più rapide. Gli strumenti di assistenza remota consentono anche la comunicazione in tempo reale, l'annotazione sullo schermo e la navigazione guidata, rendendo l'esperienza più interattiva e utile.
Applicazioni dell'assistenza remota
Helpdesk IT e supporto tecnico: i team di supporto utilizzano l'assistenza remota per risolvere i problemi degli utenti in tempo reale, riducendo al minimo i tempi di inattività e migliorando i tassi di risoluzione senza la necessità di visite in loco.
Servizi di assistenza clienti: le aziende assistono i clienti da remoto guidandoli attraverso la configurazione del software, la risoluzione dei problemi hardware o la risoluzione degli errori delle applicazioni utilizzando la condivisione e il controllo sicuri dello schermo.
Onboarding e formazione: l'assistenza remota consente ai team di guidare i nuovi utenti attraverso la configurazione del sistema, l'utilizzo del software o le politiche aziendali condividendo schermate e offrendo dimostrazioni pratiche.
Risoluzione dei problemi dei dispositivi nel settore dell'istruzione: le scuole e le università utilizzano l'assistenza remota per supportare studenti e personale, aiutandoli a risolvere rapidamente i problemi relativi ai dispositivi o alle app nelle configurazioni di apprendimento remoto o ibrido.
Supporto tecnico dell'assistenza sul campo: gli esperti remoti possono assistere i tecnici sul campo visualizzando gli schermi dei loro dispositivi, aiutandoli a diagnosticare problemi su apparecchiature o macchinari specializzati in tempo reale.
Ruolo della privacy e della sicurezza nell'assistenza remota
La sicurezza è fondamentale nell'assistenza remota e deve essere gestita con cura. Le considerazioni principali includono l'utilizzo di connessioni criptate, l'implementazione di metodi di autenticazione forti e la garanzia di conformità alle normative sulla privacy. Queste misure aiutano a proteggere i dati sensibili e a mantenere la fiducia degli utenti, fornendo un supporto remoto efficace.
Qual è la differenza tra desktop remoto, accesso remoto e assistenza remota?
Termine
Definizione
Caso d'uso principale
Interazione utente richiesta
Desktop remoto
Una sessione in cui un utente si connette e gestisce completamente il proprio computer da un altro dispositivo come se fosse fisicamente presente.
Lavorare in remoto su un desktop principale, accedere ad app/file da casa o in viaggio.
No (l'utente accede al proprio dispositivo)
Accesso remoto
La capacità di connettersi e interagire con un altro computer o dispositivo da remoto, sia supervisionato che non supervisionato.
Gestione dell'IT, accesso ai server, controllo dei chioschi o accesso multidispositivo.
Non sempre (può essere non supervisionata)
assistenza remota
Una sessione di supporto in cui un tecnico si connette al dispositivo di un utente (con autorizzazione) per risolvere i problemi o guidarlo.
Supporto tecnico, servizio clienti o assistenza ai dipendenti per risolvere i problemi.
Sì (l'utente finale concede l'autorizzazione)
I migliori strumenti di assistenza remota per il supporto remoto
Splashtop
Splashtop è la scelta migliore per l'assistenza remota grazie alle sue prestazioni superiori, convenienza e set di funzionalità complete. Garantisce connessioni sicure con crittografia end-to-end e autenticazione a più fattori. Splashtop supporta una vasta gamma di dispositivi, inclusa l'assistenza remota per dispositivi Windows, Mac, iOS e Android, rendendolo versatile per qualsiasi ambiente IT. Con la sua interfaccia intuitiva, connessioni ad alta velocità e un supporto clienti eccezionale, Splashtop supera i suoi concorrenti, fornendo alle aziende soluzioni di Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza affidabili ed efficienti.
TeamViewer
TeamViewer è uno strumento di assistenza remota molto conosciuto, ma spesso ha un costo più elevato e può essere più macchinoso in termini di gestione dell'abbonamento. Gli utenti hanno segnalato difficoltà nel processo di cancellazione e un'assistenza clienti meno reattiva rispetto a Splashtop. Inoltre, gli utenti di Splashtop godono di un'esperienza più snella e user-friendly. Le aziende possono ritenere Splashtop un'alternativa più economica e migliore di TeamViewer.
AnyDesk
AnyDesk è un altro strumento di assistenza remota, ma tende a essere più costoso rispetto a Splashtop. In particolare, Splashtop offre una migliore convenienza, soprattutto per le organizzazioni più grandi, grazie a caratteristiche come gli sconti sulle quantità e le opzioni di assistenza più solide. Per questo motivo, Splashtop è una migliore alternativa a AnyDesk.
Splashtop Remote Support per l'assistenza remota
Splashtop Remote Support rende l'assistenza remota ai computer, tablet e dispositivi mobili dei tuoi utenti semplice quanto la condivisione di un codice di sessione. Nel momento in cui i tuoi utenti hanno bisogno di aiuto, invia loro un link per accedere all'app SOS, che gli fornirà il codice di sessione.
Da lì, è possibile utilizzare il codice per avviare la connessione remota al loro dispositivo. Controlla in remoto i dispositivi Windows, Mac e Android. Visualizza in remoto le schermate dei dispositivi iOS e Chromebook in tempo reale.
Non solo è semplice, ma è anche potente. Splashtop Remote Support include funzionalità come la condivisione dello schermo, il trasferimento di file, il riavvio remoto e la connessione, la registrazione di sessioni, il supporto multi-monitor, la chat e la gestione degli utenti.
Sicurezza dell'assistenza remota con Splashtop
Puoi contare su Splashtop per proteggere i tuoi dispositivi e i tuoi dati durante le sessioni di assistenza remota. La nostra infrastruttura è ospitata su AWS con firewall robusti, crittografia dei dati e mitigazione degli attacchi DDoS.
Splashtop offre un rilevamento delle intrusioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con le migliori pratiche del settore per l'applicazione della sicurezza. Le app sono protette dall'autenticazione del dispositivo, dall'autenticazione a due fattori e dalla crittografia AES a 256 bit.
Prova gratuitamente Splashtop Remote Support per l'assistenza remota
Con Splashtop Remote Support è possibile fornire assistenza remota a un numero illimitato di dispositivi. È inoltre possibile aggiungere l'accesso a computer e dispositivi automatici.
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