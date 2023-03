Assistenza remota per Windows, Mac, iOS, Android & Chromebook

Risolvere e risolvere i problemi relativi a una connessione remota. Accedi in remoto ai dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook con un codice di sessione per fornire supporto.

Oggi, le persone utilizzano ampiamente un mix di dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Pertanto, è importante che i team IT e help desk siano in grado di fornire assistenza remota multipiattaforma per soddisfare i propri utenti.

Se sei un professionista IT, del supporto o dell'help desk che ha bisogno di uno strumento di assistenza remota che puoi utilizzare per fornire supporto ai tuoi utenti, allora non cercare oltre Splashtop SOS.

SOS Splashtop per assistenza remota

Splashtop SOS rende l'assistenza remota ai computer, tablet e dispositivi mobili degli utenti semplice come la condivisione di un codice di sessione. Nel momento in cui l'utente ha bisogno di aiuto, invia loro un link per andare dove può ottenere l'app SOS che dà loro il loro codice di sessione.

Da lì, è possibile utilizzare il codice per avviare la connessione remota al loro dispositivo. Controlla in remoto i dispositivi Windows, Mac e Android. Visualizza in remoto le schermate dei dispositivi iOS e Chromebook in tempo reale.

Non solo è semplice, ma è anche potente. Splashtop SOS include funzionalità come la condivisione dello schermo, il trasferimento di file, il riavvio remoto e la connessione, la registrazione di sessioni, il supporto multi-monitor, la chat e la gestione degli utenti.

Sicurezza dell'assistenza remota con Splashtop

Puoi contare su Splashtop per proteggere i tuoi dispositivi e i tuoi dati durante le sessioni di assistenza remota. La nostra infrastruttura è ospitata su AWS con firewall robusti, crittografia dei dati e mitigazione degli attacchi DDoS.

Splashtop offre un rilevamento delle intrusioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con le migliori pratiche del settore per l'applicazione della sicurezza. Le app sono protette dall'autenticazione del dispositivo, dall'autenticazione a due fattori e dalla crittografia AES a 256 bit.

Prova Splashtop SOS gratis

Con Splashtop SOS è possibile fornire assistenza remota a un numero illimitato di dispositivi. È inoltre possibile aggiungere l'accesso a computer e dispositivi automatici.

Scopri quanto può essere facile risolvere e risolvere i problemi su qualsiasi dispositivo tramite una connessione remota. L'assistenza remota non è mai stata così facile, veloce o sicura. Inizia subito la tua versione di prova gratuita e scopri perché oltre 30 milioni di utenti si affidano a Splashtop per le loro esigenze di assistenza remota.

