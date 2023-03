Connessione remota tra desktop, tablet e dispositivi & mobili

Lavora da casa e lavora in remoto con connessioni desktop remoto rapide e sicure. Connettiti al tuo computer da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.

Lavorare da remoto, sia da casa che da un'altra postazione remota, sta diventando la nuova normalità. Trovare un efficace strumento di connessione remota è più importante che mai.

Mentre c'è molto che puoi fare dal tuo computer di casa, laptop o dispositivo mobile, ci sono momenti in cui hai bisogno di un accesso remoto al computer in ufficio.

Forse si utilizza un software proprietario che è concesso in licenza solo per la macchina dell'ufficio. Oppure i tuoi dispositivi personali non hanno la potenza di elaborazione necessaria per eseguire applicazioni a uso intensivo di risorse. O forse ci sono file che si trovano sul computer dell'ufficio che non puoi semplicemente trasferire sul cloud.

Qualunque sia la tua situazione, ci sono molti modi in cui una connessione remota al tuo computer di lavoro può essere utile.

Casi di utilizzo del software di connessione

Accedi e controlla in remoto il tuo computer di lavoro da qualsiasi dispositivo personale. Sentiti come se fossi seduto di fronte al computer dell'ufficio mentre lavoravi in remoto. Accedi a qualsiasi file ed esegui qualsiasi programma sul tuo computer remoto con facilità.

Le connessioni remote ai dispositivi gestiti consentono di monitorare, gestire e supportare gli endpoint. Connettiti in remoto ai dispositivi degli utenti per fornire supporto remoto on-demand nel momento in cui hanno bisogno di assistenza.

Consenti agli studenti di avviare connessioni desktop remote dai loro dispositivi personali ai computer della scuola, in modo da poter accedere da remoto ai computer del laboratorio mentre studiano a distanza. Gli studenti potranno accedere ai software con licenza scolastica (come Microsoft Office, Adobe Creative Suite e altri) durante le sessioni remote sui computer del laboratorio, anche dai Chromebook.

Quali sistemi operativi sono necessari per le connessioni remote?

A seconda del pacchetto Splashtop, è possibile stabilire connessioni remote a dispositivi Windows, Mac, Linux, iOS, Android e Chromebook. È inoltre possibile connettersi da qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile.

Gli strumenti di connessione remota di Splashtop sono multipiattaforma?

Sì! Puoi impostare una connessione remota tra dispositivi che funzionano con qualsiasi sistema operativo. Non importa se il computer remoto è un Mac o un PC, puoi collegarti da qualsiasi altro PC Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.

Puoi anche lavorare da casa usando un Chromebook!

