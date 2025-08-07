Man mano che le aziende e i team adottano modalità di lavoro remoto e ibrido, il software di gestione IT remoto è diventato sempre più essenziale. Quando un'azienda ha un'infrastruttura distribuita, dipendenti e agenti IT che lavorano da qualsiasi luogo, e una politica BYOD (portare il dispositivo) che consente ai dipendenti di utilizzare i loro dispositivi preferiti, può essere difficile supportare e gestire ogni endpoint senza gli strumenti giusti.
Tuttavia, non tutti gli strumenti di supporto IT sono creati uguali. Molte soluzioni offrono diverse funzionalità di supporto IT remoto, mentre altre sono gonfiate o troppo costose. Alcune potrebbero persino mancare di funzionalità chiave, come gli strumenti di automazione IT, che sono essenziali per supportare ambienti remoti.
Pertanto, è importante sapere cosa cercare quando si cercano i migliori strumenti di gestione IT per la tua azienda. Esaminiamo quindi le 10 caratteristiche più importanti da cercare nel software di gestione IT remoto e vediamo come Splashtop AEM le offre tutte.
1. Monitoraggio degli Endpoint in Tempo Reale
La capacità di monitorare più endpoint remoti in tempo reale è una delle funzionalità di supporto IT remoto più importanti disponibili. Questo fornisce visibilità e approfondimenti sulla salute dei dispositivi nella tua rete, inclusi l'uso della CPU, lo spazio su disco, la memoria e qualsiasi evento di crash che possa verificarsi. Con un adeguato monitoraggio degli endpoint, puoi identificare i problemi man mano che si presentano e affrontarli rapidamente prima che impattino gli utenti.
2. Gestione automatizzata delle patch
Distribuire patch su più endpoint distribuiti può essere un processo che richiede tempo, ma è essenziale per mantenere la sicurezza e la conformità IT. Il software di gestione degli endpoint con funzionalità di gestione automatizzata delle patch consente ai team IT di programmare e distribuire patch per sistemi operativi e applicazioni di terze parti su tutti i loro endpoint, risparmiando una quantità significativa di tempo, mantenendo ogni dispositivo e applicazione aggiornati e garantendo la sicurezza più recente su tutti i loro endpoint.
3. Automazione basata su script
Alcuni problemi ricorrenti sono abbastanza semplici da poter essere risolti con uno script e così comuni che gli agenti devono affrontarli frequentemente. L'automazione basata su script può eseguire script personalizzati e predefiniti per risolvere questi problemi su larga scala, assistendo automaticamente gli utenti finali senza bisogno di intervento manuale. Questo risparmia tempo su compiti ripetitivi (come svuotare le cache o riavviare i servizi) fornendo assistenza immediata agli utenti che ne hanno bisogno.
4. Avvisi e Soglie Personalizzati
Ogni volta che qualcosa va storto, il tuo team IT deve saperlo immediatamente. Gli strumenti di supporto IT remoto possono (e dovrebbero) includere avvisi personalizzati basati su fattori che scegli, come l'uso delle risorse, servizi falliti o altre condizioni che necessitano di attenzione immediata. Questo aiuta il tuo team IT a stabilire le priorità e affrontare i problemi che devono essere risolti per primi, in modo che i piccoli problemi non diventino grandi problemi.
5. Strumenti di Accesso e Supporto Remoto
I team di supporto IT devono essere in grado di connettersi ai dispositivi degli utenti finali ovunque si trovino e indipendentemente dal fatto che l'agente o l'utente finale sia in ufficio o in movimento. Gli strumenti di accesso remoto e supporto rendono questo facile consentendo agli agenti IT di connettersi rapidamente agli endpoint e fornire risoluzione dei problemi in tempo reale, sia guidando l'utente finale tramite condivisione dello schermo sia controllando direttamente il dispositivo.
Questo è fondamentale per gli ambienti di lavoro remoto, poiché consente agli agenti IT di assistere gli utenti remoti su e da qualsiasi dispositivo, anche in movimento. Anche i team di supporto snelli possono supportare più utenti con la facilità e l'efficienza di Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza software.
6. Dashboard centralizzata
La gestione IT remota può essere una sfida quando hai più endpoint da monitorare, a meno che tu non abbia una visione centralizzata. Le migliori soluzioni software per la gestione degli endpoint includono un dashboard centralizzato in modo da poter vedere e gestire tutti i dispositivi da un'unica interfaccia, senza dover passare da uno strumento all'altro o accedere a ciascuna macchina. Questo rende facile gestire gli endpoint distribuiti, creando un ambiente più efficiente.
7. Distribuzione Leggera e Basso Sovraccarico
Le soluzioni di monitoraggio e gestione remota (RMM) hanno una reputazione sfortunata per essere ingombranti e complesse. Questo può rappresentare una sfida per qualsiasi azienda, ma mette i piccoli team IT o quelli con risorse limitate in un notevole svantaggio. I migliori strumenti di gestione IT (come Splashtop AEM) sono leggeri, facili da usare e facili da distribuire senza richiedere un elevato sovraccarico, rendendoli soluzioni potenti per aziende e team IT di tutte le dimensioni.
8. Compatibilità Cross-Platform
Non è raro che le aziende utilizzino una varietà di sistemi operativi e piattaforme per il loro lavoro quotidiano, specialmente quando si considerano l'Internet of Things (IoT) e le politiche di BYOD (portare il dispositivo). Questo ha reso necessario Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, strumenti di teleassistenza con compatibilità multipiattaforma, in grado di gestire ambienti che utilizzano Windows, macOS, combinazioni dei due e altro ancora. Una buona soluzione di gestione IT remoto è progettata per funzionare su sistemi operativi diversi, il che è ideale per le aziende che utilizzano una vasta gamma di dispositivi.
9. Integrazione con Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza Workflows
Il software di gestione IT a distanza è uno strumento potente di per sé, ma deve integrarsi con i flussi di lavoro di Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza per funzionare al meglio. Questa integrazione combina monitoraggio, patching e accesso remoto in un'unica soluzione, consentendo ai team IT di semplificare il supporto senza dover gestire più strumenti e passare da un programma all'altro.
10. Licenze Scalabili e Convenienti
Se vuoi i migliori strumenti di gestione IT, potresti aspettarti di pagare una somma elevata, ma le migliori funzionalità non sempre arrivano al prezzo più alto. Splashtop AEM, ad esempio, è progettato per essere conveniente per aziende di tutte le dimensioni, con licenze scalabili in modo da poter ottenere le funzionalità desiderate senza pagare per quelle di cui non hai bisogno. Questo ti consente anche di scegliere un modello di prezzo che si adatta al tuo team e al numero di dispositivi, in modo che i tuoi strumenti di supporto IT possano crescere con la tua azienda.
Perché Splashtop AEM ha tutto ciò di cui i moderni team IT hanno bisogno
Quando cerchi il miglior software di gestione IT remota, una soluzione ha tutto: Splashtop AEM (Gestione autonoma degli endpoint). Splashtop AEM ha tutte e dieci queste funzionalità indispensabili (e altro ancora!) ed è costruito con un focus su semplicità, sicurezza e valore.
Con Splashtop AEM, i team IT possono gestire facilmente una vasta rete di dispositivi remoti, completa di strumenti di automazione, gestione delle patch, avvisi in tempo reale e altro ancora. Dà ai leader IT il potere di gestire tutti i loro endpoint senza la complessità di altre soluzioni RMM.
Inoltre, Splashtop AEM si integra perfettamente con Splashtop Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza e Splashtop Enterprise. Questo offre ai team IT la possibilità di accedere facilmente, supportare e gestire dispositivi remoti in tutta l'azienda, incluso l'accesso diretto ai dispositivi remoti per fornire supporto tecnico da qualsiasi luogo.
Inizia con Splashtop AEM
Il giusto software di gestione IT remota può fare la differenza nella produttività e sicurezza del tuo team, quindi è importante scegliere con saggezza. Devi guardare oltre i dashboard appariscenti e assicurarti di scegliere una soluzione con le funzionalità di cui hai bisogno per potenziare il tuo team IT e affrontare i problemi della tua azienda.
Splashtop AEM fornisce l'automazione, la visibilità e il controllo di cui i team IT di tutte le dimensioni hanno bisogno per proteggere e gestire i loro endpoint in modo efficiente. Con Splashtop AEM, puoi:
Supervisiona tutti i tuoi endpoint da un'unica dashboard.
Avvisi e rimedi per risolvere automaticamente i problemi prima che diventino problemi.
Approfondimenti sulle vulnerabilità basati su CVE.
Distribuisci patch per OS e app di terze parti su tutti i tuoi endpoint per affrontare automaticamente le vulnerabilità e i problemi critici man mano che emergono.
Automatizza le attività di routine con azioni intelligenti basate su script.
Personalizza e applica le politiche su tutti i tuoi endpoint.
Tracciare e gestire l'inventario hardware e software su tutti gli endpoint.
Azioni in background per accedere a strumenti come task manager e gestori di dispositivi senza interrompere gli utenti.
E altro ancora!
È ora di gestire tutti i tuoi endpoint con la velocità e l'efficienza di cui la tua azienda ha bisogno. Inizia una prova gratuita oggi e scopri come Splashtop AEM rende facile la gestione IT remota: