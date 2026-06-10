TeamViewer ha annunciato che le versioni 13 e 14 inizieranno il processo di dismissione di fine vita il 31 ottobre 2026. Questo non significa che quelle versioni smetteranno di funzionare immediatamente, ma significa che il supporto sarà ridotto nel tempo e che le connessioni che utilizzano tali versioni verranno progressivamente disabilitate.
Per i team IT che fanno ancora affidamento su TeamViewer 13 o 14, questo crea una scadenza di pianificazione. Le installazioni di accesso remoto meno recenti potrebbero essere ancora presenti su workstation degli utenti, server, computer condivisi e sistemi non presidiati che non vengono esaminati da anni. Se questi dispositivi dipendono da una connettività remota basata su internet, i team devono capire cosa potrebbe cambiare e in che modo ciò potrebbe influire sul supporto quotidiano.
Questo è anche un buon momento per rivalutare se i tuoi strumenti di accesso remoto sono ancora in linea con il modo in cui la tua organizzazione gestisce i dispositivi oggi. L'assistenza remota non si limita più al collegamento allo schermo di un utente. I team IT hanno spesso bisogno di visibilità sugli endpoint, inventario del software, stato delle patch, opzioni di distribuzione e automazione per supportare in modo efficiente ambienti distribuiti.
In questo articolo, analizzeremo cosa significa l'annuncio di fine supporto di TeamViewer per le versioni 13 e 14, cosa i team IT dovrebbero esaminare prima della scadenza e cosa cercare in una moderna soluzione di accesso remoto e gestione degli endpoint.
Che cosa sta succedendo a TeamViewer 13 e 14?
TeamViewer ha annunciato che le versioni 13 e 14 inizieranno il loro ritiro dal servizio il 31 ottobre 2026. Si tratta di una modifica graduale, il che significa che non si prevede che tali versioni smettano di funzionare tutte insieme in quella data. Tuttavia, il supporto verrà ridotto nel tempo e le connessioni che utilizzano tali versioni verranno progressivamente disabilitate.
I dettagli principali includono:
TeamViewer 13 e 14 entrano nella fase di ritiro il 31 ottobre 2026.
Il supporto per queste versioni sarà ridotto nel tempo.
Le connessioni che utilizzano queste versioni verranno disabilitate progressivamente.
La connettività continua basata su Internet richiederà una licenza di abbonamento attiva.
Le connessioni LAN potrebbero essere comunque possibili se non dipendono dai server di TeamViewer.
Perché questo è importante per i team IT che usano ancora versioni precedenti di TeamViewer
Per le organizzazioni che usano ancora TeamViewer 13 o 14, la fine del supporto comporta ben più di un semplice aggiornamento software. Dà ai team IT un motivo per rivedere dove sono installati i vecchi strumenti di accesso remoto, come vengono utilizzati e se supportano ancora il modo in cui opera l’azienda.
accesso remoto spesso diventa parte dell'infrastruttura di fondo. Una volta che funziona, i team possono lasciare lo stesso software in uso per anni su workstation, server, macchine condivise e sistemi non presidiati. Questo può rendere più difficile gestire un cambiamento del ciclo di vita se l’IT non ha una visione chiara di ogni dispositivo interessato.
1. Continuità dell'accesso remoto
La preoccupazione più immediata è la continuità. Se i tecnici si affidano a TeamViewer 13 o 14 per supportare utenti remoti, accedere a computer non presidiati o effettuare la manutenzione dei sistemi al di fuori della rete locale, qualsiasi cambiamento alla connettività basata su Internet può influire sul supporto quotidiano.
In alcuni casi le connessioni LAN possono ancora essere disponibili, ma questo non risolve il problema per i team distribuiti, i dipendenti remoti, gli uffici periferici o i dispositivi che l’IT deve raggiungere dall’esterno della rete. I team dovrebbero valutare quali flussi di lavoro dipendono dall’accesso remoto online e quali dispositivi sarebbero difficili da supportare se tale accesso dovesse cambiare.
2. Visibilità legacy degli endpoint
Le versioni precedenti di TeamViewer potrebbero essere ancora installate sui dispositivi che non sono stati controllati di recente. Alcuni potrebbero appartenere a dipendenti attivi. Altri possono essere workstation condivise, computer di laboratorio, chioschi, server o macchine usate solo per assistenza occasionale.
È qui che la visibilità conta. I team IT devono sapere quali dispositivi eseguono TeamViewer 13 o 14, chi li utilizza, se sono ancora necessari e quanto sono importanti per le operazioni aziendali. Senza quell'inventario, è facile sottovalutare la portata di una migrazione.
3. Pianificazione delle licenze e degli aggiornamenti
La graduale dismissione comporta anche una decisione in merito alle licenze. I team che utilizzano versioni precedenti di TeamViewer devono capire se abbia senso effettuare l’upgrade all’interno dell’attuale modello di licenza di TeamViewer o se sia il momento giusto per valutare altre opzioni di accesso remoto.
Questa decisione dovrebbe includere più del semplice costo dell'abbonamento. I team IT dovrebbero anche considerare l’impegno richiesto per la distribuzione, i flussi di lavoro dei tecnici, i requisiti di sicurezza, la copertura degli endpoint, i controlli di amministrazione e se hanno bisogno di funzionalità di gestione più ampie come inventario, patching e automazione.
Cosa dovrebbero verificare i team IT prima della scadenza
Prima che TeamViewer 13 e 14 entrino nel periodo di dismissione, i team IT dovrebbero creare un inventario chiaro dei dispositivi e dei flussi di lavoro interessati. L'obiettivo è capire dove le versioni precedenti sono ancora in uso, quali scenari di accesso remoto dipendono da esse e cosa deve cambiare prima che il supporto diventi meno affidabile.
Identifica tutti i dispositivi che eseguono TeamViewer 13 o 14: inizia trovando ogni endpoint, server e postazione di lavoro condivisa su cui è ancora installato TeamViewer 13 o 14. Includi sistemi non presidiati, computer di laboratorio, chioschi e computer utilizzati solo occasionalmente. Spesso sono proprio questi i dispositivi che rischiano maggiormente di essere trascurati durante una migrazione.
Mappa le connessioni che dipendono dall'accesso basato su Internet: separa i casi d'uso solo LAN dai flussi di lavoro che si basano sulla connettività via Internet di TeamViewer. Questo è importante perché TeamViewer ha dichiarato che le connessioni LAN potrebbero continuare a funzionare, mentre le connessioni basate su internet che utilizzano versioni meno recenti saranno progressivamente interessate.
Esamina i sistemi mission-critical per l'azienda: dai priorità ai sistemi che supportano dirigenti, dipendenti remoti, operazioni rivolte ai clienti, flussi di lavoro produttivi o manutenzione fuori orario. Questi dispositivi dovrebbero essere esaminati per primi perché un'interruzione dell'accesso remoto avrebbe un impatto operativo maggiore.
Verifica la compatibilità del sistema operativo: alcuni dispositivi meno recenti potrebbero ancora eseguire sistemi operativi o configurazioni obsoleti che rendono gli aggiornamenti più difficili. Verifica se ogni sistema è in grado di supportare software di accesso remoto più recente o se richiede un piano di migrazione diverso.
Stima i costi di aggiornamento e migrazione: confronta il costo dell'aggiornamento con il costo del passaggio a una diversa soluzione di accesso remoto. Includi il prezzo dell’abbonamento, il tempo di implementazione, la formazione dei tecnici, la copertura degli endpoint, i requisiti di sicurezza e qualsiasi strumento aggiuntivo necessario per l’inventario, il patching o l’automazione.
Documenta i requisiti per il tuo accesso remoto: crea un elenco chiaro di ciò di cui il tuo team avrà bisogno in futuro. Questo può includere accesso non presidiato, assistenza presidiata on-demand, trasferimento di file, stampa remota, registrazione delle sessioni, SSO, MFA, autorizzazioni granulari, inventario software, visibilità delle patch ed esecuzione di comandi da remoto.
Cosa cercare in un'alternativa a TeamViewer
Se il tuo team sta sfruttando il phase-out di TeamViewer 13 e 14 come motivo per valutare altre opzioni, inizia dai tuoi effettivi flussi di lavoro di assistenza. Una soluzione sostitutiva dovrebbe coprire il modo in cui oggi i tuoi tecnici accedono ai dispositivi, supportando al contempo le esigenze di sicurezza, visibilità e gestione di cui il tuo ambiente potrebbe aver bisogno in futuro.
Le funzionalità chiave da cercare nelle alternative a TeamViewer includono:
Accesso sicuro non presidiato: i team IT dovrebbero poter accedere ai dispositivi autorizzati quando gli utenti non sono disponibili, soprattutto per server, workstation condivise, manutenzione fuori orario e sistemi remoti.
Assistenza remota presidiata: i team di Helpdesk hanno bisogno di un modo semplice per supportare gli utenti su richiesta, che lavorino da casa, in ufficio o fuori dalla rete aziendale.
Copertura multipiattaforma: il tuo strumento di accesso remoto dovrebbe supportare i dispositivi che la tua organizzazione utilizza davvero, inclusi i casi d'uso su Windows, macOS, Linux, Android, iOS e Chromebook, ove applicabile.
Controlli di accesso efficaci: Cerca funzionalità di sicurezza come MFA, SSO/SAML, autorizzazioni granulari, autenticazione del dispositivo e registrazione delle sessioni, così l'IT può gestire chi ha accesso e mantenere una chiara traccia di audit.
Implementazione e gestione semplici: La soluzione sostitutiva dovrebbe essere facile da distribuire, assegnare, monitorare e gestire, senza creare lavoro di configurazione non necessario per i tecnici o gli utenti finali.
Prestazioni affidabili della sessione remota: le sessioni remote devono essere abbastanza reattive per la risoluzione dei problemi, la manutenzione, l'accesso ai file, il lavoro amministrativo e le attività quotidiane di supporto.
Visibilità degli endpoint: l'accesso remoto è più efficace quando l'IT può anche vedere lo stato del dispositivo, i dettagli hardware, l'inventario del software e lo stato delle patch.
Patch e automazione: una soluzione moderna dovrebbe aiutare l'IT ad agire sui dispositivi gestiti, che si tratti di distribuire aggiornamenti, eseguire script, riavviare i sistemi o risolvere problemi comuni.
La scelta migliore è quella che riduce gli attriti per i tecnici, offrendo al contempo all'IT un maggiore controllo sui dispositivi che gestisce. Questo significa andare oltre la semplice condivisione dello schermo e scegliere una soluzione che supporti l'intero flusso di lavoro dell'assistenza remota.
Perché accesso remoto e gestione degli endpoint dovrebbero essere valutati insieme
La dismissione delle versioni 13 e 14 di TeamViewer è un buon momento per rivedere più della semplice connettività remota. Per molti team IT, l'assistenza non finisce quando un tecnico si connette a un dispositivo.
1. L'accesso remoto aiuta l'IT a connettersi
L'accesso remoto offre ai tecnici un modo per raggiungere utenti, workstation, server e sistemi non presidiati da qualsiasi luogo. È essenziale per la risoluzione dei problemi, il lavoro da remoto e l'assistenza fuori orario.
2. Endpoint Management aiuta l'IT ad agire
Dopo la connessione, l’IT deve spesso controllare l’inventario del software, verificare lo stato delle patch, distribuire un aggiornamento, eseguire uno script o confermare lo stato di salute del dispositivo. Quando queste attività sono distribuite su strumenti separati, l'assistenza richiede più tempo e la visibilità ne risente.
3. Un flusso di lavoro combinato riduce gli attriti
Una moderna soluzione di accesso remoto dovrebbe aiutare i team a connettersi in modo sicuro e a gestire i dispositivi in modo più efficiente. Per i team che stanno rivalutando implementazioni TeamViewer meno recenti, l’obiettivo è supportare l’intero flusso di lavoro IT con meno cambi di strumento, maggiore visibilità e più controllo sugli endpoint distribuiti.
Come Splashtop aiuta i team a superare i vecchi strumenti di accesso remoto
Se la dismissione delle versioni 13 e 14 di TeamViewer ha spinto il tuo team a valutare opzioni di accesso remoto, Splashtop offre all’IT un modo sicuro e ad alte prestazioni per supportare gli utenti e gestire i computer remoti senza complessità inutili.
Splashtop supporta sia l'accesso presidiato sia quello non presidiato, così i tecnici possono aiutare gli utenti su richiesta o connettersi ai dispositivi gestiti quando non è presente nessuno. Questa flessibilità è importante per gli Helpdesk, gli MSPs, i team distribuiti e le organizzazioni che hanno bisogno di un accesso affidabile ai computer in più sedi.
Per i team che hanno bisogno anche di una gestione degli endpoint più avanzata, Splashtop AEM aggiunge visibilità e automazione allo stesso flusso di lavoro. L’IT può visualizzare l’inventario hardware e software, monitorare lo stato delle patch, automatizzare gli aggiornamenti e intervenire sugli endpoint gestiti senza dover dipendere ogni volta da una singola sessione remota manuale.
Con Splashtop, i team possono:
Accedi in modo sicuro ai computer gestiti da qualsiasi luogo.
Fornisci assistenza remota on-demand agli utenti finali.
Gestisci utenti, dispositivi, autorizzazioni e accessi da una console centralizzata.
Supporta i comuni ambienti IT nei casi d’uso di Windows, macOS, Linux, Android, iOS e Chromebook.
Usa Splashtop AEM per monitorare gli endpoint, applicare patch alle applicazioni supportate, visualizzare l'inventario e automatizzare le azioni di routine.
Per i team IT che stanno sostituendo implementazioni di accesso remoto meno recenti, Splashtop aiuta a modernizzare l’esperienza di supporto, offrendo al contempo ai team un maggiore controllo sui dispositivi che gestiscono.
Pianifica la tua migrazione da TeamViewer 13 o 14
Un piano di migrazione non deve essere complicato, ma dovrebbe essere ben ponderato. Prima di sostituire TeamViewer 13 o 14, documenta dove viene utilizzato, quali sistemi sono più importanti e come il tuo team trasferirà utenti e dispositivi senza interrompere l'assistenza.
Esegui un audit della tua distribuzione attuale di TeamViewer: Identifica ogni sistema che esegue TeamViewer 13 o 14. Includi i computer dei dipendenti, i server, i dispositivi condivisi, le macchine di laboratorio e i sistemi non presidiati che potrebbero non rientrare nel tuo normale ciclo di rinnovo.
Dai priorità agli endpoint ad alta dipendenza: Inizia con i dispositivi che supportano dirigenti, dipendenti da remoto, team a contatto con i clienti, flussi di lavoro di produzione o manutenzione fuori orario. Questi sistemi non dovrebbero essere lasciati alla fase finale della migrazione.
Definisci i requisiti per la sostituzione: Elenca ciò di cui il tuo team ha bisogno dalla prossima soluzione, inclusi accesso non presidiato, assistenza presidiata, controlli di sicurezza, registrazione, opzioni di distribuzione, inventario degli endpoint, gestione delle patch e automazione.
Prova la sostituzione con un gruppo pilota: convalida prestazioni, autorizzazioni, usabilità, flussi di lavoro dei tecnici e copertura del supporto con un piccolo gruppo prima di distribuirla su larga scala.
Sposta i dispositivi per fasi: Migra i dispositivi in base a reparto, sede, priorità o necessità di supporto. Un rollout graduale rende più facile individuare i problemi in anticipo ed evitare di interrompere i flussi di lavoro critici dell'assistenza.
Rimuovi il software legacy inutilizzato: Una volta migrati i dispositivi, disinstalla i vecchi strumenti di accesso remoto dove non sono più necessari. Questo aiuta a ridurre la confusione per i tecnici e offre all’IT un ambiente più ordinato e facile da gestire.
Usa la timeline EoL per modernizzare l'accesso remoto
La dismissione delle versioni 13 e 14 di TeamViewer offre ai team IT un motivo chiaro per rivedere le implementazioni meno recenti di accesso remoto prima che diventino più difficili da supportare. La priorità è identificare i sistemi interessati, capire quali flussi di lavoro dipendono dall'accesso basato su internet e decidere se abbia più senso eseguire un upgrade o passare a una soluzione diversa.
Questa recensione può anche aiutare i team IT a migliorare il modo in cui supportano i dispositivi distribuiti. Una moderna soluzione di accesso remoto dovrebbe consentirti di connetterti in modo sicuro, supportare rapidamente gli utenti, gestire le autorizzazioni e mantenere la visibilità sugli endpoint di cui il tuo team è responsabile.
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