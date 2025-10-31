Quando cerchi la soluzione di accesso remoto perfetta per la tua azienda, le scelte possono sembrare schiaccianti. Devi trovare una soluzione ad alte prestazioni, scalabile e sicura, compatibile con tutti i dispositivi e i sistemi operativi della tua organizzazione. Quindi, perché scegliere Splashtop rispetto ai concorrenti?
Splashtop è progettato per consentire alle aziende di tutte le dimensioni di lavorare ovunque senza problemi, con funzioni robuste e sicurezza avanzata per un lavoro remoto efficace, efficiente e sicuro. Quindi, esaminiamo cosa rende Splashtop unico, quali vantaggi offre rispetto ad altri software di accesso remoto e cosa hanno da dire gli utenti reali.
Rischi Nascosti e Trappole in Altre Soluzioni di Accesso Remoto
Prima di tutto, dovremmo esaminare le varie sfide che le aziende affrontano quando utilizzano soluzioni di accesso remoto e supporto. Guardando le recensioni di soluzioni come AnyDesk, TeamViewer, LogMeIn e altre, possiamo vedere diversi problemi comuni che molti possono affrontare, tra cui:
1. Problemi di prestazioni
Uno degli aspetti più importanti di qualsiasi piattaforma di accesso remoto è la sua performance, eppure molte aziende affrontano ritardi a causa di problemi di performance. Se una soluzione manca della velocità e affidabilità per connettersi a dispositivi remoti, gli utenti affronteranno interruzioni costanti poiché le loro connessioni falliscono nel bel mezzo di un progetto.
Ad esempio, una recensione di AnyDesk afferma, “è così imprevedibile se funzionerà normalmente o agirà come una lumaca. Rende difficile lavorare senza voler urlare.” Quel tipo di problemi di performance può portare a significative diminuzioni della produttività e della soddisfazione dei dipendenti in un'azienda, costando più tempo di quanto se ne risparmi.
2. Problematiche di Sicurezza
La sicurezza informatica è di fondamentale importanza per ogni organizzazione, e molte aziende hanno requisiti specifici di conformità IT, come PCI DSS, RGPD e conformità HIPAA. Il mancato rispetto di questi requisiti mette a rischio i dati e le reti dell'azienda, comporta grandi multe e causa una perdita di fiducia da parte dei clienti. Le ricerche mostrano che le istruzioni di sistema sono il tipo più comune di violazione dei dati, rappresentando il 36% di tutti gli incidenti, perciò le aziende sono a rischio senza solidi strumenti di sicurezza.
TeamViewer, ad esempio, ha incontrato diversi rischi per la sicurezza nel corso degli anni, come un attacco informatico da parte di APT29 nel 2024 e la vulnerabilità CVE-2020-13699 nel 2020. Durante quegli incidenti, le organizzazioni che si affidavano alla sicurezza del software senza prendere misure aggiuntive erano a rischio di significative violazioni dei dati.
3. Problemi di compatibilità
Una buona soluzione di accesso remoto può funzionare su tutti i tuoi dispositivi e sistemi operativi; se non può connettersi a o da un certo dispositivo, è significativamente meno utile. Tuttavia, le aziende riportano spesso problemi di compatibilità con i loro strumenti di accesso remoto. Questo significa che i loro dipendenti non possono usare il software per connettersi a o da certi dispositivi, limitando gravemente la loro capacità di lavorare da ovunque.
Ad esempio, alcune recensioni per BeyondTrust hanno menzionato preoccupazioni di compatibilità, come il fatto che "funziona malissimo con Citrix, VMware, RDS Gateway e praticamente qualsiasi software di virtualizzazione."
4. Flessibilità Limitata
La crescita e il cambiamento sono costanti nel mondo degli affari e le aziende hanno bisogno di soluzioni che possano tenere il passo. Le piattaforme rigide che non hanno scalabilità e adattabilità possono essere dannose, poiché possono creare nuovi ostacoli che rallentano la crescita e la produttività. Trovare una soluzione flessibile e scalabile è essenziale per mantenere l'efficienza del lavoro remoto.
5. Alti Costi
Nessuna azienda ha un budget illimitato, quindi i decisori devono considerare attentamente i costi. Anche se una soluzione sembra conveniente a prima vista, componenti aggiuntivi e costi nascosti possono portare le aziende a superare i loro budget. È importante trovare una soluzione che elenchi i suoi prezzi in anticipo senza costi nascosti o necessità di componenti aggiuntivi costosi, oltre a un prezzo coerente e prevedibile.
Ad esempio, una recensione per LogMeIn afferma, "Il costo da solo dovrebbe allontanarti da questo prodotto... Il modello di prezzo di LogMeIn è predatorio e ingiusto a dir poco.” Allo stesso modo, alcune recensioni per AnyDesk sollevano preoccupazioni su come gli utenti siano costretti a pagare per un anno intero, anche se cercano di annullare molto prima della data di rinnovo.
Le Caratteristiche Critiche di una Soluzione di Accesso Remoto di Alto Livello
Date le sfide e i rischi, cosa dovrebbero cercare le aziende quando scelgono una soluzione di accesso remoto? Sapere quali funzionalità sono indispensabili può aiutare i decisori a identificare le migliori opzioni per la loro azienda e assicurarsi di scegliere una piattaforma con tutto ciò di cui hanno bisogno, quindi tenete a mente quanto segue:
Facilità d'uso: una soluzione eccessivamente complessa confonderà i dipendenti e rallenterà il lavoro. È essenziale trovare software facile da usare che consenta un accesso remoto rapido e semplice, permettendo ai dipendenti di connettersi con un clic e lavorare dai loro dispositivi preferiti senza dover navigare tra configurazioni complesse.
Compatibilità multipiattaforma: Se la tua soluzione di accesso remoto non può funzionare su più piattaforme e sistemi operativi, molti dipendenti non saranno in grado di connettersi ai loro dispositivi di lavoro. La compatibilità multipiattaforma è essenziale affinché i dipendenti possano lavorare indipendentemente dall'uso di un Mac, PC, dispositivo Android, desktop virtuale o qualsiasi altra piattaforma.
Sicurezza: Una solida e affidabile sicurezza informatica è essenziale per mantenere dispositivi, utenti e dati al sicuro. Inoltre, le aziende devono assicurarsi di rispettare i loro specifici requisiti e regolamenti di conformità; ad esempio, le organizzazioni sanitarie vorranno assicurarsi di utilizzare un software di accesso remoto conforme a HIPAA. Cerca funzionalità di sicurezza come l'autenticazione multifattoriale, il controllo degli accessi basato sui ruoli e la gestione degli accessi privilegiati per garantire che account e dispositivi siano al sicuro.
Scalabilità: Hai bisogno di una piattaforma che possa stare al passo con la tua crescita. Aggiungere nuovi utenti e dispositivi dovrebbe essere un processo semplice e senza problemi, quindi trovare una soluzione scalabile è un must.
Supporto clienti: Se i dipendenti incontrano un problema tecnico o hanno bisogno di aiuto, dovrebbero essere in grado di connettersi rapidamente con un agente di supporto esperto che possa aiutarli a risolvere i loro problemi. Quando scegli i fornitori, controlla le loro recensioni e vedi chi offre un supporto clienti affidabile, amichevole e disponibile 24/7 per assicurarti che i tuoi dipendenti non rimangano mai in attesa di assistenza.
I 5 motivi principali per scegliere Splashtop rispetto ad altre soluzioni di accesso remoto
Ci sono molte soluzioni di accesso remoto potenti ed efficienti sul mercato, ma se stai cercando una soluzione eccellente che sia facile da usare, sicura, scalabile e in grado di potenziare anche le più grandi imprese nel supportare una forza lavoro remota, non puoi sbagliare con Splashtop.
Allora, perché aziende di tutte le dimensioni scelgono Splashtop per le loro esigenze di accesso remoto? Ci sono diverse ragioni, tra cui:
1. Connettività Cross-Platform Senza Sforzo
Splashtop è progettato per funzionare su una vasta gamma di piattaforme e sistemi operativi, tra cui iOS, macOS, Android, Windows, Linux, Chromebook e desktop virtuali. Ciò consente ai dipendenti di utilizzare i loro dispositivi preferiti mentre lavorano a distanza e di connettersi senza problemi ai loro computer di lavoro, in modo da poter accedere ai loro progetti, programmi e strumenti indipendentemente dal tipo di dispositivo.
2. Accesso Remoto ad Alte Prestazioni
L'accesso remoto di Splashtop è progettato per essere veloce, efficiente e ad alte prestazioni. Offre streaming 4K fino a 60fps e streaming iMac Pro Retina 5K con bassa latenza, colore 4:4:4 e audio ad alta fedeltà che rendono ogni sessione remota cristallina e senza interruzioni.
3. Misure di Sicurezza Robuste
Splashtop è costruito pensando alla sicurezza e alla privacy, e include un'ampia gamma di funzionalità di sicurezza avanzate progettate per mantenere sicuri dispositivi e dati. Questo include l'autenticazione a più fattori, sicurezza della password a più livelli, blocco automatico dello schermo e altro ancora. Splashtop inoltre non elabora, memorizza o accede ai dati, e tutte le sessioni sono protette con crittografia end-to-end.
Questo rende Splashtop conforme a un'ampia gamma di standard industriali e governativi, compresi ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, CCPA e altri.
4. Strumenti di Produttività Completi
Una buona soluzione di accesso remoto fa più che connettere un computer a un altro. Gli strumenti di produttività di Splashtop sono progettati per rendere il lavoro a distanza efficiente e facile, includendo il supporto multi-monitor, stampa remota, trasferimento file, riavvio remoto, reindirizzamento dispositivi USB, e altro ancora.
5. Soluzioni Flessibili e Scalabili
Splashtop è una soluzione incredibilmente scalabile che può soddisfare le esigenze delle aziende di tutte le dimensioni. Aggiungere nuovi dispositivi è veloce e semplice, e Splashtop offre diversi piani che lo rendono conveniente per qualsiasi azienda. Splashtop Enterprise offre licenze e prezzi personalizzabili, in modo da poter corrispondere alle dimensioni e ai requisiti della tua organizzazione.
Come le soluzioni remote di Splashtop stanno trasformando le operazioni aziendali: Feedback reale degli utenti
Non c'è bisogno di dire che un articolo sul sito di Splashtop loderebbe Splashtop. Tuttavia, non devi prendere solo la nostra parola per buona. Invece, puoi vedere cosa dicono i veri clienti di Splashtop: il buono (e ce n'è molto), il cattivo (pochissimo), e tutto il resto.
Su G2, Splashtop ha 4.8/5 stelle. Gli utenti elogiano Splashtop per il suo “servizio affidabile e grande supporto clienti” e lo definiscono il “miglior software di controllo remoto che abbia mai usato,” in quanto “permette loro una grande libertà di svolgere il lavoro di cui hanno bisogno senza dover viaggiare.”
Gli utenti su Capterra sono altrettanto entusiasti, dando a Splashtop 4,7/5 stelle. Un utente afferma: “Dopo aver provato ogni altro strumento RMM, Splashtop sembra una ventata di aria fresca. Il suo design leggero offre connessioni stabili.” Un altro cliente, che ha cambiato da TeamViewer a causa del costo e delle limitazioni, proclama, “Splashtop è un programma raro che fa davvero ciò che sostiene di fare… Non ho mai avuto un'istanza in cui si rifiutava di lasciarmi controllare tutto, dalle installazioni dei programmi alla modifica del registro.”
Le recensioni su TrustRadius riflettono questo sentimento, dando a Splashtop un punteggio di 8.8/10. Gli utenti lì dicono che Splashtop è un “software incredibilmente semplice e leggero per l'accesso remoto,” con uno che afferma che Splashtop “ha superato le nostre aspettative per facilità d'uso, capacità e affidabilità.”
Ovunque guardi, una cosa è chiara: i clienti di Splashtop amano la semplicità d'uso, le funzionalità, l'affidabilità e la sicurezza di Splashtop.
Distribuisci rapidamente, gestisci centralmente e connettiti in modo sicuro da qualsiasi dispositivo: Splashtop Accesso Remoto
Può essere difficile confrontare tutte le soluzioni di accesso remoto sul mercato, ma quando esamini le opzioni, Splashtop emerge come un'ottima scelta. Splashtop rende facile per tutti lavorare da ovunque, dalle piccole e crescenti aziende alle grandi imprese, con pieno accesso a tutti i loro computer di lavoro, programmi e progetti.
Con Splashtop, ottieni un accesso remoto sicuro e ad alte prestazioni con una vasta gamma di funzionalità, incluso l'accesso supervisionato e non supervisionato, controlli avanzati delle sessioni remote, integrazioni, approfondimenti sulle vulnerabilità e altro ancora. Le sue opzioni di licenza flessibili aiutano a garantire che possa soddisfare le esigenze della tua organizzazione, e può scalare per tenere il passo con la tua crescita.
Vuoi provare Splashtop di persona? Puoi iniziare oggi con una prova gratuita: