Controllo remoto da iPad a computer

Il software per desktop remoto sta diventando un elemento fondamentale del nostro kit di strumenti tecnologici. Le proiezioni infatti indicano che il mercato dei software per desktop remoto raggiungerà una dimensione di 7,22 miliardi di dollari entro il 2029.

La tecnologia avanza continuamente, creando nuove possibilità. Controllare un computer tramite una connessione wireless è l'ultima tendenza dell'informatica. Il controllo remoto dei desktop offre una serie di vantaggi sia nella vita lavorativa che in quella privata.

Molte persone non conoscono le potenzialità del controllo dei desktop da remoto, e spesso rimangono sorpresi dal fatto che si possa effettuare con una serie di dispositivi, anche dal proprio iPad. Splashtop è uno dei modi più sicuri e affidabili per farlo, e puoi usarlo ovunque ti trovi con una semplice connessione internet.

Per sapere cosa comporta il controllo remoto con iPad e perché è utile, continua a leggere.

Controllare un computer da remoto con un iPad

L'utilizzo di un iPad insieme a un software di desktop remoto può rappresentare una soluzione conveniente per molti utenti. Puoi accedere a un computer remoto da qualsiasi parte del mondo, purché tu abbia una connessione internet affidabile.

Con il desktop remoto per iPad, puoi controllare ogni aspetto del computer a cui ti stai collegando, compresi software, file e qualsiasi altra funzione. Gli iPad non offrono le stesse caratteristiche e funzioni dei computer desktop, ma potrai usarle facilmente da iPad mentre controlli un computer con Splashtop.

Le persone lavorano da remoto da molto tempo, ma da quando è scoppiata la pandemia di Covid-19, il tasso di lavoro a distanza è aumentato drasticamente. Il software di accesso remoto ha reso questa soluzione molto più praticabile per molte aziende in tutto il mondo.

Le persone non si limitano più a usare il computer di persona. Sebbene questo non sia fondamentale per i dispositivi portatili, come ad esempio i laptop, può essere incredibilmente utile quando si lavora con i computer fissi.

Ti basterà aprire l'applicazione Splashtop sul tuo iPad e da lì potrai collegarti a qualsiasi computer su cui è impostato il tuo account. Grazie al pieno controllo che otterrai, ti sembrerà di essere seduto proprio davanti al tuo desktop. E per rendere le cose più naturali, puoi anche collegare una tastiera e un mouse al tuo iPad, per avere un controllo ancora maggiore del computer remoto.

Vantaggi dell'uso di Splashtop per controllare un computer da remoto

Splashtop è uno dei migliori software di controllo remoto sul mercato. Offre una serie di vantaggi che la rendono ideale per diversi usi.

Lavora da qualsiasi luogo

Lo scopo principale del software di desktop remoto è quello di collegarti a un altro computer da qualsiasi parte del mondo. Le persone lo usano spesso nella loro vita privata, ma in genere è molto più utilizzato per il lavoro.

I dipendenti possono lavorare da casa, soluzione diventata incredibilmente popolare negli ultimi anni. Per molti lavoratori è preferibile, in quanto questo permette di stare a casa con i bambini/animali domestici senza preoccuparsi delle trasferte per andare al lavoro. È vantaggioso anche per le aziende, che non hanno bisogno di affittare spazi per gli uffici e possono ridurre costi come le bollette.

Inoltre, le persone possono lavorare anche mentre sono in viaggio, soluzione che apre diverse di porte a chi vuole vivere uno stile di vita più nomade. Se hanno Splashtop e un iPad, i dipendenti possono continuare a lavorare in treno, in spiaggia e persino all'estero.

Portabilità

Un computer desktop è tutt'altro che portatile. Per trasportarlo da un luogo all'altro serve perlomeno un veicolo. Oltre al computer stesso, sarà necessario portare con sé monitor, tastiera, mouse e forse altri componenti hardware.

A meno che l'intento non sia di spostarlo altrove in modo permanente, difficilmente si sposta un computer fisso. Un iPad, invece, è molto più facile da trasportare.

È leggero e può essere facilmente messo in una borsa, quindi puoi si può portare con sé ovunque, anche quando ci si sposta a piedi. Si tratta di un livello di comodità impensabile fino a poco tempo fa.

Estendi la potenza del tuo computer

Splashtop non ti dà solo il controllo da iPad su un computer remoto, ma anche l'accesso a tutta la potenza di elaborazione di un computer. Gli iPad sono oggetti tecnologici di alta qualità, ma le loro dimensioni presentano alcuni limiti. Un computer desktop è spesso molto più potente.

Quando sei connesso tramite Splashtop, tutti i processi sono gestiti dal computer a cui sei connesso. Se la tua connessione a internet è stabile, potrai eseguire tutte le applicazioni in tempo reale.

Perché usare Splashtop con controllo remoto da iPad?

Esistono diverse soluzioni di desktop remoto, ma Splashtop si distingue tra tutte perché offre diverse funzioni che non si trovano in tutte le applicazioni di desktop remoto, fra cui:

Connessione a un singolo dispositivo da un intero elenco

Connessione con un semplice clic

Compatibilità multipiattaforma (Windows, Mac e Linux)

Connessioni ad alta velocità per un controllo in tempo reale

Può essere utilizzato da aziende, privati e strutture scolastiche

Sicuro e conforme

Una serie di piani tariffari

Utilizzare un dispositivo remoto Splashtop, come ad esempio un iPad, per connettersi al tuo desktop può essere incredibilmente utile.

Il controllo remoto dell'iPad offre una serie di vantaggi per aziende, privati e strutture educative. Puoi usarlo per connetterti a un computer da qualsiasi luogo del mondo, ottenendo il pieno controllo attraverso un iPad.

Splashtop offre tutto questo e molto di più. Grazie ai vari piani tariffari, potrai trovare facilmente la soluzione perfetta per te o per la tua azienda. Ti offriamo anche una prova gratuita per capire se Splashtop soddisfa le tue esigenze prima di impegnarti acquistando un piano.

