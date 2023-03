Come accedere in remoto a un Mac tramite iPad

Vorresti che il tuo Mac fosse sempre accessibile, anche se non lo hai con te? Con un iPad e l'app di accesso remoto Splashtop, avrai sempre la possibilità di connetterti al tuo computer Mac.

Splashtop ti consente di utilizzare il tuo iPad per connetterti al tuo Mac tramite Internet. Una volta connesso, vedrai lo schermo del Mac dal tuo iPad e potrai controllarlo in tempo reale. Puoi aprire qualsiasi file e utilizzare qualsiasi applicazione: esattamente come se fossi davanti al Mac.

Splashtop è gratuito e la configurazione richiede solo pochi minuti. Ecco come iniziare, insieme a una panoramica di tutte le cose meravigliose che puoi fare accedendo a un computer Mac da un iPad con il software per desktop remoto Splashtop.

Come accedere da remoto a un Mac da iPad

Step 1 — Crea il tuo account Splashtop

Crea il tuo account iniziando un periodo di prova gratuita di Splashtop Business Access. Non è richiesta alcuna carta di credito e nessun impegno. Dopo aver effettuato la registrazione e aver creato il tuo account, avrai pieno accesso a Splashtop Business Access.

Step 2 - Scarica lo Streamer Splashtop sul tuo Mac

L'app Streamer ti consente di accedere in remoto al tuo Mac da un altro dispositivo. Installa l'app streamer sul tuo computer Mac.

Step 3 - Scarica l'applicazione Splashtop Business sul tuo iPad

Utilizzerai l'app Splashtop Business per connetterti al tuo computer Mac dal tuo iPad, quindi è necessario installarla sul tuo iPad. Puoi scaricare gratuitamente l'app Splashtop Business nell'app store iOS.

Passaggio 4: accedi in remoto al tuo Mac dal tuo iPad con un semplice tocco.

Dopo l'installazione, sei a posto! Da adesso, accedere in remoto a un Mac dal tuo iPad sarà semplicissimo: basterà aprire l'app Splashtop Business sul tuo iPad e toccare il computer Mac a cui vuoi accedere in remoto.

A questo punto, verrà stabilita la connessione remota al Mac, che potrai iniziare a controllare a distanza nel giro di pochi secondi.

I vantaggi di controllare a distanza un Mac da iPad con Splashtop

Avere la possibilità di accedere in remoto al tuo Mac significa avere accesso a tutte le risorse del tuo computer, anche quando non è con te. Tutti i file sul Mac saranno a tua disposizione. Puoi anche avviare e controllare qualsiasi applicazione sul tuo Mac, incluse quelle che consumano molte risorse, come i software di editing video.

Splashtop rappresenta la migliore soluzione per le connessioni remote da iPad a Mac poiché otterrai qualità e suono HD. Splashtop dispone anche di diverse funzioni che ti consentono di lavorare in modo produttivo durante una sessione remota.

Nel corso di una sessione remota, avrai diverse scorciatoie sullo schermo associate a funzioni di uso comune, che ti consentiranno di controllare un computer MacOS dal tuo tablet iPad nel modo più semplice possibile.

Infine, Splashtop è caratterizzato da un'elevata sicurezza, grazie a una solida infrastruttura che mantiene la tua privacy e i tuoi dati al sicuro. Le connessioni remote sono completamente protette end-to-end con crittografia SSL e AES a 256 bit. Avrai a disposizione funzionalità di sicurezza aggiuntive tra cui la verifica del dispositivo e l'autenticazione a due fattori.

Inizia ora

30 milioni di persone in tutto il mondo hanno scelto Splashtop e il programma ottiene spesso i punteggi più alti da parte di utenti e valutatori di terze parti. Splashtop offre soluzioni di accesso remoto per lavorare a distanza, supporto remoto IT e molto altro. Prova subito una versione di valutazione gratuita e approfitta della migliore esperienza di accesso remoto su Mac da iPad.

Inizia la prova gratuita