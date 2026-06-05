Perché Splashtop è la migliore app di desktop remoto per iOS

Il mercato globale del software di desktop remoto ha recentemente raggiunto i 1,92 miliardi di dollari, dimostrando la crescente popolarità dell'utilizzo di qualsiasi dispositivo per controllare da remoto i computer, ovunque.
Il modo in cui le aziende lavorano è cambiato in modo significativo negli ultimi anni, e il software di desktop remoto è diventato una soluzione molto utilizzata. Splashtop è uno dei migliori strumenti di desktop remoto disponibili per la sua elevata sicurezza, affidabilità e semplicità d'uso. Puoi utilizzare Splashtop su dispositivi iOS come iPhone e iPad per accedere e controllare il tuo computer da qualsiasi luogo.
Continua a leggere per scoprire 5 motivi per cui Splashtop è la migliore app iOS per desktop remoto.
Che cos'è un'app di desktop remoto per iOS?
Un'app per desktop remoto iOS ti consente di accedere e controllare il tuo computer a distanza dal tuo iPhone o iPad. Queste app collegano il tuo dispositivo iOS al tuo desktop o laptop tramite internet, permettendoti di utilizzare i file, le applicazioni e le impostazioni del tuo computer come se fossi seduto proprio davanti ad esso. Questa funzionalità è inestimabile per i professionisti che hanno bisogno di accedere alle risorse di lavoro in movimento, per il supporto IT, o per chiunque desideri la comodità di gestire il proprio computer da qualsiasi luogo utilizzando il proprio dispositivo iOS.
I 5 motivi principali per cui Splashtop eccelle come migliore app per desktop remoto iOS
1. Accedi ai computer da qualsiasi luogo con l'app iOS per desktop remoto di Splashtop
Lo scopo principale del software per desktop remoto è quello di consentire all'utente di accedere a un computer da una postazione remota. Con Splashtop, puoi utilizzare qualsiasi dispositivo iOS, come ad esempio un iPad o un iPhone, per connetterti a un computer da qualsiasi parte del mondo. Avrai così il controllo completo del computer, come se ci fossi seduto davanti.
Le applicazioni sono molteplici e una delle più comuni è l'utilizzo in ambito lavorativo. Molte aziende hanno optato per il lavoro a distanza nel corso degli anni, ma di recente l'utilizzo è aumentato notevolmente. Dall'inizio della pandemia da COVID-19, quasi tutte le aziende del mondo che possono supportare il lavoro a distanza lo hanno implementato in qualche misura e il software per desktop remoto è uno dei migliori strumenti per renderlo possibile.
Con Splashtop, i tuoi dipendenti possono accedere ai loro computer di lavoro ovunque si trovino. Possono quindi lavorare da casa o anche altrove, se sono in viaggio. Si tratta di un ambiente di lavoro incredibilmente flessibile che offre numerosi vantaggi a tutti i tipi di aziende.
Anche le strutture educative fanno uso di software per desktop remoto. Il lavoro a distanza del personale scolastico e l'apprendimento a distanza sono diventati molto più comuni a causa della pandemia. Gli studenti possono utilizzare software a cui di solito non avrebbero accesso senza essere a scuola.
Splashtop può essere utilizzato anche per uso personale. Se viaggi molto, potresti voler accedere al tuo computer di casa mentre sei in viaggio. Configurando Splashtop sul tuo computer e installando l'app Splashtop su un dispositivo iOS, puoi farlo quando vuoi.
2. Connessioni remote ad alte prestazioni da iPad e iPhone
Internet ha fatto enormi passi avanti negli ultimi decenni, portando a molti cambiamenti nel modo in cui lo utilizziamo. Tempo fa, l' accesso remoto al desktop non era possibile, ma anche ora che lo è, non tutte le applicazioni offrono le prestazioni che gli utenti si aspetterebbero.
Se stai cercando la migliore app di desktop remoto per iOS, Splashtop offre diversi vantaggi, ma uno di questi è fondamentale: le sue prestazioni. Se stai cercando di stabilire una connessione forte in modo che tutte le interazioni avvengano in modo rapido ed efficiente, ricorda che non tutte le piattaforme di desktop remoto sono in grado di supportare una connessione abbastanza stabile.
Splashtop supporta lo streaming in 4K, quindi puoi sempre aspettarti immagini cristalline. Inoltre, è in grado di raggiungere i 40fps, quindi anche se stai guardando i video su un dispositivo remoto, tutto sarà fluido. Anche l'audio sarà chiarissimo, ideale per lo streaming di contenuti multimediali o per l'editing di file audio/video.
La latenza rimane bassa, in modo che tutte le interazioni avvengano in tempo reale e senza ritardi. È l'ideale per un ambiente di lavoro frenetico in cui non si vuole essere rallentati da una connessione scadente.
Tutti i processi vengono eseguiti sul computer remoto e visualizzati sul dispositivo che stai utilizzando. Questo significa che anche se stai utilizzando un iPhone, sarai comunque in grado di utilizzare tutte le capacità di elaborazione del computer a cui sei collegato, nonché configurare Splashtop per migliorare le prestazioni.
Splashtop stesso richiede un utilizzo minimo della CPU, permettendoti di avere una maggiore potenza per l'elaborazione di qualsiasi applicazione tu debba utilizzare. Nel complesso, Splashtop ti fornirà sempre prestazioni di alto livello.
3. Supporto multipiattaforma, anche per i dispositivi iOS
Splashtop funziona alla grande come soluzione di desktop remoto per iOS. Ma uno dei principali vantaggi è che funziona con vari sistemi operativi e offre supporto multipiattaforma.
Puoi installare l'app Splashtop Business sui tuoi dispositivi iOS e connetterti a qualsiasi computer dal tuo iPhone o iPad, compresi i computer Windows, Mac e Linux.
È una funzionalità incredibilmente vantaggiosa per le aziende che vogliono permettere ai propri dipendenti di lavorare da remoto utilizzando i propri dispositivi, in quanto non avranno bisogno di acquistare hardware specifico, e i computer che la tua azienda già possiede non avranno problemi a far girare Splashtop. Lo stesso vale per le scuole e le altre strutture educative.
4. Desktop remoto altamente sicuro per iOS
Nel mondo di oggi, la sicurezza informatica non è mai stata così importante. La criminalità informatica è in continuo aumento, e gli hacker trovano sempre nuovi modi per sferrare attacchi.
In media, una violazione dei dati costerà a un'azienda con 500 dipendenti o meno 2,98 milioni di dollari, quindi è fondamentale fare tutto il possibile per evitare che ciò accada. Quando si utilizza un software di desktop remoto, il timore è che la connessione tra i dispositivi fuori sede e la rete aziendale presenti delle vulnerabilità.
Splashtop utilizza un'infrastruttura cloud altamente sicura. Offre un rilevamento delle intrusioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, oltre a vari meccanismi di difesa per mantenere al sicuro aziende e utenti. Splashtop adotta le migliori pratiche del settore per garantire una sicurezza di alto livello.
Splashtop dispone di diverse funzioni avanzate per garantire un ambiente di desktop remoto sicuro. Questo include caratteristiche come:
MFA degli endpoint
Integrazione del Single Sign-On
Notificazione di connessione remota
Timeout sessione inattiva
Registrazione completa delle sessioni di audit
Tutto questo ti aiuterà a garantire un accesso remoto sicuro, in modo che solo le persone autorizzate possano connettersi ai tuoi computer. Ogni sessione remota utilizza inoltre la crittografia a 256 bit e TLS (transport layer security) per proteggere tutti i dati tra i dispositivi in uso.
Esistono diversi standard industriali a cui Splashtop si attiene, come HIPAA, PCI, FERPA e altri ancora. Splashtop non ha accesso ai dati o alle applicazioni utilizzate durante una sessione remota, il che contribuisce a tutelare la privacy.
5. Facile da configurare e utilizzare su iPad e iPhone
Una preoccupazione che molti hanno nei confronti dei software di desktop remoto è che possano essere complicati. Fortunatamente, Splashtop è facile da installare e ancora più facile da usare. L'impostazione di Splashtop prevede solo 4 semplici passaggi.
Una volta configurato, tutto ciò che devi fare per accedere al tuo computer è aprire l'app Splashtop sul tuo dispositivo iOS, quindi selezionare il computer che vuoi controllare per avviare la connessione remota.
Come configurare l'app iOS per desktop remoto di Splashtop
La configurazione dell'app iOS per desktop remoto di Splashtop è semplice e diretta:
Scarica l'app: per rima cosa, scarica l'app Splashtop dall'App Store di Apple sul tuo iPhone o iPad.
Installa lo Splashtop Streamer: sul computer a cui desideri accedere da remoto, scarica e installa l'applicazione Splashtop Streamer dal sito web di Splashtop.
Crea un account Splashtop: apri un account Splashtop e accedi sia dal tuo dispositivo iOS che dal computer.
Connetti i tuoi dispositivi: una volta effettuato l'accesso, il computer apparirà nell'app Splashtop sul dispositivo iOS. Ti basterà toccare il computer per avviare una sessione remota.
Personalizza le tue impostazioni: regola le impostazioni all'interno dell'app per ottimizzare l'esperienza di desktop remoto, come l'abilitazione dell'audio, la risoluzione dello schermo o i controlli gestuali, in base alle tue esigenze.
Seguendo questi passaggi, puoi configurare rapidamente e facilmente Splashtop sul tuo dispositivo iOS, per accedere e controllare il tuo computer ovunque tu sia.
In che modo Splashtop supera i problemi comuni delle altre app iOS di desktop remoto
Splashtop risolve diversi problemi comuni che gli utenti riscontrano spesso con le altre app iOS desktop remoto:
Connettività e stabilità: a differenza di alcune app che subiscono frequenti disconnessioni o ritardi, Splashtop offre una connessione stabile con bassa latenza, garantendo sessioni remote fluide e ininterrotte anche su reti con larghezza di banda inferiore.
Facilità d'uso: molte app di desktop remoto possono essere complesse da configurare e utilizzare. Splashtop semplifica il processo con un'interfaccia intuitiva che rende facile per chiunque installare e iniziare a utilizzare rapidamente l'app.
Prestazioni: mentre alcune app hanno difficoltà con lo streaming di alta qualità, soprattutto per le attività ad alta intensità grafica, Splashtop offre uno streaming ad alta definizione e prestazioni veloci, consentendoti di utilizzare da remoto anche applicazioni ad alto consumo di risorse, senza compromessi.
Compatibilità: Splashtop supporta un'ampia gamma di dispositivi e sistemi operativi, garantendo un accesso ininterrotto al tuo computer Mac, Windows o Linux dal tuo dispositivo iOS, cosa che molte altre app non riescono a offrire.
Sicurezza: le preoccupazioni legate alla sicurezza sono in primo piano quando si accede ai desktop da remoto. Splashtop utilizza la crittografia AES a 256 bit e i protocolli TLS per proteggere le tue sessioni, permettendoti di sapere sempre con certezza che i tuoi dati sono protetti e colmando le lacune di sicurezza che potrebbero essere presenti in altre app di desktop remoto.
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