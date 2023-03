Perché Splashtop è la migliore app di desktop remoto per iOS

Il mercato globale del software di desktop remoto ha recentemente raggiunto i 1,92 miliardi di dollari, dimostrando la crescente popolarità dell'utilizzo di qualsiasi dispositivo per controllare da remoto i computer, ovunque.

Il modo in cui le aziende lavorano è cambiato in modo significativo negli ultimi anni, e il software di desktop remoto è diventato una soluzione molto utilizzata. Splashtop è uno dei migliori strumenti di desktop remoto disponibili per la sua elevata sicurezza, affidabilità e semplicità d'uso. Puoi utilizzare Splashtop su dispositivi iOS come iPhone e iPad per accedere e controllare il tuo computer da qualsiasi luogo.

Continua a leggere per scoprire 5 motivi per cui Splashtop è la migliore app iOS per desktop remoto.

1. Accedi ai computer ovunque tu sia

Lo scopo principale del software per desktop remoto è quello di consentire all'utente di accedere a un computer da una postazione remota. Con Splashtop, puoi utilizzare qualsiasi dispositivo iOS, come ad esempio un iPad o un iPhone, per connetterti a un computer da qualsiasi parte del mondo. Avrai così il controllo completo del computer, come se ci fossi seduto davanti.

Le applicazioni sono molteplici e una delle più comuni è l'utilizzo in ambito lavorativo. Molte aziende hanno optato per il lavoro a distanza nel corso degli anni, ma di recente l'utilizzo è aumentato notevolmente. Dall'inizio della pandemia da COVID-19, quasi tutte le aziende del mondo che possono supportare il lavoro a distanza lo hanno implementato in qualche misura, e il software di desktop remoto è uno dei migliori strumenti per renderlo possibile.

Con Splashtop, i tuoi dipendenti possono accedere ai loro computer di lavoro ovunque si trovino. Possono quindi lavorare da casa o anche altrove, se sono in viaggio. Si tratta di un ambiente di lavoro incredibilmente flessibile che offre numerosi vantaggi a tutti i tipi di aziende.

Anche gli istituti accademici e scolastici utilizzano i software per il desktop remoto, grazie ai quali sia il lavoro a distanza del personale scolastico che la didattica a distanza sono diventati molto più comuni per via della pandemia. Gli studenti possono utilizzare software a cui di solito non potrebbero accedere senza essere a scuola.

Splashtop può essere utilizzato anche per uso personale. Se viaggi molto, potresti voler accedere al tuo computer di casa mentre sei in viaggio. Configurando Splashtop sul tuo computer e installando l'app Splashtop su un dispositivo iOS, puoi farlo quando vuoi.

2. Connessioni remote ad alte prestazioni

Negli ultimi decenni, internet ha fatto passi da gigante e ha portato a molti cambiamenti nel modo in cui lo usiamo. Qualche tempo fa, l'accesso al desktop remoto non era possibile, ma anche ora che lo è, non tutte le applicazioni funzionano bene come si vorrebbe.

Se stai cercando la migliore app di desktop remoto per iOS, Splashtop offre diversi vantaggi, ma uno di questi è fondamentale: le sue prestazioni. Se stai cercando di stabilire una connessione forte in modo che tutte le interazioni avvengano in modo rapido ed efficiente, ricorda che non tutte le piattaforme di desktop remoto sono in grado di supportare una connessione abbastanza stabile.

Splashtop supporta lo streaming in 4K, quindi puoi sempre aspettarti immagini cristalline. Inoltre, è in grado di raggiungere i 40fps, quindi anche se stai guardando i video su un dispositivo remoto, tutto sarà fluido. Anche l'audio sarà chiarissimo, ideale per lo streaming di contenuti multimediali o per l'editing di file audio/video.

La latenza rimane bassa, in modo che tutte le interazioni avvengano in tempo reale e senza ritardi. È l'ideale per un ambiente di lavoro frenetico in cui non si vuole essere rallentati da una connessione scadente.

Tutti i processi vengono eseguiti sul computer remoto e visualizzati sul dispositivo che stai utilizzando. Questo significa che anche se stai utilizzando un iPhone, sarai comunque in grado di utilizzare tutte le capacità di elaborazione del computer a cui sei collegato, nonché configurare Splashtop per migliorare le prestazioni.

Splashtop stesso richiede un utilizzo minimo della CPU, permettendoti di avere una maggiore potenza per l'elaborazione di qualsiasi applicazione tu debba utilizzare. Nel complesso, Splashtop ti fornirà sempre prestazioni di alto livello.

3. Supporto multipiattaforma

Splashtop funziona benissimo come soluzione di desktop remoto per iOS, ma uno dei suoi vantaggi principali è che funziona con diversi sistemi operativi e offre un supporto multipiattaforma.

Puoi installare l'app Splashtop Business sui tuoi dispositivi iOS e connetterti a qualsiasi computer dal tuo iPhone o iPad, compresi i computer Windows, Mac e Linux.

È una funzionalità incredibilmente vantaggiosa per le aziende che vogliono permettere ai propri dipendenti di lavorare da remoto utilizzando i propri dispositivi, in quanto non avranno bisogno di acquistare hardware specifico, e i computer che la tua azienda già possiede non avranno problemi a far girare Splashtop. Lo stesso vale per le scuole e le altre strutture educative.

4. Altamente sicuro

Nel mondo di oggi, la sicurezza informatica non è mai stata così importante. La criminalità informatica è in continuo aumento, e gli hacker trovano sempre nuovi modi per sferrare attacchi.

In media, una violazione dei dati costerà a un'azienda con 500 dipendenti o meno 2,98 milioni di dollari, quindi è fondamentale fare tutto il possibile per evitare che ciò accada. Quando si utilizza un software di desktop remoto, il timore è che la connessione tra i dispositivi fuori sede e la rete aziendale presenti delle vulnerabilità.

Splashtop utilizza un'infrastruttura cloud altamente sicura. Offre un rilevamento delle intrusioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, oltre a vari meccanismi di difesa per mantenere al sicuro aziende e utenti. Splashtop adotta le migliori pratiche del settore per garantire una sicurezza di alto livello.

Splashtop dispone di diverse funzioni avanzate per garantire un ambiente di desktop remoto sicuro. Questo include caratteristiche come:

Autenticazione a due fattori

MFA degli endpoint

Integrazione del Single Sign-On

Notificazione di connessione remota

Timeout sessione inattiva

Registrazione completa delle sessioni di audit

Tutto questo ti aiuterà a garantire un accesso remoto sicuro, in modo che solo le persone autorizzate possano connettersi ai tuoi computer. Ogni sessione remota utilizza inoltre la crittografia a 256 bit e TLS (transport layer security) per proteggere tutti i dati tra i dispositivi in uso.

Esistono diversi standard industriali a cui Splashtop si attiene, come HIPAA, PCI, FERPA e altri ancora. Splashtop non ha accesso ai dati o alle applicazioni utilizzate durante una sessione remota, il che contribuisce a tutelare la privacy.

5. Facile da configurare e utilizzare

Una preoccupazione che molti hanno nei confronti dei software di desktop remoto è che possano essere complicati. Fortunatamente, Splashtop è facile da installare e ancora più facile da usare. L'impostazione di Splashtop prevede solo 4 semplici passaggi.

Una volta configurato, tutto ciò che devi fare per accedere al tuo computer è aprire l'app Splashtop sul tuo dispositivo iOS, quindi selezionare il computer che vuoi controllare per avviare la connessione remota.

Inizia a utilizzare l'accesso remoto iOS di Splashtop gratuitamente

L'app di desktop remoto per iOS di Splashtop è una delle migliori soluzioni di desktop remoto disponibili. Prova Splashtop gratuitamente oggi stesso e scoprirai quanto sia facile controllare un computer da remoto dal tuo dispositivo iOS.

Inizia

Articoli Correlati