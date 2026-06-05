Accesso remoto agli schermi iOS di iPhone e iPad

I professionisti dell'assistenza e dell'IT possono accedere e visualizzare da remoto le schermate dei dispositivi iOS (iPhone e iPad) utilizzando Splashtop Remote Support, la soluzione per i professionisti dell'IT, dell'help desk e dell'assistenza che consente di fornire supporto remoto su iOS, Android, Windows e Mac.
Come accedere e visualizzare in remoto gli schermi di iPhone e iPad
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Registrati per visualizzare in remoto un dispositivo iOS con il tuo computer Windows o Mac. È possibile utilizzare il servizio con una prova gratuita o un abbonamento a pagamento a basso costo.
Splashtop Remote Support è un grande valore e costa molto meno rispetto ad altri strumenti di supporto assistiti. Si basa sulla comprovata tecnologia di accesso remoto Splashtop, utilizzata da oltre 30 milioni di utenti in tutto il mondo.
Scarica l'app Splashtop SOS dall'App Store
Chiedi al tuo cliente di collegarsi al link per il download dell'app SOS (visibile nella tua app Splashtop) dal proprio dispositivo iOS. Apparirà un link per scaricare l'app SOS dall'App Store di iOS. Quando il cliente avvierà l'app SOS sul proprio iPad o iPhone, visualizzerà un codice di sessione che dovrai inserire sullo schermo. Si noti che questa app è disponibile solo per iOS 11 e versioni successive. Questa funzionalità non è disponibile per le versioni precedenti di iOS. (Puoi anche personalizzare dell'app SOS)
Il tuo utente dovrà seguire alcuni passaggi aggiuntivi la prima volta per abilitare l'opzione Registrazione Schermo nel Centro di Controllo iOS. Successivamente, lo utilizzeranno per avviare la sessione di condivisione dello schermo. I dettagli di quel processo sono descritti nel video e nel link all'articolo in fondo alla pagina.
Inserisci il codice sessione e visualizza la schermata iOS
Esegui l'app Splashtop Business sul tuo computer e fai clic sull'icona SOS (segno più) nella parte superiore dell'app per aprire la schermata di connessione SOS. Inserisci il codice a nove cifre visualizzato nell'app SOS sul dispositivo iOS del tuo cliente. Quando clicchi sulla freccia per avviare la sessione, all'utente finale verrà chiesto di scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo (o scorrere verso il basso dall'angolo superiore destro dello schermo su iPhone X) e avviare la condivisione dello schermo di AirPlay per completare il processo. La sessione SOS sarà elencata in cima alla lista AirPlay.
A questo punto si sarà in grado di live view loro schermo iPhone o iPad in una finestra sullo schermo del computer.
L'immagine seguente mostra una visualizzazione dello schermo dell'iPhone dell'utente finale, dell'interfaccia del tecnico e della visualizzazione dello schermo dell'iPhone in una finestra sullo schermo del computer con i controlli espansi.
Utilizzo dei controlli di visualizzazione
Clicca sulla freccia nella parte superiore della finestra dello schermo del dispositivo con mirroring per accedere ai controlli. I quattro pulsanti sono:
Disconnetti
Ruota in senso orario
Attiva/disattiva dimensioni originali
Schermo intero
Puoi anche prendere le schermate di stampa della schermata iOS utilizzando le combinazioni standard di tasti dello schermo di stampa per il tuo computer Windows o Mac.
Disconnessione della sessione
Al termine della sessione, è possibile chiudere la finestra del visualizzatore sul computer. Per assicurarti che la sessione sia disconnessa dal lato cliente, chiedi loro di toccare l'icona per riaprire l'app SOS sul dispositivo iOS e fai clic sul pulsante «Disconnetti» per disconnetterti dalla sessione. Questo terminerà anche la sessione AirPlay.
Procedure ottimali per un accesso remoto sicuro ai dispositivi iOS
Per garantire un accesso remoto sicuro ai dispositivi iOS come iPhone e iPad, segui queste procedure ottimali:
Abilita l'autenticazione a più fattori (MFA): utilizza sempre l'MFA per aumentare il livello di sicurezza e verificare l'identità degli utenti durante le sessioni remote.
Aggiorna regolarmente il software: Mantieni aggiornati sia il tuo software per accesso remoto che i dispositivi iOS per correggere le vulnerabilità di sicurezza.
Monitoraggio e registrazione delle sessioni: mantieni i registri di controllo di tutte le sessioni remote per monitorare e gestire l'accesso.
Limita le autorizzazioni di accesso: solo gli utenti autorizzati devono avere accesso ai dati sensibili durante le sessioni remote.
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Funzionalità aggiuntive di Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support è la soluzione di supporto remoto per Windows, Mac, iOS, Android e Chrome OS. È un ottimo modo per consentire ai professionisti dell'help desk, dell'assistenza e dell'IT di accedere da remoto a iPhone, iPad, computer e altri dispositivi mobili al fine di fornire assistenza ai clienti, nonché un'ottima alternativa ai server vnc. Splashtop Remote Support è completamente cross-device e funziona su più sistemi operativi.
Se stai già utilizzando un altro sistema di help desk, un sistema di gestione dei dispositivi mobili o uno strumento di supporto automatico, Splashtop è un componente aggiuntivo economico che consente a te o al tuo team di fornire supporto rapido a computer e dispositivi mobili gestiti o non gestiti.
Accesso remoto e visualizzazione dei dispositivi iOS (iPad e iPhone)
Accesso e controllo remoto di telefoni e tablet Android 8.0 e superiori
Accesso e controllo remoto dei computer Windows e Mac con funzionalità aggiuntive, tra cui trasferimento di file, chat e visualizzazione da dispositivi mobili
Accedi e visualizza in remoto i dispositivi Chromebook per fornire supporto.
In questo momento è possibile visualizzare in remoto dispositivi iOS e Android da computer Windows e Mac. Abbiamo in programma di aggiungere la visualizzazione dei dispositivi mobili da dispositivi mobili in futuro.
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Clicca qui per vedere i passaggi di condivisione dello schermo descritti nel video qui sotto
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