Accesso remoto agli schermi iOS di iPhone e iPad

I professionisti del supporto e dell'IT possono accedere e visualizzare in remoto gli schermi dei dispositivi iOS (schermi iPhone e iPad) utilizzando Splashtop SOS. SOS è un software di supporto per IT, help desk e professionisti del supporto per fornire supporto rapido e supervisionato su iOS, Android, Windows e Mac.

Come visualizzare in remoto lo schermo dell'iPhone o dell'iPad del cliente con SOS

Ottieni Splashtop SOS

Iscriviti a SOS per visualizzare in remoto un dispositivo iOS con il tuo computer Windows o Mac. È possibile utilizzare il servizio con una versione di prova gratuita o un abbonamento a pagamento a basso costo.

SOS è un grande valore e costa molto meno rispetto ad altri strumenti di supporto assistiti. Si basa sulla comprovata tecnologia di accesso remoto Splashtop, utilizzata da oltre 30 milioni di utenti in tutto il mondo.

Le funzionalità di accesso ai dispositivi mobili iOS non sono incluse nella versione gratuita non commerciale di SOS, nella versione originale di SOS o Splashtop Remote Support. È necessario acquistare Splashtop SOS se si desidera accedere in remoto iPhone e iPad.

Il cliente scarica l'app SOS dall'App Store

Chiedi al tuo cliente di collegarsi al link per il download dell'app SOS (visibile nella tua app Splashtop) dal proprio dispositivo iOS. Apparirà un link per scaricare l'app SOS dall'App Store di iOS. Quando il cliente avvierà l'app SOS sul proprio iPad o iPhone, visualizzerà un codice di sessione che dovrai inserire sullo schermo. Si noti che questa app è disponibile solo per iOS 11 e versioni successive. Questa funzionalità non è disponibile per le versioni precedenti di iOS. (Puoi anche personalizzare dell'app SOS)

Il tuo utente dovrà eseguire alcuni passaggi aggiuntivi la prima volta per abilitare l'opzione Registrazione schermo nel Centro di controllo iOS. Lo utilizzeranno quindi per avviare la sessione di condivisione dello schermo. I dettagli di tale processo sono descritti nel link video e articolo in fondo alla pagina.

Inserisci il codice nell'app Splashtop Business e inizia a visualizzare la schermata iOS

Esegui l'app Splashtop Business sul tuo computer e fai clic sull'icona SOS (segno più) nella parte superiore dell'app per aprire la schermata di connessione SOS. Inserisci il codice a nove cifre visualizzato nell'app SOS sul dispositivo iOS del tuo cliente. Quando clicchi sulla freccia per avviare la sessione, all'utente finale verrà chiesto di scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo (o scorrere verso il basso dall'angolo superiore destro dello schermo su iPhone X) e avviare la condivisione dello schermo di AirPlay per completare il processo. La sessione SOS sarà elencata in cima alla lista AirPlay.

A questo punto si sarà in grado di live view loro schermo iPhone o iPad in una finestra sullo schermo del computer.

L'immagine seguente mostra una visualizzazione dello schermo dell'iPhone dell'utente finale, dell'interfaccia del tecnico e della visualizzazione dello schermo dell'iPhone in una finestra sullo schermo del computer con i controlli espansi.

Utilizzo dei controlli di visualizzazione

Clicca sulla freccia nella parte superiore della finestra dello schermo del dispositivo con mirroring per accedere ai controlli. I quattro pulsanti sono:

Disconnetti

Ruota in senso orario

Attiva/disattiva dimensioni originali

Schermo intero

Puoi anche prendere le schermate di stampa della schermata iOS utilizzando le combinazioni standard di tasti dello schermo di stampa per il tuo computer Windows o Mac.

Disconnessione della sessione

Al termine della sessione, è possibile chiudere la finestra del visualizzatore sul computer. Per assicurarti che la sessione sia disconnessa dal lato cliente, chiedi loro di toccare l'icona per riaprire l'app SOS sul dispositivo iOS e fai clic sul pulsante «Disconnetti» per disconnetterti dalla sessione. Questo terminerà anche la sessione AirPlay.

Scopri di più e inizia a usare Splashtop SOS

Cos'altro puoi fare con Splashtop SOS?

Splashtop SOS è la soluzione di supporto supervisionato per Windows, Mac, iOS, Android e Chrome OS. È un ottimo modo per help desk, supporto e professionisti IT per accedere in remoto a iPhone, iPad, computer e altri dispositivi mobili per assistere i clienti e un'ottima alternativa ai server vnc. SOS è completamente cross-device e funziona su più sistemi operativi.

Se stai già utilizzando un altro sistema di help desk, un sistema di gestione dei dispositivi mobili o uno strumento di supporto automatico, SOS è un componente aggiuntivo economico che consente a te o al tuo team di fornire supporto rapido a computer e dispositivi mobili gestiti o non gestiti.

Accesso remoto e visualizzazione dei dispositivi iOS (iPad e iPhone)

Accesso e controllo remoto di telefoni e tablet Android 8.0 e superiori

Accesso e controllo remoto dei computer Windows e Mac con funzionalità aggiuntive, tra cui trasferimento di file, chat e visualizzazione da dispositivi mobili

Accedi e visualizza in remoto i dispositivi Chromebook per fornire supporto.

In questo momento è possibile visualizzare in remoto dispositivi iOS e Android da computer Windows e Mac. Abbiamo in programma di aggiungere la visualizzazione dei dispositivi mobili da dispositivi mobili in futuro.

Iniziare con Splashtop SOS!

How to Share your iOS 11 Screen with Splashtop SOS

