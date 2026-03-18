Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
An iPad and a mouse that can be used to control a remote desktop with Splashtop

Usa un mouse per controllare un desktop remoto da iPad e iPhone

Trevor Jackins
4 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
Inizia con Splashtop
Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
Prova gratuita

Con iOS 13 che introduce il supporto del mouse, puoi controllare il tuo desktop remoto con un mouse quando ti connetti da un dispositivo iOS iPad o iPhone.

Lavora in remoto dal tuo iPad e iPhone è diventato molto più semplice.

Splashtop consente l'accesso remoto ai computer Windows e Mac da dispositivi iOS. Con l'app Splashtop per iOS, puoi accedere in remoto al tuo computer e visualizzare lo schermo in tempo reale sul tuo iPad o iPhone. È possibile controllare in remoto il computer, aprire file e altro ancora utilizzando l'interfaccia basata su iOS touch.

Ma ora con iOS 13 che rende possibile l'utilizzo di un mouse con iPhone e iPad, puoi controllare il tuo desktop remoto con un mouse quando sei remoto dal tuo dispositivo iOS!

Come utilizzare il supporto del mouse iOS per controllare il computer remoto

Using a Mouse While Remote Accessing a Computer From an iPad with Splashtop
Using a Mouse While Remote Accessing a Computer From an iPad with Splashtop

Tutto quello che devi fare è configurare il tuo mouse Bluetooth o cablato sul tuo iPad o iPhone (vedi sotto per le istruzioni) e sarai tutto pronto! Non è necessario regolare alcuna impostazione nell'app Splashtop per utilizzare il mouse mentre si è in app.

Come dimostrato nel video sopra, è importante ricordare che la funzione di supporto del mouse nell'aggiornamento di iOS 13 ha lo scopo di imitare l'interfaccia basata su iOS touch. Ciò significa che quando si utilizza un mouse mentre si esegue la connessione remota da un dispositivo iOS a un computer, è necessario utilizzarlo nello stesso modo in cui si utilizzerebbe le dita per controllare lo schermo.

Un clic è un tocco. Per connettersi al computer remoto, apri l'app Splashtop e fai clic sul computer a cui vuoi connetterti.

A screenshot of the Splashtop Business app shows two computers listed, each with a blue monitor icon, named sjc-ai-ps-italo and sjc-trevorJ, on a white background with a purple header.

Tenere premuto un clic è come tenere premuto il dito sullo schermo del dispositivo. Per scorrere su un dispositivo iOS, è necessario tenere premuto il dito sullo schermo e spostarlo su e giù. Quindi, quando si effettua il collegamento remoto nel computer, clicca e tieni premuto il mouse, quindi spostare il cursore verso l'alto e verso il basso per scorrere.

Se hai già familiarità con l'interfaccia iOS, allora questo dovrebbe essere molto facile da raccogliere. In caso contrario, è una curva di apprendimento veloce. In pochissimo tempo ti sentirai più in controllo del tuo computer quando accedi da un iPhone o iPad!

Vuoi provarlo tu stesso? Inizia con Splashtop gratuitamente con la nostra prova gratuita qui sotto per ottenere un accesso remoto illimitato ai tuoi computer dal tuo dispositivo iOS (o praticamente da qualsiasi altro dispositivo)!

Prova subito!
Inizia la tua prova gratuita di Splashtop
Prova gratuita

Come configurare il supporto del mouse su iPad o iPhone

Per collegare il mouse all'iPad o all'iPhone, segui i passaggi riportati di seguito:

Configurazione del mouse Bluetooth su iPad o iPhone

  1. Apri l'app Impostazioni

  2. Seleziona accessibilità

  3. Seleziona Touch

  4. Seleziona AssistiveTouch : questo aprirà un nuovo menu

  5. Seleziona AssistiveTouch in alto per attivarlo

  6. Nello stesso menu, seleziona Dispositivi di puntamento

  7. Seleziona dispositivi Blutooth

  8. Impostare il mouse Bluetooth sulla modalità di associazione. Dovrebbe essere visualizzato un messaggio per associare il mouse. Seleziona

    Coppia

  9. Ora il mouse dovrebbe essere collegato! Vedrai il cursore circolare sullo schermo una volta connesso.

Configurazione del mouse cablato su iPad o iPhone

Seguire le istruzioni 1-5 sopra riportate per assicurarsi che AssistiveTouch sia attivato. Dopodiché, tutto quello che devi fare è collegare il mouse e dovrebbe iniziare a funzionare!

Modifica delle impostazioni del mouse su iPad o iPhone

Una volta collegato il mouse Bluetooth o cablato al dispositivo iOS, puoi personalizzarne alcune dal menu AssistiveTouch. È possibile modificare la velocità di tracciamento, la dimensione e il colore del cursore e altro ancora.

È inoltre possibile selezionare Dispositivi di puntamento e quindi selezionare il mouse per personalizzare i pulsanti del mouse. Ad esempio, è possibile impostare il clic destro per essere il pulsante Home.

Scopri Splashtop: accedi ai tuoi computer da remoto da qualsiasi dispositivo

Con Splashtop Remote Access, puoi accedere in remoto ai tuoi computer Windows e Mac da un numero illimitato di dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Otterrai accesso remoto illimitato ai tuoi computer in qualsiasi momento, da qualsiasi parte del mondo.

Potrai anche ottenere connessioni rapide con qualità HD e audio e visualizzare lo schermo del tuo computer remoto in tempo reale. Tutte le connessioni desktop remoto sono sicure e crittografate.

Scopri perché 30 milioni di persone usano il software per desktop remoto Splashtop e provalo subito: scarica e installa la nostra versione di prova gratuita di Splashtop e usa un mouse per controllare il tuo computer dal tuo iPad o iPhone!

Prova subito!
Inizia la tua prova gratuita di Splashtop Remote Access
Prova gratuita

Contenuti correlati


Condividi
Feed RSSIscriviti

Domande frequenti

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di un mouse rispetto ai controlli touch?
Quali sono i requisiti per l'utilizzo di un mouse con dispositivi iOS?
Il supporto del mouse su iOS imita i controlli touch quando si accede a un desktop remoto?

Contenuti correlati

Several devices next to each other.
Informazioni dettagliate sull'accesso remoto

Che cos'è un dispositivo remoto? Esempi, vantaggi e suggerimenti per la sicurezza

Ulteriori informazioni
An iPad tablet
Informazioni dettagliate sull'accesso remoto

Accedi in remoto a un iPad dal Chromebook con Splashtop

Ulteriori informazioni
Helpdesk manager providing remote device support from the comfort of their home using Splashtop
Informazioni dettagliate sull'accesso remoto

Miglior software di accesso remoto al PC 2026: Basato sul tuo caso d'uso

Ulteriori informazioni
A desktop computer on a desk.
Informazioni dettagliate sull'accesso remoto

Desktop Remoto: Accesso Remoto Sicuro, Supporto e Migliori Casi d'Uso

Ulteriori informazioni
Visualizza tutti i blog