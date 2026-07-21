Quando gli MSPs gestiscono più ambienti cliente, mantenere ogni endpoint correttamente aggiornato con le patch può essere una sfida. Sebbene i criteri di patching possano aiutare a scalare la gestione delle patch e ad automatizzare le distribuzioni di routine, ostacoli come spazio su disco insufficiente, servizi arrestati o dispositivi offline possono complicare il processo.
Gli script di automazione possono aiutare gli MSPs a rilevare e risolvere molte di queste situazioni prima che causino il fallimento di una distribuzione. Con gli script di automazione, gli MSPs possono gestire più facilmente la distribuzione delle patch preparando gli endpoint, convalidando i risultati, correggendo gli errori e segnalando i problemi quando necessario. Questo integra i criteri per le patch e migliora il processo di patch management, contribuendo a garantire che gli aggiornamenti vengano distribuiti correttamente.
Con questo in mente, vediamo come gli script di automazione possono migliorare la gestione delle patch e dove offrono il maggior valore prima, durante e dopo la distribuzione.
Che ruolo svolgono gli script di automazione nella distribuzione delle patch?
Gli script di automazione si differenziano dalle policy di automazione delle patch, che regolano attività di routine come approvazioni, pianificazioni e regole di riavvio. Gli script di automazione gestiscono problemi più complessi, come controlli specifici per endpoint, convalida, correzione e eccezioni che possono rientrare al di fuori delle normali policy di patching.
Gli script possono gestire più attività, tra cui:
Verifica se un endpoint è pronto per l'installazione delle patch.
Preparare i dispositivi prima che le patch vengano distribuite.
Conferma che gli aggiornamenti sono stati installati correttamente.
Correggere condizioni comuni che possono causare il fallimento delle patch.
Nuovo tentativo delle azioni non riuscite entro i limiti definiti.
Raccolta di informazioni diagnostiche.
Escalation dei problemi irrisolti ai tecnici.
L’uso di script per controlli mirati di preparazione, convalida e gestione delle eccezioni aiuta a mantenere le policy di patch focalizzate sulla distribuzione ordinaria.
Come possono gli MSPs usare gli script prima della distribuzione delle patch?
Chiarito questo punto, possiamo vedere come gli MSPs possano usare gli script per migliorare la gestione e la distribuzione delle patch. Gli script pre-distribuzione sono ottimi per aiutare gli MSPs a identificare le condizioni che possono influire sulla distribuzione delle patch e affrontarle, tra cui:
1. Verifica dello spazio disponibile su disco
A volte l’unica cosa che impedisce la distribuzione di una patch è la mancanza di spazio. Gli script possono confrontare lo spazio di archiviazione disponibile con soglie definite prima della distribuzione della patch, per verificare che ci sia abbastanza spazio su disco per la patch. Se lo spazio disponibile scende sotto la soglia, l’endpoint può essere escluso dalla distribuzione, instradato in un flusso di pulizia approvato o segnalato per la revisione da parte di un tecnico.
Tieni presente che lo script non dovrebbe eliminare indiscriminatamente i file per liberare spazio. Senza un adeguato controllo e approvazione, c’è sempre il rischio che elimini qualcosa di vitale.
2. Rilevare i riavvii in sospeso
Gli endpoint possono rimanere in uno stato di riavvio in sospeso dopo un aggiornamento, l'installazione di un'applicazione o una modifica del sistema. Gli script sono utili per identificare gli endpoint che devono essere riavviati dopo l'installazione di un aggiornamento o l'esecuzione di modifiche al sistema.
Gli MSPs possono pianificare un'azione di riavvio durante una finestra di manutenzione approvata oppure eseguire uno script che avvia il riavvio in condizioni definite. In questo modo, gli aggiornamenti vengono installati correttamente senza interrompere i normali flussi di lavoro.
3. Verifica i servizi richiesti
Gli script sono utili anche per verificare che i servizi di aggiornamento del sistema operativo e gli altri strumenti necessari funzionino correttamente. Ad esempio, se un servizio è arrestato o restituisce messaggi di errore, gli script possono tentare di riavviarlo o segnalare il problema a un tecnico, così da risolverlo prima della distribuzione dell'aggiornamento.
4. Conferma i prerequisiti delle patch
Le patch a volte hanno prerequisiti che devono essere soddisfatti prima di poter essere installate, come versioni specifiche del sistema operativo, framework dipendenti, processi richiesti o connettività a fonti di aggiornamento approvate. Gli script possono verificare questi prerequisiti e restituire risultati chiari, così gli endpoint che non li soddisfano possono essere gestiti o esclusi.
5. Chiudi o arresta le applicazioni in conflitto
A volte, le applicazioni aperte o i processi in esecuzione possono impedire l'avvio o il completamento di un aggiornamento. In questi casi, gli script possono rilevare questi problemi, avvisare gli utenti o interromperli durante un periodo di manutenzione, così l'aggiornamento può completarsi.
Tieni presente che le applicazioni non dovrebbero essere chiuse senza prima permettere agli utenti di salvare il proprio lavoro. Ci sono poche cose più frustranti che perdere ore di lavoro a causa di un riavvio imprevisto.
Come possono gli MSPs eseguire script su gruppi di endpoint dei clienti?
Se gli MSPs vogliono eseguire script su vari endpoint dei clienti, hanno bisogno di controlli centralizzati che possano eseguire script senza richiedere connessioni manuali a ciascun endpoint. Gli script riutilizzabili possono essere standardizzati tra i vari clienti pur restando personalizzabili per esigenze individuali, incluse variabili, soglie, pianificazioni ed esclusioni.
Gli script possono essere destinati a una varietà di gruppi ed esigenze, tra cui:
Cliente
Sito o posizione
Sistema operativo
Ruolo del dispositivo
Reparto
Finestra di manutenzione
Infatti, poter eseguire script personalizzati e mirati è essenziale per garantire che ogni cliente e dispositivo riceva il supporto di cui ha bisogno. Se uno script funziona per i laptop standard dei dipendenti, non c’è alcuna garanzia che funzioni allo stesso modo su server, chioschi o altri dispositivi aziendali mission-critical, quindi è importante indirizzare correttamente gli script.
Come possono gli script verificare che le patch siano state installate correttamente?
Un aspetto fondamentale ma spesso trascurato della gestione delle patch è la verifica dell'installazione. I comandi di distribuzione automatizzata possono avviare l'installazione, ma non verificano che l'endpoint abbia raggiunto lo stato di patch previsto. Senza un'adeguata prova dell'installazione, è facile che le patch non vengano applicate senza che nessuno se ne accorga.
Con gli script di automazione, è possibile verificare l'installazione delle patch in diversi modi, tra cui:
1. Conferma lo stato delle patch del sistema operativo
Con gli script, puoi verificare dettagli chiave, come gli identificatori degli aggiornamenti installati, la cronologia degli aggiornamenti, i numeri di build del sistema operativo, la data dell’ultima installazione riuscita e lo stato del riavvio. Si tratta di un semplice controllo che confronta lo stato attuale dell’endpoint con quello che dovrebbe essere se la patch è installata correttamente, rendendo facile verificare l’installazione.
2. Verifica le versioni delle applicazioni
Gli script possono anche verificare il software installato dopo l'aggiornamento delle applicazioni, per assicurarsi che sia in esecuzione la versione più recente. Questo aiuta gli MSPs a individuare le installazioni che potrebbero essere state segnalate come riuscite ma che non sono state aggiornate alla versione prevista, così da poterle controllare e completare l'aggiornamento.
3. Restituire risultati strutturati
Gli script possono verificare gli stati delle patch e fornire un output standardizzato, come “operazione riuscita”, “riavvio richiesto”, “revisione manuale richiesta” oppure un errore con il motivo allegato. Questo è un modo rapido e chiaro per verificare le patch, poiché include il dispositivo, il timestamp e messaggi di errore concisi, consentendo di risolverli tempestivamente.
4. Ricontrolla dopo il riavvio
Molte patch non possono essere convalidate completamente finché l'endpoint non viene riavviato. In questi casi, dopo il riavvio dell'endpoint, gli MSPs possono eseguire o pianificare uno script di convalida per confermare la build finale del sistema operativo o la versione dell'applicazione e segnalare eventuali errori residui.
In che modo gli script possono risolvere i guasti comuni delle patch?
Se una patch non riesce, gli script possono anche intervenire e tentare di reinstallare correttamente la patch. Questo funziona al meglio per condizioni prevedibili e a basso rischio, ma gli script possono anche segnalare ai tecnici errori insoliti o ad alto impatto, così che possano indagare manualmente quando necessario.
1. Riavviare i servizi di aggiornamento non riusciti
Se un servizio deve essere riavviato per completare un aggiornamento, gli script di automazione possono occuparsene. Gli script possono essere configurati per controllare lo stato dei servizi correlati agli aggiornamenti e riavviarli quando è sicuro farlo, consentendo all'installazione di continuare quando la causa dell'errore è un servizio arrestato. Se si verificano errori ripetuti dei servizi, questi devono essere registrati e inoltrati per l'escalation, quindi gli script dovrebbero includere anche un numero massimo di riavvii prima dell'escalation.
2. Correggi le condizioni temporanee di aggiornamento
Gli script di automazione possono includere azioni di correzione approvate per quando gli aggiornamenti non vanno a buon fine, come il ripristino dei componenti di aggiornamento bloccati, la cancellazione dei dati temporanei degli aggiornamenti o la riparazione dei prerequisiti noti. Questo può aiutare ad automatizzare la risoluzione dei problemi e i nuovi tentativi di aggiornamento. Gli script di correzione dovrebbero avere un ambito ristretto, essere testati, approvati e limitati a condizioni note. Le azioni distruttive dovrebbero richiedere la revisione di un tecnico.
3. Riprova le installazioni di patch non riuscite
Se un'installazione non va a buon fine, gli script possono essere configurati per ritentarla dopo che il problema è stato risolto. Questo può automatizzare la risposta ai guasti prevedibili e ridurre il numero di endpoint che richiedono l'intervento di un tecnico. Tuttavia, i tentativi devono essere configurati con un numero massimo di prove, con intervalli tra un tentativo e l'altro, e con la registrazione dei motivi di ogni errore, così da poterli segnalare ai tecnici se necessario.
4. Avvia i riavvii richiesti
Quando un aggiornamento richiede un riavvio prima di essere completato, gli script possono pianificare e avviare i riavvii in conformità con le policy del cliente. Questo aiuta a garantire che gli aggiornamenti vengano installati correttamente senza interrompere il lavoro quotidiano, pianificando i riavvii durante le finestre di manutenzione previste e accompagnandoli con notifiche utente chiare, così da evitare che un riavvio faccia perdere lavori importanti.
5. Raccogli i log per la revisione del tecnico
Gli script possono anche essere usati per raccogliere informazioni, come log, cronologia degli aggiornamenti, informazioni di sistema e codici di errore. Quindi, quando l'aggiornamento deve essere escalato a un tecnico, le informazioni di cui ha bisogno saranno già pronte. Questo riduce il tempo che i tecnici dedicano alla raccolta delle informazioni diagnostiche di base e migliora l'efficienza, fornendo tutto ciò di cui hanno bisogno in un unico posto.
Quando l'automazione delle patch dovrebbe fermarsi ed essere demandata a un tecnico?
Sebbene l'automazione delle patch sia uno strumento prezioso per mantenere gli endpoint aggiornati e sicuri, ci sono momenti in cui i tecnici devono comunque intervenire. Ci sono molte circostanze in cui l'automazione dovrebbe farsi da parte e lasciare spazio all'intervento di un tecnico, soprattutto quando i problemi richiedono la competenza e l'analisi di un tecnico.
Queste situazioni includono:
La stessa patch non riesce a essere installata anche dopo il numero di tentativi consentito
Non è possibile ripristinare un servizio necessario
L’endpoint restituisce ripetutamente risultati incoerenti
Un’applicazione critica per l’azienda è interessata
Un server o un dispositivo specializzato richiede una verifica
Una patch causa un comportamento imprevisto dell'applicazione o del sistema
Uno script incontra un errore sconosciuto
L'endpoint non rientra nella configurazione approvata
La correzione richiederebbe modifiche distruttive o ad alto rischio
In ognuna di queste situazioni, i team IT dovrebbero essere avvisati in modo da poter intervenire. Assicurati che gli avvisi includano il client, l'endpoint, la versione dello script, la patch, le azioni tentate, i risultati e i passaggi successivi consigliati per aiutare i tecnici a diagnosticare e risolvere il problema in modo efficiente.
Ricorda: l’obiettivo dell’automazione è ridurre il lavoro ripetitivo, non nascondere i problemi irrisolti sotto il tappeto. Se si verifica un problema che gli script non possono risolvere, i team IT dovrebbero essere pronti a gestirlo.
Come dovrebbero gli MSPs standardizzare in sicurezza gli script di automazione delle patch?
Gli script di automazione delle patch sono strumenti potenti e flessibili sia per la distribuzione delle patch sia per la risoluzione dei problemi. Tuttavia, devono comunque essere progettati correttamente. Ecco alcuni passaggi importanti da seguire quando crei i tuoi script di automazione delle patch:
Definisci un solo obiettivo per script: Non c’è motivo di usare un unico script per tutto. Attività come controlli di preparazione, correzione, convalida e reportistica dovrebbero essere separate ovunque sia possibile e pratico.
Esegui test in un ambiente controllato: È importante testare gli script e assicurarsi che funzionino come previsto prima di distribuirli su tutti i dispositivi. Assicurati di convalidare gli script su un gruppo rappresentativo di dispositivi prima di usarli sugli endpoint di produzione.
Usa i gruppi di endpoint pilota: Quando distribuisci i tuoi script, non vuoi distribuirli a tutti i dispositivi contemporaneamente. Inizia con un gruppo di distribuzione limitato prima di espanderti all'intero ambiente client, così eventuali problemi imprevisti possono essere individuati e risolti in anticipo.
Mantieni il controllo delle versioni: È importante mantenere il controllo sui tuoi script e su qualsiasi modifica apportata. Assicurati di registrare le modifiche agli script, i responsabili, le date di approvazione e le versioni di rollback per ogni script.
Usa input e variabili chiari: Gli script dovrebbero essere semplici e facili da modificare per clienti specifici. Mantieni le impostazioni specifiche del cliente, le soglie e le finestre di manutenzione separate dalla logica principale dello script, in modo che possano essere adattate secondo necessità.
Proteggi credenziali e dati sensibili: È importante mantenere i dati sensibili al sicuro ovunque, anche negli script. Non includere mai password in chiaro, token di accesso o informazioni sensibili dei clienti negli script, perché c'è il rischio che i dati vengano esposti.
Imposta timeout e limiti di tentativi: Sebbene gli script possano ritentare gli aggiornamenti non riusciti, non vuoi che rimangano bloccati in un ciclo infinito. Assicurati di impostare dei limiti per evitare che gli script vengano eseguiti indefinitamente o creino cicli di correzione ripetuti.
Acquisisci log e codici di uscita: Ogni esecuzione dovrebbe essere tracciabile e comprensibile. Questo aiuta a migliorare supervisione e responsabilità, fornendo al contempo registrazioni chiare nel caso in cui sia necessario indagare su qualcosa o annullarlo.
Controlla le autorizzazioni degli script: Assicurati di limitare chi può creare, modificare, approvare ed eseguire script per evitare accessi non autorizzati o script non approvati.
Rivedi regolarmente la libreria di script: Gli script spesso devono essere rivisti, aggiornati o rimossi quando non funzionano più come previsto. Assicurati di rivedere la tua libreria, ritirare gli script obsoleti e aggiornare i flussi di lavoro quando cambiano i sistemi operativi, le applicazioni o i requisiti dei clienti.
Come possono gli MSPs misurare l'efficacia del patching assistito da script?
Gli MSPs dovrebbero misurare se gli script stanno migliorando il completamento delle patch, riducendo i guasti ripetuti e limitando gli interventi non necessari dei tecnici. Puoi misurare l'efficacia dell'applicazione di patch assistita da script attraverso risultati operativi che indicano successo ed efficienza, anziché limitarti al numero di script eseguiti.
Assicurati di monitorare queste metriche:
Tasso di successo delle patch
Tasso di installazione al primo tentativo
La percentuale di errori risolti automaticamente
Il numero di endpoint che richiedono l'intervento di un tecnico
Tempo medio per risolvere le patch non riuscite
Endpoint in attesa di riavvio
Dispositivi che saltano ripetutamente le finestre di manutenzione
Tassi di errore e timeout degli script
Completamento delle patch per client o gruppo di endpoint
Tempo tra l’approvazione della patch e l’installazione verificata
Errori comuni che gli MSPs dovrebbero evitare con gli script di automazione delle patch
La creazione di script può essere un processo complicato, quindi ci sono diversi errori che gli MSPs possono comunemente commettere quando creano e utilizzano script di automazione. Assicurati di fare attenzione a questi errori per garantire che i tuoi script vengano eseguiti come previsto.
Gli errori più comuni includono:
Usare gli script come sostituto delle policy di patch centralizzate, invece che come strumento per integrarle e supportarle.
Eseguire script non testati su ogni cliente, invece di testare gli script e adattarli per ciascun cliente.
Applicare lo stesso script a tutti i tipi di endpoint, con il rischio che gli script vengano eseguiti su dispositivi o sistemi operativi incompatibili.
Consentire tentativi illimitati, che possono intrappolare gli script in cicli infiniti di errori e nuovi tentativi senza risoluzione.
Considerare l’esecuzione dello script come prova del successo della patch, invece di verificare l’installazione.
Non tenere conto dei dispositivi offline, con il rischio che non ricevano aggiornamenti chiave.
Incorporare credenziali negli script, creando rischi per la cybersicurezza.
Sopprimere gli errori invece di segnalarli.
Apportare modifiche ad alto rischio senza approvazione.
Non documentare la proprietà e le modifiche degli script, riducendo così responsabilità e controllo.
Creare una grande libreria di script con funzioni sovrapposte, che può diventare difficile da gestire e ridondante.
Ignorare pianificazioni e requisiti di riavvio specifici del client.
Come Splashtop AEM supporta la distribuzione di patch assistita da script
Lo scripting e la distribuzione delle patch non devono essere una sfida, tanto meno insormontabile. Con Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management), gli MSPs possono gestire la distribuzione delle patch, eseguire script su gruppi di endpoint gestiti, controllare lo stato degli endpoint e gestire da remoto le eccezioni dalla console Splashtop.
Con Splashtop AEM, puoi:
1. Automatizza il patching del sistema operativo e di software di terze parti
Splashtop AEM offre agli MSPs l'automazione delle patch. Con questo, possono impostare policy per automatizzare gli aggiornamenti di routine sui dispositivi gestiti, inclusi i sistemi operativi e le applicazioni di terze parti. Queste policy costituiscono la base del processo di patching, mentre gli script possono gestire le eccezioni ed eseguire controlli aggiuntivi per migliorare ulteriormente la gestione delle patch.
2. Esegui script su più endpoint
Splashtop AEM consente agli MSPs di pianificare ed eseguire script su gruppi di endpoint selezionati. Questo supporta più dispositivi contemporaneamente, invece di richiedere che ciascuno sia connesso singolarmente, facendo risparmiare tempo e migliorando l'efficienza. Gli script possono anche essere eseguiti in background, consentendo la manutenzione ordinaria senza interrompere gli utenti.
3. Rivedi l'esecuzione e i risultati delle patch
Centralizzando in un unico posto le informazioni sullo stato dei dispositivi e delle patch, Splashtop AEM aiuta i tecnici a identificare quali patch sono state installate correttamente, dove si sono verificati errori e quali dispositivi richiedono maggiore attenzione. Questo aiuta a garantire una corretta applicazione delle patch sugli endpoint, poiché gli MSPs possono verificare i risultati e capire quando devono intervenire per risolvere gli errori.
4. Risolvi da remoto le eccezioni rimanenti
Se gli endpoint richiedono ulteriore attenzione, i tecnici MSP possono utilizzare le funzionalità di supporto remoto di Splashtop per accedere da remoto ai dispositivi e risolvere i problemi.
Migliora la distribuzione delle patch senza creare più lavoro manuale
Gli script di automazione sono strumenti potenti per migliorare la distribuzione delle patch, ma devono essere usati correttamente. Gli script sono più efficaci quando vengono usati per ruoli specifici all’interno di un flusso di patching controllato, ad esempio per verificare la preparazione, convalidare i risultati e risolvere problemi di base.
Gli script svolgono un ruolo chiave nella distribuzione delle patch, lavorando insieme all'automazione delle patch e alle policy per mantenere gli endpoint aggiornati. Quando gli MSPs stabiliscono regole chiare per i tentativi ripetuti e l'escalation, mantengono controlli specifici per cliente e indirizzano ai tecnici i problemi irrisolti, la distribuzione delle patch diventa più coerente, tracciabile e gestibile.
Con Splashtop AEM, l'automazione delle patch è ancora più efficiente. Gli MSPs possono usare Splashtop AEM per configurare criteri di patch, pianificare o eseguire script su gruppi di endpoint gestiti, monitorare i risultati della distribuzione e gestire le eccezioni.
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