Strumenti di supporto remoto per MSP

. Il motore di Splashtop è uno dei più veloci, con connessioni in tempo reale e qualità e audio in HD.

Fornire assistenza non presidiata

. Crea un pacchetto di distribuzione e invialo a tutti i dispositivi che vuoi supportare. Una volta installato, potrai accedere a questi dispositivi in qualsiasi momento.

. Altre opzioni di assistenza remota costano una fortuna e alcune aumentano notevolmente i prezzi di anno in anno. Splashtop ti offre il prezzo migliore senza aumenti annuali.

Strumenti e funzioni che rendono facile l'assistenza remota

. Puoi accedere in remoto ai computer dei tuoi clienti per qualsiasi altro dispositivo. Una volta connesso, puoi trasferire file, stampare a distanza, risvegliare a distanza e chattare. Puoi anche organizzare tutti gli utenti e i computer in gruppi e gestire i loro permessi di accesso.