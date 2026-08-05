Strumenti di supporto remoto per MSP

Strumenti come una soluzione di supporto remoto ti aiuteranno a fornire un servizio di alta qualità ai tuoi clienti, migliorare l'efficienza del tuo lavoro e ridurre i costi.
I tuoi clienti richiedono il miglior servizio da te. Dopotutto, come MSP si aspettano che tu mantenga la loro infrastruttura IT funzionante senza intoppi. Se si verifica un problema, si aspettano che tu lo risolva immediatamente.
Esistono diversi strumenti e servizi che gli MSP possono utilizzare per soddisfare queste aspettative dei clienti. Molti hanno dimostrato di aiutare i tecnici MSP a lavorare in modo più efficiente e a mantenere alta la soddisfazione dei clienti.
Mentre ci sono diverse soluzioni che un MSP potrebbe usare, in questo articolo esamineremo i due strumenti di supporto remoto che consideriamo i più essenziali per un MSP:
Accesso remoto
Monitoraggio e gestione degli endpoint
Accesso remoto per MSP
L'accesso remoto consente di connettersi al computer di un cliente da remoto. Una volta connesso, è possibile visualizzare lo schermo di quel dispositivo e assumere il controllo. Le soluzioni di supporto remoto sono prodotti di accesso remoto che includono funzionalità volte ad aiutare i tecnici IT a eseguire il supporto in remoto. Queste funzionalità includono il trasferimento di file, la gestione degli aggiornamenti, i registri delle attività e altro.
Se continui a fornire supporto ai tuoi computer di persona, rimani indietro rispetto ai tuoi concorrenti. La maggior parte degli MSP fornisce supporto da remoto e, considerando i vantaggi, non è difficile capire il perché.
Le funzionalità di supporto remoto indicano che non è necessario recarsi sul sito del cliente durante la risoluzione dei problemi dei dispositivi. Puoi accedere da remoto ovunque tu sia. Questo riduce i costi di viaggio eliminando il tempo necessario per risolvere un problema.
Con le numerose soluzioni di supporto remoto per MSPs disponibili, è importante trovare quella che offre le funzionalità di cui hai bisogno, garantisce le prestazioni che ti aspetti e non ti costa una fortuna.
Considerando questo, crediamo fermamente che Splashtop Remote Support sia la migliore soluzione di supporto remoto e uno strumento essenziale per qualsiasi MSP.
Perché Splashtop Remote Support è uno strumento essenziale per gli MSP?
Accesso remoto ad alte prestazioni
Il motore di Splashtop è uno dei più veloci e offre connessioni in tempo reale e qualità e audio in HD.
Fornire assistenza non presidiata
Accedi da remoto e offri assistenza ai dispositivi dei tuoi clienti anche senza la presenza di un utente finale.
Fornire un'assistenza ad hoc/partecipata
Splashtop Remote Support ti permette di fornire assistenza on-demand e di collegarti al computer del cliente entro pochi secondi dalla ricezione della richiesta.
Facile installazione
Crea un pacchetto di distribuzione e invialo a tutti i dispositivi che desideri supportare. Una volta installato, sarai in grado di accedere a quei dispositivi in qualsiasi momento.
Miglior prezzo
Le altre opzioni di supporto remoto costano una fortuna e alcune aumentano significativamente i loro prezzi anno dopo anno. Splashtop ti offre il miglior prezzo senza gli aumenti di prezzo annuali.
Strumenti e funzioni che rendono facile l'assistenza remota
Puoi controllare da remoto i computer dei tuoi clienti da qualsiasi altro dispositivo. Una volta connesso, è possibile trasferire file, stampare da remoto, riattivare da remoto e chattare. Puoi anche mantenere tutti gli utenti e i computer organizzati in gruppi e gestire le loro autorizzazioni di accesso.
Splashtop Remote Support è stato scelto da centinaia di MSP. Molti sottolineano la qualità delle connessioni remote e il basso costo rispetto ad altri prodotti.
Monitoraggio e gestione degli endpoint
Per i Provider di Servizi Gestiti, mantenere la visibilità e il controllo su ogni endpoint è fondamentale. È qui che entra in gioco la Gestione autonoma degli endpoint (AEM) di Splashtop.
Splashtop AEM offre agli MSP una visione centralizzata e in tempo reale di tutti i dispositivi gestiti. Puoi monitorare lo stato del sistema, pianificare e automatizzare l'implementazione delle patch, eseguire script remoti e rispondere ai problemi prima che abbiano un impatto sugli utenti. Con il supporto sia per Windows che per macOS, AEM semplifica la gestione di grandi flotte di dispositivi senza dover passare da uno strumento o da una console all'altra.
Le funzionalità principali includono:
Applicazione automatica di patch a sistemi operativi e applicazioni di terze parti
Esecuzione di comandi remoti e scripting
Inventario dei dispositivi in tempo reale e monitoraggio dello stato
Automazione delle attività basata su policy
Grazie alla perfetta integrazione con Splashtop Remote Support e Enterprise, AEM semplifica la gestione degli endpoint e ti aiuta a fornire un servizio proattivo.
Conclusione
Il tuo cliente si fida di te con la sua infrastruttura IT. È importante assicurarsi che disponi degli strumenti per 1) mantenere i dispositivi e le reti dei clienti funzionanti e 2) fornire supporto non appena si presenta un problema.
Uno strumento come Splashtop Remote Support ti permetterà di fornire assistenza ai computer e ai server dei tuoi clienti in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Puoi provare subito la prova gratuita di 14 giorni di Splashtop Remote Support.