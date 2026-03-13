Perché gli Script di Automazione Sono Importanti nelle Operazioni IT Quotidiane
La maggior parte dei team IT è già allo stremo. Ogni giorno porta lavoro ripetitivo sugli endpoint, arretrati nei ticket, risultati incoerenti, patch, deriva nella configurazione e risoluzione dei problemi di routine.
Molti di questi compiti possono essere automatizzati con script e il giusto flusso di esecuzione, ma molte squadre si affidano ancora allo sforzo manuale perché mancano di un modo affidabile per eseguire e verificare l'automazione su larga scala.
Tuttavia, con il software di automazione giusto e gli script, questi compiti manuali ripetitivi possono diventare rapidi e convenienti, richiedendo poco o nessun input da parte dell'agente. Tenendo conto di ciò, diamo un'occhiata agli script di automazione, a come costruirli in modo sicuro e a come usarli in ambienti aziendali e IT.
Cosa sono gli script di automazione in IT?
Gli script di automazione sono piccoli programmi progettati per eseguire compiti ripetitivi con il minimo sforzo manuale, come la gestione dei file, le interazioni con le API, gli aggiornamenti, le modifiche di configurazione e la risoluzione dei problemi di base. Negli ambienti degli endpoint, la parte difficile è raramente scrivere lo script. Si tratta di eseguirlo in sicurezza su dozzine o migliaia di dispositivi, quindi dimostrando cosa è cambiato, dove e quando.
Script di Automazione vs. Piattaforme di Automazione Complete
Gli script di automazione sono azioni ripetibili codificate in strumenti come PowerShell, Python o Bash. Funzionano bene per attività di routine e soluzioni rapide, poiché sono leggeri e facili da aggiustare.
Le piattaforme di automazione completa, invece, sono strumenti più grandi e completi progettati per flussi di lavoro o processi più complessi. In genere, offrono funzionalità più complesse, come la gestione delle configurazioni, reportistica, provisioning/deprovisioning e così via.
Dove i script di solito vivono nel mondo reale
Nella pratica, gli script vengono eseguiti localmente su endpoint (esecuzioni manuali, attività pianificate) o orchestrati centralmente tramite una piattaforma di gestione degli endpoint. L'orchestrazione centrale è ciò che rende possibile puntare ai dispositivi giusti, eseguire script in modo coerente, catturare i log e riportare i risultati senza dover fare affidamento sul laptop di un tecnico o un processo occasionale.
Tuttavia, questo non tende a funzionare su larga scala. Quando hai bisogno di script di automazione per più dispositivi e devi gestire variabili come permessi, differenze ambientali e dispositivi offline, i singoli script potrebbero non essere così utili.
I Casi d'Uso di Maggior Valore per gli Script di Automazione nelle Flotte di Endpoint
Ora, diamo un'occhiata ai casi d'uso per gli script di automazione. Sebbene ogni azienda abbia esigenze diverse, ci sono diversi usi comuni dell'automazione che possono far risparmiare tempo alle organizzazioni e ai team IT nelle attività quotidiane.
I casi d'uso comuni per gli script di automazione includono:
Distribuzione e Rimozione Software: Inclusi l'installazione di app approvate, la rimozione di app proibite e la pulizia dei residui.
Rimedi adiacenti alla patch: Questi sono fix comuni per problemi semplici con gli aggiornamenti, come riavviare i servizi bloccati, pulire la cache degli aggiornamenti e risolvere stati comuni di fallimento degli aggiornamenti.
Applicazione delle configurazioni: Questo verifica i dispositivi per assicurarsi che seguano costantemente le politiche impostate, come le impostazioni di alimentazione, le regole del firewall e i servizi richiesti.
Raccolta di Inventario e Prove: Raccogliere informazioni come versioni del software installato, build del sistema operativo, stato di crittografia del disco e appartenenza al gruppo amministratori locali.
Controlli di sistema e auto-riparazione: Rilevamento di errori minori e risoluzione dei problemi, inclusa la rilevazione delle deviazioni, il riapplicazione delle impostazioni desiderate e la conferma del successo con un passo di verifica.
Igiene dell'utente e degli accessi: inclusi la rotazione delle password degli amministratori locali, la rimozione degli account obsoleti e la standardizzazione delle impostazioni di accesso minimo.
Come scrivere script di automazione che non creino nuovi problemi
Tenendo a mente gli usi degli script di automazione, come si dovrebbe procedere per scriverli? Gli script possono richiedere alcuni test e aggiustamenti per garantire che funzionino come previsto, ma puoi concentrarti su questi punti per assicurare uno scripting affidabile:
1. Rendere i script prevedibili
Non c'è bisogno di complicare eccessivamente le cose. Uno script semplice e prevedibile con input e output chiari (inclusi parametri, codici di ritorno e risultati coerenti) risulterà in uno script utile e sicuro da eseguire più volte.
2. Rendi Osservabili gli Script
Gli script dovrebbero anche essere facili da osservare e registrare per mantenere i documenti di tutto ciò che hanno influenzato. Questi log dovrebbero includere lo stato prima e dopo, i timestamp e gli identificatori dei dispositivi, in modo da avere registrazioni chiare per la risoluzione dei problemi e gli audit.
3. Rendere Gli Script Sicuri
La cybersecurity non dovrebbe essere trascurata nei tuoi script. È importante includere barriere protettive, come controlli preliminari, timeout, gestione degli errori e rollback. Inoltre, è utile includere funzionalità di controllo dell'ambito e dei privilegi minimi ed evitare credenziali codificate per garantire che le informazioni sensibili siano gestite correttamente.
Come operationalizzare gli script su molti endpoint
Gli script di automazione possono essere difficili da scalare per un gran numero di endpoint, ma non è impossibile. Con la giusta preparazione, è possibile creare script che funzionano in modo affidabile su vari endpoint, permettendo una maggiore gamma di automazione.
Inizia con un caso d'uso singolo e una singola metrica di successo: Sapere cosa vuoi ottenere e come appare al termine ti aiuta a stabilire un obiettivo chiaro.
Precondizioni del documento: Queste comprendono versioni del sistema operativo, permessi richiesti, dipendenze e accesso alla rete. Avere queste informazioni disponibili ti aiuterà a gestire le variabili chiave.
Testa in un laboratorio, poi in un piccolo gruppo pilota: Assicurati di avere una buona varietà di dispositivi rappresentativi, non solo il tuo dispositivo ideale. Questi test sono vitali per garantire che lo script funzioni su una vasta gamma di endpoint.
Aggiungi Passaggi di Verifica: È importante confermare di ricevere il cambiamento desiderato, non solo che lo script si completi. I passaggi di verifica aiuteranno a garantire di ottenere i risultati desiderati ogni volta.
Implementare a Cerchi: Come per i test, vuoi iniziare in piccolo e poi espandere a gruppi più grandi. Inizia con un progetto pilota, quindi un gruppo più ampio, prima di un'implementazione completa.
Pianifica per dispositivi offline e tentativi: È importante sapere come gestirai i dispositivi che perdono il primo ciclo. Includere controlli di verifica per dispositivi che si disconnettono o riconnettono aiuta ad assicurare un'ampia copertura.
Monitorare i risultati e le eccezioni: Dovrai tracciare i tassi di successo, i fallimenti comuni e i tempi di risoluzione per garantire che gli script funzionino come previsto.
Promuovi a una libreria di script gestita: Una libreria di script è un ottimo modo per tenere traccia e distribuire script. Le librerie dovrebbero includere registri di versionamento, proprietà, cronologia delle modifiche e regole di pensionamento.
Modalità Comuni di Fallimento che Fanno Fallire gli Script di Automazione
Ovviamente, ci sono anche modi in cui la scrittura di script può andare storta. Diversi errori comuni possono causare il fallimento o l'effetto contrario degli script di automazione, quindi è importante sapere cosa evitare quando si progettano script.
I guasti comuni includono:
Mancanza di verifica, quindi non c'è modo di confermare che lo script abbia funzionato come previsto, e 'completato' viene confuso con 'risolto.'
Lo script presume che le autorizzazioni o gli ambienti rimangano coerenti, pertanto non può adattarsi alle variazioni o alla mancanza di permessi.
Una gestione degli errori scarsa o limitata porta a modifiche parziali e stati incoerenti, poiché non c'è un'aggiustamento per errori imprevisti.
La mancanza di controllo delle modifiche porta gli script a derivare o a essere copiati in varianti non gestite.
Esecuzione di script senza segmentazione, il che significa che un piccolo errore può avere un grande impatto su molti endpoint.
Nessuna funzionalità di reporting, quindi i team non possono dimostrare cosa è cambiato, dove e quando (oltre alle sfide che crea per gli audit).
Dove si colloca Splashtop AEM: trasformare gli script in operazioni ripetibili
Quando hai bisogno di gestire più endpoint distribuiti (inclusi ambienti remoti e BYOD), hai bisogno di una soluzione progettata per eseguire azioni su larga scala e mostrare la prova dei risultati da un unico posto.
Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) è una soluzione di gestione degli endpoint assistita dall'AI che aiuta i team IT a ottimizzare le patch, ottenere una visibilità più rapida sui rischi (inclusi approfondimenti CVE) e ridurre il carico di lavoro manuale con azioni di automazione, reporting e rimedio centralizzate.
Da correzioni una tantum all'automazione gestita
Splashtop AEM aiuta a trasformare gli script da soluzioni una tantum in operazioni ripetibili. Invece di eseguire l'automazione in modo ad hoc, i team possono centralizzare l'esecuzione, standardizzare come viene verificato il successo e mantenere report coerenti tra endpoint distribuiti. Il risultato è meno deriva, riparazioni più veloci, e una responsabilità più chiara per ciò che è stato eseguito e ciò che è cambiato.
Esecuzione, visibilità e controllo in pratica
Con Splashtop AEM, è più facile eseguire script su più endpoint e monitorare i risultati in modo da supportare la verifica e la responsabilità. Puoi limitare l'esecuzione a gruppi di dispositivi specifici, monitorare gli stati di successo e fallimento e mantenere le prove necessarie per la risoluzione dei problemi e gli audit. Splashtop AEM supporta anche modelli di distribuzione graduale come le politiche di patch basate su anelli e le distribuzioni mirate, il che aiuta a ridurre il rischio migliorando i tassi di completamento.
Come decidere se un compito dovrebbe essere uno script (o qualcos'altro)
Non tutti i compiti possono o dovrebbero essere scriptati. L'automazione è eccellente per ridurre il lavoro monotono e migliorare la coerenza, ma ci sono ancora molte situazioni in cui è necessaria un'interazione umana.
Considera alcuni fattori quando decidi se un compito può essere scriptato. È un compito abbastanza frequente da diventare un processo ripetitivo? Rischia di causare danni significativi se qualcosa va storto? Qual è il "raggio di esplosione" se commette un errore? Queste modifiche possono essere annullate?
Le risposte a queste domande determineranno se lo scripting è una buona idea o introdurrà fragilità e rischi inutili.
Inizia con Splashtop AEM
Gli script di automazione sono uno dei modi più veloci per i team IT di ridurre il lavoro ripetitivo e garantire coerenza tra flotte di endpoint. Il vero valore arriva quando gli script sono progettati in modo sicuro e vengono eseguiti in modo ripetibile, con verifiche e report che dimostrano i risultati invece di mostrare solo che un compito è stato completato.
Splashtop AEM aiuta i team a operazionalizzare l'automazione combinando esecuzione centralizzata, flussi di lavoro di patching, visibilità del rischio basata su CVE, e reportistica pronti per l'audit, così puoi distribuire modifiche con fiducia e rimediare ai fallimenti più velocemente su endpoint distribuiti.
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