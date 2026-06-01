Mantenere i dispositivi aggiornati è essenziale per la cybersicurezza, il che significa applicare patch sia ai sistemi operativi sia alle applicazioni. Sebbene i team IT abbiano spesso processi strutturati per gli aggiornamenti del sistema operativo, le applicazioni di terze parti possono essere più difficili da gestire.
I dispositivi moderni hanno una miriade di app, inclusi browser, strumenti di collaborazione, lettori PDF e altro ancora. Qualsiasi di questi può creare esposizione alla sicurezza evitabile se lasciato obsoleto, contribuendo anche a problemi di produttività e ticket di supporto. Aggiungi la difficoltà di gestire dispositivi distribuiti su più sedi e ambienti di lavoro ibridi, e i team IT affrontano una vera sfida.
Quindi, come possono le organizzazioni e i team IT automatizzare gli aggiornamenti delle app di terze parti? Esaminiamo come aggiungere efficacemente l'automazione, cosa dovrebbe includere un flusso di lavoro affidabile e come Splashtop AEM può semplificare l'installazione delle patch sui dispositivi gestiti.
Che cos'è un'applicazione di terze parti su un dispositivo gestito?
Un'app di terze parti è un software installato su un endpoint e mantenuto al di fuori del flusso di aggiornamento principale del sistema operativo. Questo può includere browser web, lettori PDF, app di messaggistica, strumenti di collaborazione, software di design, utility e applicazioni specifiche per il business.
Un dispositivo gestito è un endpoint registrato in una piattaforma di gestione IT, come software di gestione degli endpoint, Remote Monitoring and Management, Mobile Device Management o una piattaforma di supporto remoto con capacità di gestione. Un dispositivo è gestito quando l'IT può applicare politiche, distribuire software, monitorare lo stato e eseguire azioni di manutenzione da uno strumento centralizzato.
Perché gli aggiornamenti delle app di terze parti sono difficili da gestire
Le app di terze parti sono difficili da aggiornare su larga scala perché provengono da una vasta gamma di fornitori, ognuno con il proprio processo di aggiornamento, formato del programma di installazione, cadenza di rilascio e requisiti di distribuzione. Anche quando un'applicazione include richieste di aggiornamento, i team IT non possono contare sul fatto che ogni utente installi gli aggiornamenti in modo coerente o al momento giusto.
Questo crea un processo di patching frammentato. Un'app potrebbe aggiornarsi silenziosamente, un'altra potrebbe richiedere un reimballaggio e un'altra ancora potrebbe aver bisogno di test prima di essere distribuita ampiamente. Nei contesti di lavoro distribuiti e ibridi, questa complessità rende più difficile confermare quali dispositivi sono aggiornati e quali necessitano ancora di attenzione.
I team IT hanno bisogno di un processo ripetibile che identifichi le app obsolete, distribuisca gli aggiornamenti ai dispositivi corretti, confermi l'installazione riuscita e segnali i fallimenti per il follow-up.
Sfide comuni includono:
Meccanismi di aggiornamento incoerenti tra i fornitori
Visibilità limitata nelle versioni delle app installate
Lavoro di imballaggio e reimballaggio manuale
Difficoltà nel confermare quali dispositivi hanno installato con successo gli aggiornamenti
Installazioni fallite che richiedono un intervento di follow-up
Ambienti con diversi sistemi operativi con requisiti di aggiornamento differenti
Interruzione dell'utente quando gli aggiornamenti vengono eseguiti durante l'orario di lavoro
Come creare un flusso di lavoro affidabile per l'aggiornamento delle app di terze parti
Considerando i diversi metodi per distribuire app di terze parti, come si può testare e distribuire aggiornamenti in modo affidabile su tutti i loro endpoint? Abbiamo suddiviso il processo in pochi semplici passaggi, così puoi mantenere le tue app costantemente aggiornate:
Inventario delle applicazioni installate: Prima di tutto, assicurati di avere una chiara visibilità su quali app sono installate, le loro versioni e i dispositivi su cui si trovano.
Identificare le app obsolete o vulnerabili: Una volta ottenuto l'inventario, il passo successivo è identificare quali app necessitano di patch. I team IT dovrebbero dare priorità agli aggiornamenti in base al rischio per la sicurezza, all'impatto sul business e alla criticità delle app e dei dispositivi.
Definisci le politiche di aggiornamento: Assicurati che le tue politiche di aggiornamento siano chiare. Questo dovrebbe includere la pianificazione, le regole di approvazione automatica, le finestre di manutenzione, il comportamento del riavvio e i gruppi di dispositivi da colpire.
Testa gli aggiornamenti prima di un'ampia distribuzione: Quando inizi a distribuire gli aggiornamenti, inizia con un gruppo piccolo ma diversificato di dispositivi per un anello pilota. Questo aiuterà a identificare potenziali problemi in anticipo, riducendo il rischio di interruzioni mentre ti espandi a gruppi più ampi.
Distribuisci gli aggiornamenti sui dispositivi giusti: Assicurati che i dispositivi che ne hanno più bisogno ricevano gli aggiornamenti per primi. Gli aggiornamenti dovrebbero essere mirati per gruppo di dispositivi, dipartimento, località, sistema operativo o necessità aziendale per garantire che raggiungano i punti finali che ne hanno bisogno.
Segui lo stato di successo e insuccesso: È fondamentale sapere quando le patch sono state installate correttamente e quando no. Assicurati di utilizzare una soluzione di gestione delle patch con reportistica solida, stato delle patch, visibilità a livello di dispositivo e dettagli sul perché una patch ha fallito.
Rimediare agli aggiornamenti falliti: Gli aggiornamenti falliti devono essere seguiti per garantire che siano installati correttamente. Ciò può includere il tentativo di ridistribuzione, l'esecuzione di script, il riavvio dei dispositivi o l'avvio di una sessione di supporto remoto se necessario.
Rivedi e perfeziona le politiche di patch: Il tuo processo di automazione e le politiche di patch dovrebbero essere rivisti regolarmente, specialmente man mano che la copertura delle app, i gruppi di dispositivi e i requisiti aziendali evolvono nel tempo. Questo aiuta a garantire che tutto continui a funzionare nel modo più fluido ed efficiente possibile.
Cosa Cercare in uno Strumento di Patching Automatico per App di Terze Parti
Considerata la varietà di soluzioni di gestione degli aggiornamenti disponibili sul mercato, come puoi trovare quella più adatta al tuo business? Abbiamo compilato un elenco delle caratteristiche più importanti che qualsiasi strumento di gestione delle patch dovrebbe avere per garantire che tutti i tuoi endpoint e applicazioni siano sempre aggiornati.
Assicurati di cercare:
Inventario del software che mostra le app installate e le versioni sui dispositivi gestiti.
Copertura di app di terze parti per supportare applicazioni comunemente utilizzate nell'ambiente (non solo il sistema operativo).
Automazione basata su policy che consente all'IT di definire quando, come e dove vengono applicati gli aggiornamenti.
Raggruppamento dispositivi per supportare i rollout a fasi per team, posizione, SO, o livello di rischio.
Visibilità dello stato delle patch che mostra quali aggiornamenti sono riusciti, falliti o sono ancora in sospeso.
Segnalazione dei guasti che fornisce ai team IT abbastanza dettagli per affrontare i problemi senza dover indovinare.
Risoluzione remota dei problemi per aiutare gli agenti IT a risolvere i problemi di aggiornamento da qualsiasi luogo.
Supporto multipiattaforma per supportare tutti i sistemi operativi gestiti dall'organizzazione.
Supporto per distribuzione o confezionamento di app personalizzate per applicazioni proprietarie o non supportate, dove supportato
Reportistica pronta per audit, che include registri che supportano le revisioni operative e gli sforzi di conformità IT.
Come Splashtop AEM Aiuta ad Automatizzare gli Aggiornamenti delle App di Terze Parti
Gli aggiornamenti efficaci delle app di terze parti richiedono una soluzione di gestione degli endpoint robusta e personalizzabile. Con Splashtop AEM (Gestione Autonoma degli Endpoint), i team IT possono gestire gli aggiornamenti degli endpoint su dispositivi supportati da una console centralizzata. Questo fornisce la visibilità, l'automazione e il controllo necessari per gestire gli aggiornamenti in ambienti distribuiti e con sistemi operativi misti.
Splashtop AEM supporta la patching per i sistemi operativi e le applicazioni di terze parti, nonché l'automazione basata su policy, la visibilità dell'inventario, il monitoraggio dello stato delle patch e i flussi di lavoro di rimedio. Questo aiuta i team IT a ridurre il lavoro manuale di patch, permettendo loro di mantenere più efficacemente gli endpoint aggiornati da qualsiasi luogo.
Con Splashtop AEM, i team IT possono:
Tieni traccia e gestisci il software e le applicazioni obsoleti su tutti i punti di accesso gestiti.
Automatizza gli aggiornamenti del sistema operativo e delle app di terze parti con controlli basati su policy.
Applica aggiornamenti basati su gruppi di dispositivi, programmi o requisiti di distribuzione.
Visualizza lo stato delle patch sui dispositivi per confermare che gli aggiornamenti siano installati o per identificare i fallimenti.
Indaga e segui gli aggiornamenti non riusciti.
Usa accesso remoto e supporto ogni volta che è necessaria la risoluzione dei problemi pratica.
Supporta un processo di patch ripetibile senza fare affidamento sugli utenti per gestire manualmente gli aggiornamenti.
Mantieni i dispositivi gestiti aggiornati senza lavoro di patch manuale
Gli aggiornamenti delle app di terze parti richiedono più che semplicemente premere "installa" ogni volta che viene lanciata una nuova versione. Richiede automazione, monitoraggio dell'inventario, distribuzione basata su policy, visibilità e correzione per garantire che ogni app sia aggiornata correttamente.
Con Splashtop AEM, i team IT possono gestire e distribuire aggiornamenti su tutti gli endpoint gestiti supportati. Questo include automazione, visibilità, correzione e reportistica, aiutando a semplificare la gestione delle patch e degli endpoint da un cruscotto centralizzato. Di conseguenza, i team IT possono mantenere gli endpoint aggiornati in modo più uniforme, conservando al contempo registrazioni più chiare per le revisioni operative e la prontezza agli audit.
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