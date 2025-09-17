Quando hai un grande ecosistema di endpoint da gestire, mantenere ogni dispositivo e applicazione aggiornati può essere una sfida. Non solo può essere una sfida aggiornare più endpoint, specialmente dispositivi remoti e endpoint in un ambiente Bring Your Own Device (BYOD (portare il dispositivo)), ma un singolo aggiornamento fallito può interrompere l'attività e lasciare esposte vulnerabilità.
È qui che entrano in gioco i deployment a ring. Questi introducono le patch in fasi controllate, partendo da un numero ridotto di dispositivi e crescendo lentamente, per monitorare eventuali problemi imprevisti e minimizzare i downtime durante l'implementazione degli aggiornamenti.
Esploriamo quindi il valore delle distribuzioni basate su ring, il motivo per cui i team IT le utilizzano e come Splashtop AEM rende facile distribuire le patch in ring.
Cos'è un Deploy basato su Ring?
Un deployment su base ad anello è una distribuzione graduale di patch o aggiornamenti tra gruppi di endpoint. Questo consente ai team IT di testare e monitorare gli aggiornamenti mentre vengono distribuiti, così se c'è un problema o un problema di compatibilità con la patch, possono identificarlo e annullare l'aggiornamento prima che impatti troppi dispositivi.
Tipicamente, le implementazioni basate su ring seguono alcune semplici fasi. La prima è il Gruppo Pilota, dove solo un numero limitato di dispositivi viene aggiornato per identificare problemi immediati. Successivamente, il "ring" dei dispositivi aggiornati si allarga in un rollout dipartimentale, dove vengono aggiornati più dispositivi nei diversi dipartimenti selezionati. Se tutto va bene, si espande in una distribuzione di produzione completa e la patch viene distribuita ampiamente.
Se, ad un certo punto del percorso, l'aggiornamento porta a problemi imprevisti, possono essere analizzati e risolti prima che vengano aggiornati ulteriori dispositivi. Di conseguenza, i team IT possono minimizzare l'impatto aziendale di eventuali aggiornamenti che causano problemi imprevisti.
Perché le distribuzioni basate su anello sono importanti
Una delle prime cose che le persone potrebbero notare riguardo al deployment basato su anelli è: è un processo lento, che richiede test e rollout scaglionati. Tuttavia, una tempestiva applicazione delle patch e aggiornamenti frequenti sono anche importanti requisiti per la cybersecurity, quindi un aggiornamento più lento sembra andare controcorrente.
Tuttavia, il deployment su base ad anello è essenziale per garantire una distribuzione efficace e sicura. Distribuire troppi aggiornamenti contemporaneamente può portare a ritardi significativi e tempi di inattività se gli aggiornamenti creano problemi imprevisti, quindi è fondamentale un test accurato.
Ci sono molteplici vantaggi nel deployment basato su ring, tra cui:
Mitigazione del rischio: Rilasciare aggiornamenti in gruppi più piccoli e isolati previene che un aggiornamento errato impatti l'intera forza lavoro.
Continuità aziendale: L'implementazione basata su ring aiuta a mantenere i sistemi critici stabili testando prima gli aggiornamenti su dispositivi non critici.
Fiducia operativa: L'incertezza e la mancanza di fiducia possono portare a ritardi negli aggiornamenti, che rendono i dispositivi vulnerabili. Puoi costruire fiducia nei tuoi processi IT mostrando un controllo attento e la capacità di gestire problemi imprevisti degli aggiornamenti.
Conformità: gli audit di conformità IT spesso richiedono la prova che gli endpoint e le applicazioni siano completamente patchati e che le patch siano distribuite con attenzione. L'uso del deployment basato su anelli dimostra agli auditor una distribuzione documentata e scaglionata.
Migliori pratiche per i Deploy basati su Ring
Tuttavia, il deployment a ring richiede più che aggiornare solo alcuni dispositivi, verificare se qualcosa va storto e poi aggiornare il resto. È un processo che richiede monitoraggio, test e deployment accurati e misurati. Seguendo queste best practice per il deployment delle patch, si assicurerà un deployment a ring efficace e senza problemi:
1. Inizia con un Gruppo Pilota
Il primo ring di test è il più importante, poiché rappresenta la tua prima opportunità per individuare e affrontare potenziali problemi. Pertanto, è importante scegliere un insieme piccolo ma diversificato di dispositivi di test per la più grande varietà di test. Questo dovrebbe includere diversi sistemi operativi, hardware e applicazioni per identificare eventuali problemi di compatibilità o altre interazioni che causano problemi.
Una volta convalidata la compatibilità delle patch su ciascun dispositivo, si può passare a un anello di deployment più ampio.
2. Espandi ai gruppi di fascia media
Dopo che il tuo gruppo pilota determina che la patch funziona bene con una vasta gamma di hardware e software, puoi espandere l'anello per includere dipartimenti o regioni specifiche. Questo è un ambiente di test più ampio su dispositivi che verranno utilizzati attivamente, quindi è importante monitorare da vicino i log per patch fallite, problemi applicativi o degrado delle prestazioni.
Se i gruppi di livello medio procedono senza problemi, è un buon segno che la patch è pronta per un deployment più ampio.
3. Monitora e convalida prima di scalare
Ovviamente, un deployment basato su anello è privo di significato se non si monitorano ogni anello. Ogni volta che distribuisci patch a ciascun anello, devi osservare eventuali problemi e confermare il tasso di successo delle patch. L'utilizzo di una soluzione con una dashboard che fornisce informazioni sugli stati delle patch, come Splashtop AEM, ti aiuterà in questo, semplificando il monitoraggio degli endpoint e delle loro patch.
Se rilevi eventuali problemi, devono essere affrontati immediatamente prima che l'applicazione delle patch avanzi al successivo anello. Questo include identificare la causa del problema, trovare modi per risolverlo e ripristinare l'aggiornamento se necessario. Questo potrebbe anche richiedere di ritardare l'applicazione delle patch su determinati dispositivi, a seconda della causa del problema.
4. Completare il rollout in tutta l'organizzazione
Una volta che hai testato e monitorato a fondo ogni ring per confermare la stabilità e assicurarti che la patch possa essere installata senza problemi, è il momento di un rollout completo. Puoi iniziare a distribuire la patch a tutti i dispositivi rimanenti, inclusi gli endpoint remoti.
Tuttavia, questo non significa che puoi smettere di monitorare. Tieni d'occhio lo stato delle patch per ogni dispositivo e assicurati di documentare i tuoi successi e fallimenti per gli audit. Questo aiuterà a garantire che ogni dispositivo sia correttamente patchato e mantenere un registro quando è il momento di verificare la conformità IT.
Come Splashtop AEM supporta i Deploy basati su Ring
Quando vuoi distribuire e gestire patch su più endpoint e ambienti distribuiti, hai bisogno di una soluzione di gestione degli endpoint potente e robusta che fornisca controllo e intuizioni su tutte le tue patch. Splashtop AEM (Gestione autonoma degli endpoint) è quella soluzione.
Splashtop AEM fornisce sicurezza e controllo su tutti i tuoi endpoint, inclusa la possibilità di automatizzare attività di routine e distribuire automaticamente le patch negli ambienti distribuiti. Il suo dashboard a pannello unico ti offre una panoramica e una visione approfondita di tutti i tuoi endpoint, inclusi gli stati delle patch, i report di inventario e i framework di policy personalizzabili.
Inoltre, Splashtop AEM mantiene i dispositivi remoti sicuri con avvisi proattivi e strumenti di rimedio per identificare rapidamente i problemi e risolverli con azioni intelligenti. Fornisce insights CVE che utilizzano i dati CVSS e CISA KEV per aiutare a dare priorità ai rischi e guidare il rimedio, mantenendo sicuri i tuoi endpoint e la tua rete.
Quando è necessario distribuire patch, Splashtop AEM supporta la gestione automatizzata delle patch e i deployment a ring, con funzionalità quali:
Controlli basati su policy: Raggruppa i dispositivi per dipartimento, regione o tipo di ambiente, quindi personalizza le policy di rollout a fasi per ciascun gruppo.
Visibilità in Tempo Reale: Traccia il successo e le fallimentazioni delle patch su anelli per garantire che ogni dispositivo sia correttamente aggiornato.
Remedi & Ritorno: Attiva azioni intelligenti, come un riavvio o un ripristino, se una patch fallisce.
Supporto multipiattaforma: Applica rollout scaglionati su sistemi operativi (inclusi Windows e macOS) e applicazioni di terze parti.
Reporting di conformità: Esporta dati e log pronti per l'audit per dimostrare i processi di rollout a fasi durante gli audit.
La distribuzione delle patch dovrebbe garantire che ogni dispositivo sia sicuro e aggiornato, quindi aggiornare i tuoi dispositivi non dovrebbe essere un azzardo. Con strategie basate su ring, i team IT possono minimizzare i rischi e massimizzare la stabilità, assicurando che le patch funzionino correttamente prima di distribuirle sugli endpoint. Con Splashtop AEM, puoi combinare automazione delle patch, visibilità dell'inventario e rollout basati su policy per garantire che ogni aggiornamento proceda senza intoppi.
Adotta i deploy basati su ring e riduci il rischio IT con Splashtop AEM oggi stesso con una prova gratuita.