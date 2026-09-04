Quando i team IT devono installare software su dispositivi remoti, può essere complicato. Devono connettersi a ogni dispositivo, avviare i programmi di installazione e gestire manualmente le richieste, con una conseguente perdita di tempo ed efficienza.
Ecco in gioco le installazioni silenziose. Le installazioni silenziose consentono al software di essere eseguito senza richiedere l'interazione dell'utente, rendendole rapide e facili da distribuire sui dispositivi remoti.
Tuttavia, per eseguire correttamente un'installazione silenziosa non basta inviare un installer a un altro dispositivo. I team IT hanno bisogno dei parametri di installazione e delle autorizzazioni giuste, oltre a un modo per eseguire l'installazione da remoto e confermarne il successo.
Tenendo presente questo, vediamo come funziona l'installazione silenziosa, gli approcci più comuni per installare software su dispositivi remoti e in che modo la gestione centralizzata degli endpoint può renderla fluida ed efficiente.
Che cos'è un'installazione software silenziosa?
L'installazione silenziosa è l'installazione di un'applicazione su un dispositivo senza utilizzare la normale procedura guidata di installazione né richiedere l'intervento dell'utente, così da poter completare l'installazione senza interrompere il lavoro dell'utente.
L'installazione silenziosa e l'installazione remota non sono la stessa cosa, ma vengono spesso utilizzate insieme. Con un'installazione remota, un altro dispositivo o una piattaforma di gestione degli endpoint avvia e gestisce l'installazione, mentre un'installazione silenziosa viene eseguita senza prompt interattivi.
Puoi combinare entrambi gli approcci per un'installazione remota invisibile all'utente, in cui un amministratore o uno strumento di gestione avvia l'installazione da remoto e il programma di installazione viene eseguito sul dispositivo di destinazione senza richiedere l'interazione dell'utente.
Le installazioni silenziose remote possono servire a diversi scopi, come distribuire applicazioni aziendali standard su nuovi dispositivi, installare software di sicurezza su endpoint distribuiti o installare software al di fuori del normale orario di lavoro. Questo aiuta a mantenere i dispositivi aggiornati senza dover aggiornare manualmente ciascuno di essi o interrompere il lavoro dei dipendenti.
Di cosa hai bisogno per installare software in modalità silenziosa da remoto?
L’installazione silenziosa del software può richiedere alcuni passaggi, soprattutto quando la esegui da remoto su più dispositivi. Prima di iniziare l’installazione, ti serviranno alcuni prerequisiti, tra cui:
Autorizzazioni amministrative: assicurati che l'account o lo strumento di gestione che usi per l'installazione disponga delle autorizzazioni richieste sul dispositivo di destinazione.
Accesso al computer remoto: Il dispositivo remoto deve essere raggiungibile tramite lo strumento di gestione remota oppure già gestito tramite un agente endpoint.
Il pacchetto di installazione: Non puoi installare software senza il pacchetto di installazione. Può trattarsi di un MSI, EXE, PKG o di un altro formato di installazione supportato.
Parametri dell'installazione silenziosa: Assicurati che il programma di installazione supporti l'esecuzione non presidiata e individua i corretti parametri della riga di comando.
Un metodo di distribuzione: Ti servirà un modo per distribuire il software, ad esempio tramite PowerShell, utility di esecuzione remota, strumenti di distribuzione software o software di gestione degli endpoint.
Un metodo di verifica: una volta che il software è stato installato correttamente, l'IT dovrebbe poterlo verificare, invece di presumere che l'esecuzione equivalga al successo.
Tieni presente che i parametri di installazione silenziosa variano in base al programma di installazione, quindi controllali e convalidali prima di distribuzioni più ampie.
Come funzionano i comandi di installazione silenziosa
Esistono diversi modi per installare software in modalità silenziosa. Gli installer che utilizzi possono accettare parametri da riga di comando che controllano il comportamento dell'installazione, incluso se vengono visualizzati prompt; quindi, a seconda del tipo di installer, puoi inviare comandi per installare software senza interrompere gli utenti.
Programmi di installazione MSI
I pacchetti Windows Installer utilizzano generalmente parametri msiexec standardizzati. Di conseguenza, puoi aggiungere un parametro quiet (/quiet o /qn) per eseguire il programma di installazione senza interfaccia utente o richieste. Tuttavia, a seconda dell'applicazione, potrebbe essere necessario aggiungere parametri aggiuntivi.
Programmi di installazione EXE
I programmi di installazione EXE non seguono uno standard universale per l'installazione silenziosa. Utilizzano invece comandi diversi, come /silent, /quiet o /S. Non dovresti presumere che uno o l'altro funzioni con una determinata applicazione; controlla invece la documentazione di distribuzione del fornitore del software o la guida del programma di installazione per capire quale devi usare.
Programmi di installazione macOS
Sui dispositivi macOS, il software può utilizzare installer PKG, script, immagini disco o meccanismi di distribuzione specifici dell'applicazione. I file PKG possono in genere essere installati dalla riga di comando utilizzando l'utilità installer, mentre le applicazioni basate su DMG potrebbero richiedere il montaggio dell'immagine disco e quindi la distribuzione del pacchetto o dell'applicazione che contiene. Il processo esatto di distribuzione silenziosa dipende da come il fornitore del software crea il pacchetto dell'applicazione.
Come installare silenziosamente un software su un computer remoto
Quando vuoi installare software in modo silenzioso su un dispositivo remoto, il processo diventa un po' più complicato. Tuttavia, può essere gestito in pochi passaggi:
1. Ottieni il programma di installazione
Per prima cosa, assicurati di usare un programma di installazione affidabile proveniente direttamente dal fornitore del software o da un'altra fonte approvata. Avrai anche bisogno di informazioni chiave sul programma di installazione e sul software, tra cui il formato del programma di installazione, la versione dell'applicazione, i requisiti di architettura ed eventuali dipendenze. Questo ti aiuterà a orientare le tue decisioni durante l'intera installazione.
2. Identifica i parametri corretti per l'installazione silenziosa
I diversi programmi di installazione utilizzano parametri diversi per l'installazione silenziosa, quindi dovrai verificare che supporti l'esecuzione silenziosa e quali siano i relativi requisiti. Assicurati di consultare la documentazione del fornitore per la distribuzione, di eseguire i comandi di aiuto del programma di installazione (dove supportati) e di controllare le linee guida per la distribuzione.
3. Testa il comando di installazione
Prima di provare a installare silenziosamente il software sui tuoi dispositivi, testa prima il comando su un singolo dispositivo o su un piccolo gruppo. Questo test dovrebbe confermare che il programma di installazione venga completato senza richieste, installi la versione corretta dell'applicazione, applichi le opzioni richieste e restituisca il risultato previsto.
4. Seleziona il metodo di esecuzione remota
Una volta confermato che le installazioni silenziose funzionano correttamente, ti serve un modo per eseguire il comando sul computer di destinazione. A seconda del sistema operativo, dell'ambiente di gestione e dei requisiti di distribuzione, potresti usare PowerShell o altri script amministrativi, utility di esecuzione remota o uno strumento di gestione degli endpoint.
5. Esegui l'installazione sul computer remoto
A questo punto, puoi eseguire l'installazione sui dispositivi remoti. Tieni presente che l'installazione verrà eseguita con le credenziali o nel contesto di gestione usati dal metodo di distribuzione ma, se configurata correttamente, verrà eseguita senza che l'utente finale debba interagire in alcun modo.
6. Verifica che il software sia stato installato correttamente
Una volta completato il comando remoto, dovrai comunque verificare che il software sia stato installato correttamente, soprattutto se gestisci più computer. Controlla i log di errore o di esecuzione, lo stato della distribuzione o la versione dell'applicazione installata per verificare che tutto abbia funzionato come previsto.
Modi comuni per installare software da remoto
Sebbene diversi strumenti possano consentire l'installazione remota del software, non tutti funzionano allo stesso modo o su tutti i dispositivi. È importante comprendere le diverse opzioni a tua disposizione, così potrai usare gli strumenti più adatti ai tuoi endpoint e alle tue esigenze IT.
PowerShell e strumenti da riga di comando
Con PowerShell e gli strumenti da riga di comando, gli amministratori possono eseguire i programmi di installazione da remoto sui dispositivi Windows utilizzando script e funzionalità di amministrazione. Si tratta di uno strumento flessibile che gli amministratori più esperti trovano utile, ed è particolarmente efficace per distribuzioni personalizzate o installazioni remote occasionali.
Tuttavia, richiede anche competenze di scripting, quindi non tutti saranno in grado di usarlo. Gli utenti devono anche configurare le proprie funzionalità di connettività remota e autenticazione per consentire PowerShell, e monitorare il successo su più dispositivi richiederà script o strumenti aggiuntivi.
Software di accesso remoto
Con software di accesso remoto e supporto, come Splashtop Remote Support, gli amministratori possono connettersi ai computer da qualsiasi luogo ed eseguire manualmente un'installazione silenziosa. Questo è uno strumento potente per assistere gli utenti finali da remoto e può ridurre la necessità di interazione da parte dell'utente, rendendolo utile per la risoluzione dei problemi e le distribuzioni isolate.
L'accesso remoto richiede che i tecnici lavorino con i dispositivi connessi singolarmente, quindi, sebbene sia ottimo per singoli endpoint, è meno efficiente per le applicazioni che devono essere installate su più dispositivi. Per questo, possiamo fare un ulteriore passo avanti verso la gestione degli endpoint.
Strumenti di distribuzione software e gestione degli endpoint
Con strumenti centralizzati di gestione degli endpoint, i team IT possono inviare comandi di installazione a più dispositivi gestiti senza dover avviare singole sessioni. Questo consente loro di selezionare più endpoint, eseguire distribuzioni in background, pianificare azioni, riutilizzare comandi di distribuzione standardizzati e monitorare i dispositivi per assicurarsi che il software sia installato correttamente.
Cosa rende difficile la distribuzione silenziosa del software da remoto su larga scala?
Più endpoint devi gestire, più diventa difficile distribuire software su tutti. Anche se eseguire un comando silenzioso su una singola macchina è relativamente semplice, mantenere un flusso di lavoro di distribuzione coerente su più macchine può essere più complesso.
Ci sono diversi fattori che contribuiscono a questa difficoltà, tra cui:
Computer offline: i dispositivi che sono offline quando viene eseguita una distribuzione potrebbero non ricevere l'installazione finché non tornano disponibili, a seconda di come lo strumento di distribuzione gestisce i tentativi ripetuti e gli endpoint offline.
Versioni software diverse: I dispositivi potrebbero avere già installate versioni o configurazioni diverse, rendendo difficile fornire installazioni o aggiornamenti coerenti su tutti i dispositivi.
Incoerenze del programma di installazione: applicazioni diverse possono avere parametri e logiche di installazione differenti, quindi l'uso di più programmi di installazione può portare a risultati incoerenti o problemi imprevisti.
Autorizzazioni e credenziali: L'esecuzione remota può non riuscire quando le autorizzazioni sono incomplete o configurate in modo errato, quindi se un dispositivo viene saltato o le sue autorizzazioni non sono stabilite correttamente, le installazioni possono diventare più difficili.
Visibilità limitata della distribuzione: Gli script e i metodi di esecuzione remota di base potrebbero non fornire informazioni sufficienti per confermare se l'installazione è andata a buon fine, causando errori non rilevati.
Sforzo amministrativo ripetuto: l'IT potrebbe dover gestire manualmente comandi, elenchi di dispositivi, script e risultati di esecuzione, aumentando così il carico di lavoro e creando inefficienze.
Interruzione per gli utenti: Anche se le installazioni silenziose puntano a eseguire il software senza interrompere gli utenti, programmi di installazione configurati in modo errato possono mostrare inaspettatamente richieste o richiedere riavvii nel mezzo del lavoro.
Sebbene queste difficoltà possano rendere più complesse le installazioni silenziose, possono essere affrontate e superate. Con la crescita degli ambienti, la distribuzione standardizzata, una visibilità adeguata e gli strumenti di automazione diventano sempre più importanti, perché aiutano a semplificare e gestire in modo coerente le installazioni sui vari dispositivi.
Come Splashtop AEM semplifica la distribuzione remota del software
Quando è necessario installare software su più dispositivi distribuiti, una gestione centralizzata degli endpoint può semplificare il processo, rendendolo più facile da standardizzare, automatizzare e monitorare. Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) aiuta i team IT a gestire e automatizzare le azioni sugli endpoint remoti senza dover connettersi manualmente ai singoli computer.
Con Splashtop AEM, puoi:
Distribuisci software su più endpoint remoti
Scripts & Tasks di Splashtop AEM consente ai team IT di eseguire azioni di distribuzione sugli endpoint gestiti selezionati, invece di ripetere la stessa attività dispositivo per dispositivo. Per i flussi di lavoro di distribuzione supportati, gli amministratori possono fornire il programma di installazione richiesto e i parametri di installazione silenziosa, scegliere come destinazione i computer appropriati ed eseguire o pianificare l'azione senza aprire singole sessioni di desktop remoto.
Esegui script e attività senza interrompere gli utenti
Con Splashtop AEM, script e attività possono essere eseguiti in background, così gli amministratori possono effettuare manutenzione, aggiornare le applicazioni e installare software senza interrompere il lavoro dell'utente finale. Il risultato? Meno lavoro manuale e un'esecuzione più coerente su tutti i dispositivi.
Usa la visibilità del software per comprendere l'ambiente
L'inventario software di Splashtop AEM aiuta gli operatori e gli amministratori IT a capire quali applicazioni sono installate sui dispositivi gestiti e quali versioni sono in uso. Questo rende più semplice identificare i dispositivi a cui manca un'applicazione, verificare quali versioni sono installate e indirizzare le distribuzioni in modo più preciso invece di inviare lo stesso software a ogni endpoint.
Combina la distribuzione del software con una gestione più ampia degli endpoint
La distribuzione software è una parte fondamentale della gestione degli endpoint, ma rappresenta comunque solo un elemento di un quadro più ampio. Un buon flusso di lavoro per la gestione degli endpoint include patching, monitoraggio, scripting, remediation e assistenza remota per supportare in modo efficiente i dispositivi nella rete aziendale.
Splashtop AEM integra la distribuzione del software nello stesso flusso di lavoro della gestione delle patch, dell'inventario software, del monitoraggio, dello scripting e della correzione. Questo offre ai team IT più contesto sugli endpoint che stanno gestendo e rende più semplice standardizzare le attività di distribuzione ripetibili negli ambienti distribuiti.
Quando dovresti usare l'installazione remota silenziosa?
L’installazione remota silenziosa non è sempre necessaria, ma ci sono molti scenari in cui può essere vantaggiosa. La distribuzione silenziosa è particolarmente utile quando il software deve essere installato con il minimo disagio, soprattutto su più dispositivi; combinata con l’installazione remota, consente ai team IT di gestire i computer da qualsiasi luogo.
Ad esempio, l’installazione remota silenziosa può essere utile quando i team IT stanno:
Distribuire applicazioni standard sui computer dei dipendenti.
Installazione di software su computer in ambienti di lavoro remoti o ibridi.
Distribuire nuove applicazioni su più endpoint.
Eseguire manutenzione o aggiornamenti al di fuori dell'orario lavorativo.
Distribuire applicazioni su dispositivi in cui i diritti di installazione dell'utente finale sono limitati.
Standardizzazione delle versioni software su più dispositivi gestiti.
Automatizzare i flussi di lavoro ricorrenti per la distribuzione del software.
Best practice per un'installazione remota del software affidabile
Quindi, come puoi installare in modo silenzioso il software in modo affidabile su dispositivi remoti? Ci sono alcune best practice che puoi seguire per contribuire a garantire distribuzioni efficienti, coerenti e affidabili, tra cui:
Usa pacchetti di installazione affidabili che possano distribuire software in modo affidabile.
Conferma i parametri silent supportati dal fornitore per assicurarti che possano essere eseguiti in modalità silenziosa.
Testa i comandi prima di una distribuzione su larga scala per individuare potenziali problemi prima che diventino diffusi.
Inizia con un gruppo limitato di dispositivi quando distribuisci software non familiare, poi estendi a gruppi più grandi una volta verificato.
Conferma i prerequisiti e le dipendenze in anticipo.
Monitora i risultati dell'installazione e gli errori, così puoi risolvere le installazioni non riuscite.
Tieni conto dei dispositivi temporaneamente offline così potrai gestirli una volta tornati online.
Mantieni visibilità sul software installato e sulle versioni per assicurarti che tutto sia aggiornato.
Standardizza le distribuzioni ripetibili invece di ricreare i comandi per ogni installazione.
Rendi ripetibile la distribuzione silenziosa di software da remoto con Splashtop AEM
L'installazione silenziosa aiuta a migliorare efficienza e produttività eliminando la necessità per gli utenti di interagire con il processo di installazione, mentre la distribuzione remota consente ai team IT di eseguire installazioni senza essere fisicamente presenti. Se combinate, consentono alle organizzazioni di distribuire aggiornamenti e software sui dispositivi remoti senza interrompere il lavoro.
Gli script e gli strumenti da riga di comando funzionano bene per distribuzioni singole, ma diventano sempre più complessi man mano che i team IT gestiscono più dispositivi. Gli operatori IT hanno bisogno di visibilità, ripetibilità, automazione e controllo per gestire in modo efficiente più endpoint remoti, soprattutto quando devono eseguire installazioni silenziose.
Con Splashtop AEM, i team IT e gli amministratori possono gestire la distribuzione del software, gli aggiornamenti e altro ancora da un ambiente centralizzato. Questo consente loro di supportare facilmente più dispositivi da qualsiasi luogo, risparmiando tempo e migliorando l'efficienza negli ambienti remoti.
Pronto a vedere come Splashtop AEM può semplificare la gestione degli endpoint e supportare le installazioni remote silenziose? Inizia oggi stesso con una prova gratuita.