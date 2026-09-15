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ANTIVIRUS E PROTEZIONE ANTI-TRUFFA BASATI SULL'IA

La protezione digitale della tua famiglia

Proteggi i tuoi cari dalle minacce online e aiutali da remoto quando necessario.

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Le truffe online possono colpire qualsiasi famiglia

$21BPerdite segnalate negli Stati Uniti per truffe nel 2025, in aumento del 26% rispetto all'anno precedente.

22K+Segnalazioni di truffe basate sull'AI negli Stati Uniti, inclusi deepfake e business email compromise.

38.000 $Perdita media per gli adulti over 60, che hanno perso complessivamente 7,7 miliardi di dollari.

Fonte: FBI Internet Crime Report, 2025

Protezione oltre il tradizionale antivirus

Protezione completa, più funzionalità che un antivirus standard non offre.


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    La protezione inizia a funzionare silenziosamente in background.

Dagli utenti in accesso anticipato che proteggono genitori, figli e se stessi.

"Un truffatore ha detto a mio papà di installare un programma di controllo remoto. Shield l'ha bloccato. Quel singolo momento ha ripagato per sempre il costo del servizio."

Utente in accesso anticipato, 37 anni – figlio, che protegge il padre

Dagli utenti in accesso anticipato che proteggono genitori, figli e se stessi.

"Shield ci consente di navigare senza preoccupazioni, senza dover temere di cliccare per sbaglio su qualcosa di sbagliato."

Utente in accesso anticipato, 67 anni – padre di 3 figli

Dagli utenti in accesso anticipato che proteggono genitori, figli e se stessi.

"Prima andavo nel panico ogni volta che la mamma diceva 'ha chiamato qualcuno di Microsoft'. Adesso non più."

Utente in accesso anticipato, 53 anni – figlia, che si prende cura della mamma

Piani disponibili

Uso individuale

2 computer

29 €/ anno

36 €

*20% di sconto sul primo anno

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L'ideale per proteggerti.

  • Blocca tentativi non autorizzati di accesso remoto

  • Protezione contro malware e truffe

  • Rilevamento delle minacce assistito dall'IA


Family Lite

5 computer

48 €/ anno

60 €

*20% di sconto sul primo anno

Prova gratuitaAcquista ora

L'ideale per le famiglie più piccole.

  • Blocca tentativi non autorizzati di accesso remoto

  • Protezione contro malware e truffe

  • Rilevamento delle minacce assistito dall'IA

  • Avvisi di Family Guardian

  • Assistenza remota quando qualcuno ha bisogno di un aiuto concreto


Miglior valore

Famiglia

10 computer

69 €/ anno

99 €

*30% di sconto sul primo anno

Prova gratuitaAcquista ora

Ideale per famiglie più grandi.

  • Blocca tentativi non autorizzati di accesso remoto

  • Protezione contro malware e truffe

  • Rilevamento delle minacce assistito dall'IA

  • Avvisi di Family Guardian

  • Assistenza remota quando qualcuno ha bisogno di un aiuto concreto


Domande frequenti

Che cos'è Splashtop Shield?
Shield è un antivirus completo o ho bisogno anche di un altro programma?
Perché non usare semplicemente l'antivirus incluso nel mio computer?
Shield può fermare ogni truffa?
Come faccio a sapere se Shield funziona e rallenterà il mio computer?
C'è una prova gratuita?
Shield funziona sui telefoni?
Posso proteggere il computer di un familiare da un'altra posizione?
Come vengono gestiti i miei dati?

Risorse

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