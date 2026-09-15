ANTIVIRUS E PROTEZIONE ANTI-TRUFFA BASATI SULL'IA
La protezione digitale della tua famiglia
Proteggi i tuoi cari dalle minacce online e aiutali da remoto quando necessario.
Le truffe online possono colpire qualsiasi famiglia
$21BPerdite segnalate negli Stati Uniti per truffe nel 2025, in aumento del 26% rispetto all'anno precedente.
22K+Segnalazioni di truffe basate sull'AI negli Stati Uniti, inclusi deepfake e business email compromise.
38.000 $Perdita media per gli adulti over 60, che hanno perso complessivamente 7,7 miliardi di dollari.
Fonte: FBI Internet Crime Report, 2025
Protezione oltre il tradizionale antivirus
Protezione completa, più funzionalità che un antivirus standard non offre.
Proteggiti in pochi minuti
Scegli il tuo piano
Seleziona il piano più adatto a te o alla tua famiglia.
Scarica e installa
Installa Shield sul tuo dispositivo o invia la configurazione a un membro della famiglia.
Sei protetto
La protezione inizia a funzionare silenziosamente in background.
Dagli utenti in accesso anticipato che proteggono genitori, figli e se stessi.
"Un truffatore ha detto a mio papà di installare un programma di controllo remoto. Shield l'ha bloccato. Quel singolo momento ha ripagato per sempre il costo del servizio."
Utente in accesso anticipato, 37 anni – figlio, che protegge il padre
Dagli utenti in accesso anticipato che proteggono genitori, figli e se stessi.
"Shield ci consente di navigare senza preoccupazioni, senza dover temere di cliccare per sbaglio su qualcosa di sbagliato."
Utente in accesso anticipato, 67 anni – padre di 3 figli
Dagli utenti in accesso anticipato che proteggono genitori, figli e se stessi.
"Prima andavo nel panico ogni volta che la mamma diceva 'ha chiamato qualcuno di Microsoft'. Adesso non più."
Utente in accesso anticipato, 53 anni – figlia, che si prende cura della mamma
Piani disponibili
Uso individuale
29 €/ anno
36 €
*20% di sconto sul primo anno
L'ideale per proteggerti.
Blocca tentativi non autorizzati di accesso remoto
Protezione contro malware e truffe
Rilevamento delle minacce assistito dall'IA
Family Lite
48 €/ anno
60 €
*20% di sconto sul primo anno
L'ideale per le famiglie più piccole.
Blocca tentativi non autorizzati di accesso remoto
Protezione contro malware e truffe
Rilevamento delle minacce assistito dall'IA
Avvisi di Family Guardian
Assistenza remota quando qualcuno ha bisogno di un aiuto concreto
Famiglia
69 €/ anno
99 €
*30% di sconto sul primo anno
Ideale per famiglie più grandi.
Blocca tentativi non autorizzati di accesso remoto
Protezione contro malware e truffe
Rilevamento delle minacce assistito dall'IA
Avvisi di Family Guardian
Assistenza remota quando qualcuno ha bisogno di un aiuto concreto