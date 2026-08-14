I moderni team IT hanno molto da gestire. Tra tutti gli endpoint, i dispositivi remoti, il software e i requisiti di sicurezza da gestire contemporaneamente, può essere difficile stare al passo con tutto e mantenere una buona sicurezza degli endpoint.
Questo non è limitato alle grandi aziende; organizzazioni di qualsiasi dimensione possono avere difficoltà a mantenere i dispositivi sicuri e aggiornati senza interrompere il lavoro degli utenti. Senza visibilità in tempo reale, automazione, controllo delle patch e flussi di lavoro efficienti per il supporto remoto, la gestione degli endpoint diventa una vera sfida.
Con questo in mente, vediamo le sfide comuni della gestione degli endpoint, come una buona soluzione di endpoint management può affrontarle e cosa offre Splashtop AEM ai team IT che faticano a supportare i propri endpoint.
Che cos’è la gestione degli endpoint?
La gestione degli endpoint è il processo di monitoraggio, protezione, aggiornamento e supporto dei dispositivi utilizzati all'interno di un'organizzazione. A seconda dell'organizzazione e degli strumenti coinvolti, questo può includere computer desktop e portatili, server, dispositivi mobili e altri endpoint connessi.
Una buona gestione degli endpoint può aiutare i team IT a mantenere sicurezza, prestazioni, conformità IT e continuità operativa. Tuttavia, senza una corretta gestione degli endpoint, è facile che i dispositivi non siano più conformi o che le minacce passino inosservate troppo a lungo.
Perché la gestione degli endpoint è diventata più difficile
La moderna gestione degli endpoint può essere impegnativa per chi non è preparato. Negli ultimi anni si è assistito a un'esplosione del lavoro remoto e ibrido, con un conseguente aumento dei dispositivi distribuiti tra gli uffici e i dipendenti da remoto. Allo stesso tempo, i dipendenti usano più applicazioni di terze parti che mai, e ognuna presenta le proprie sfide in termini di sicurezza.
Di conseguenza, i team IT devono guardarsi da ancora più minacce alla cybersicurezza. Allo stesso tempo, l'espansione del panorama delle minacce ha portato a un aumento delle normative di sicurezza e dei requisiti di conformità da soddisfare.
Di conseguenza, i moderni team IT affrontano più sfide e sono sottoposti a più pressione che mai. Gli approcci tradizionali e manuali alla cybersecurity non riescono a scalare per stare al passo con gli endpoint distribuiti, quindi i team devono adattarsi al moderno ambiente di lavoro e alle sue sfide.
Problemi comuni nella gestione degli endpoint
Detto questo, quali sfide devono affrontare i team IT nella gestione degli endpoint? Ci sono diversi ostacoli comuni che possono rendere complessa la gestione dei dispositivi, tra cui:
1. Visibilità limitata degli endpoint
I team IT non possono gestire i dispositivi che non riescono a vedere. Senza una buona visibilità sugli endpoint, mancano informazioni essenziali, tra cui l'inventario del software, lo stato dei dispositivi e lo stato delle patch. Inoltre, senza visibilità, i team IT non dispongono di reportistica centralizzata e non possono sapere quali dispositivi hanno o non hanno effettuato il check-in.
Questo può comportare ritardi nelle attività di correzione, una reportistica sulla conformità carente e un aumento dei rischi per la sicurezza. Per questo, una buona gestione degli endpoint inizia dalla visibilità.
2. Ritardi nella gestione delle patch
L'applicazione delle patch è una delle parti più importanti della gestione degli endpoint, perché garantisce che endpoint e applicazioni siano aggiornati e protetti correttamente. Tuttavia, può anche essere uno degli aspetti più difficili, dato il numero di endpoint e app coinvolti.
Ci sono diversi motivi per cui le patch possono accumulare ritardi. I dispositivi offline possono saltare i cicli di aggiornamento, gli utenti possono rimandare i riavvii necessari per completare le installazioni oppure i team IT possono affidarsi ad aggiornamenti manuali, soggetti a errori umani. Inoltre, se gli aggiornamenti non vengono prioritizzati correttamente, le patch critiche possono subire ritardi.
Più tempo serve per distribuire una patch, maggiore diventa il rischio di esposizione a vulnerabilità note.
3. Vulnerabilità delle applicazioni di terze parti
Le vulnerabilità degli endpoint non si limitano ai sistemi operativi. Anche le app di terze parti, come browser, strumenti di collaborazione e app per la produttività, possono rappresentare rischi se non vengono aggiornate correttamente. Di conseguenza, i team IT devono monitorare e aggiornare le app di terze parti su endpoint distribuiti per affrontare completamente le vulnerabilità degli endpoint.
4. Supporto per dispositivi remoti e ibridi
Sebbene la crescita del lavoro remoto e ibrido abbia portato grandi vantaggi in termini di flessibilità, accessibilità e produttività per i dipendenti, può anche rendere più difficile la gestione degli endpoint. Quando i dispositivi sono fuori dalla rete dell'ufficio, possono essere difficili da monitorare e gestire. Di conseguenza, il supporto remoto e la risoluzione dei problemi diventano difficili, soprattutto quando i dipendenti non possono portare i propri dispositivi in sede e potrebbero non essere connessi a una VPN.
Le organizzazioni hanno bisogno di uno strumento di gestione degli endpoint con accesso remoto e supporto, così i team IT possono accedere ai dispositivi remoti e risolvere i problemi da qualsiasi luogo. Questo va oltre il supporto tecnico, poiché l'accesso remoto è fondamentale per una gestione e una manutenzione adeguate.
5. Flussi di lavoro IT manuali
La gestione degli endpoint può diventare ripetitiva, ma i flussi di lavoro sono spesso semplici e ripetibili, il che significa che possono essere facilmente automatizzati. Eppure molti team IT devono ancora svolgere manualmente attività come controllare lo stato delle patch, eseguire script, raccogliere informazioni sui dispositivi e applicare modifiche di configurazione agli endpoint.
Una buona automazione può migliorare l'efficienza e i tempi di risposta, garantire una gestione coerente tra gli endpoint e liberare tempo per i team IT. Senza automazione, le attività ripetitive di gestione degli endpoint possono consumare tempo di cui i team IT hanno bisogno per lavori a priorità più alta.
6. Proliferazione degli strumenti
Molte organizzazioni si affidano a una varietà di strumenti per patching, accesso remoto, gestione dell'inventario, monitoraggio, script, reportistica e altro ancora. Tuttavia, non solo questo può diventare complicato e costoso, perché devono destreggiarsi tra più soluzioni, ma può anche creare una serie di nuovi problemi.
La proliferazione degli strumenti può portare a dati scollegati e disorganizzati, oltre ad aumentare il carico amministrativo e la complessità delle licenze. Questo, a sua volta, comporta flussi di lavoro incoerenti e una risoluzione dei problemi più lenta, con risultati peggiori rispetto a quelli ottenuti con uno strumento unificato.
Consolidare flussi di lavoro strettamente correlati può ridurre il carico amministrativo, eliminare i dati scollegati e rendere le operazioni sugli endpoint più facili da gestire.
7. Lacune nella conformità e nella reportistica
La registrazione e la creazione di report sono fondamentali per la conformità IT, soprattutto quando arriva il momento di un audit di sicurezza. Le aziende devono poter dimostrare che i loro endpoint sono aggiornati con le patch, protetti e configurati correttamente, cosa che possono fare mantenendo registri chiari.
Tuttavia, senza una buona reportistica, le aziende possono ritrovarsi con registri delle patch incompleti, un inventario dei dispositivi limitato e difficoltà nel dimostrare lo stato dei propri endpoint. Di conseguenza, questo non solo può portare ad audit non superati, ma significa anche che i team IT avranno difficoltà a identificare quali endpoint necessitano di ulteriori aggiornamenti e supporto, con effetti negativi sulla cybersecurity.
Conformità e reporting non servono solo a superare gli audit. Sono anche essenziali per una buona igiene degli endpoint.
8. Scalare le operazioni degli endpoint
Con la crescita delle aziende, il numero di endpoint e il carico di lavoro per la loro gestione possono aumentare più rapidamente di quanto i processi esistenti riescano a gestire. Le piccole e medie imprese, i team IT interni e gli MSPs hanno bisogno di soluzioni scalabili per supportare più dispositivi senza aumentare il lavoro manuale ripetitivo.
Per questo, la scalabilità è fondamentale. Questo include la capacità di aggiungere rapidamente altri endpoint, insieme ad automazione, visibilità centralizzata su tutti i dispositivi, risoluzione remota dei problemi e azioni basate su policy, che aiutano i team snelli a gestire più dispositivi. Senza un’adeguata scalabilità, i team IT faranno fatica a tenere il passo con la tua crescita.
Come i team IT possono superare le sfide della gestione degli endpoint
Considerate le sfide della gestione degli endpoint, cosa possono fare i team IT per superarle? Risolvere le sfide della gestione degli endpoint richiede più di un semplice strumento standalone in più; servono miglioramenti mirati e pratici pensati per affrontare questi problemi.
Ciò include:
Centralizzare la visibilità degli endpoint, così i team IT possono monitorare tutto da un unico posto.
Automatizzando le attività di correzione di routine puoi risolvere rapidamente i problemi senza bisogno di operatori IT.
Dare priorità alle patch in base al rischio, così da affrontare prima le minacce più critiche.
Monitorare gli aggiornamenti delle applicazioni di terze parti per garantire che tutto sia aggiornato e che eventuali vulnerabilità di sicurezza nelle app vengano risolte,
Usare l'assistenza remota per risolvere i problemi più rapidamente, riducendo così le interruzioni e aiutando i dipendenti da remoto.
Standardizzare la reportistica su tutti gli endpoint per una gestione migliore e una maggiore preparazione agli audit.
Ridurre il lavoro manuale tramite l'automazione ove possibile, così gli operatori IT hanno più tempo per concentrarsi sulle attività critiche.
Cosa cercare in una soluzione di gestione degli endpoint
Sul mercato esistono diverse soluzioni di gestione degli endpoint, ma non tutte offrono le stesse funzionalità o sono adatte a tutti i tipi di organizzazioni. I team IT devono valutare attentamente le proprie esigenze quando esaminano le opzioni per trovare una soluzione che offra gli strumenti e le funzionalità di cui hanno bisogno, quindi è importante sapere cosa cercare.
Cerca i seguenti elementi in una soluzione di gestione degli endpoint:
Visibilità degli endpoint in tempo reale su tutta la tua rete.
Gestione delle patch del sistema operativo e di terze parti (non solo dei sistemi operativi)
Informazioni sulle vulnerabilità per identificare potenziali minacce.
Inventario hardware e software con aggiornamenti in tempo reale.
Supporto remoto per i dipendenti sempre in movimento.
Scripting per eseguire automaticamente attività di base.
Avvisi proattivi per identificare tempestivamente le minacce.
Correzione automatizzata per risolvere i problemi di base.
Reportistica automatizzata e dashboard intuitive.
Come Splashtop AEM aiuta a semplificare la gestione degli endpoint
Splashtop AEM aiuta i team IT a migliorare la visibilità, automatizzare le attività di routine nella gestione degli endpoint e rispondere più rapidamente quando i dispositivi richiedono aggiornamenti o interventi correttivi. Riunisce informazioni sugli endpoint, patching, policy, script, avvisi e flussi di lavoro correlati nella piattaforma Splashtop.
Splashtop AEM offre visibilità sugli endpoint, inclusi stato di salute, stato delle patch e software. Questo aiuta i team IT a identificare i dispositivi che necessitano di assistenza o aggiornamenti e fornisce report di inventario per assicurarsi che non sfugga nulla.
Quando un dispositivo necessita di un aggiornamento, Splashtop AEM aiuta i team IT a identificare le patch mancanti, distribuire aggiornamenti del sistema operativo e di applicazioni di terze parti e monitorare lo stato delle patch su tutti gli endpoint gestiti. Questo include i sistemi operativi supportati e le applicazioni di terze parti, aiutando i team a gestire una parte maggiore del carico di lavoro relativo alle patch da un'unica console.
Le informazioni CVE basate sull’AI di Splashtop AEM aiutano i team a identificare e dare priorità alle vulnerabilità note. I team IT possono quindi utilizzare criteri di patching, script e azioni automatizzate per correggere i problemi supportati in modo più efficiente.
Quando un endpoint richiede una risoluzione pratica dei problemi, i tecnici possono usare le funzionalità di supporto remoto di Splashtop per accedere al dispositivo e fornirgli assistenza da remoto.
Di conseguenza, i team IT che utilizzano Splashtop AEM possono ridurre il lavoro manuale, rispondere ai problemi più rapidamente e mantenere gli endpoint protetti in tutta la rete.
Inizia con Splashtop AEM
La gestione degli endpoint diventa più difficile quando visibilità, patching, automazione, reporting e remote support dipendono da processi scollegati o manuali. Riunire questi flussi di lavoro aiuta i team IT a rispondere più rapidamente, applicare le policy in modo più coerente e mantenere una visione più chiara dello stato di salute e dei rischi degli endpoint.
Splashtop AEM offre visibilità in tempo reale sugli endpoint, gestione automatizzata delle patch, script e attività, avvisi proattivi e strumenti di correzione all'interno della piattaforma Splashtop.
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