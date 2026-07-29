Con la crescente distribuzione degli ambienti endpoint, i team IT spesso aggiungono strumenti per risolvere problemi specifici come patching, inventario, accesso remoto, monitoraggio, ticketing e reporting. Ogni strumento può avere una sua funzione, ma quando questi sistemi sono scollegati tra loro, la gestione degli endpoint diventa più difficile da coordinare.
Quando i dati degli endpoint, il patching, la risoluzione dei problemi, l' accesso remoto e la reportistica sono distribuiti tra sistemi scollegati, ciascuno di essi diventa più macchinoso e costoso. Quindi, come possono i team IT affrontare la proliferazione degli strumenti e migliorare la gestione degli endpoint? Vediamolo insieme.
Cosa significa la proliferazione degli strumenti nella gestione degli endpoint
La proliferazione degli strumenti si verifica quando i team IT devono fare affidamento su troppi sistemi scollegati tra loro per gestire le attività sugli endpoint. Poiché questi strumenti non sono integrati e non condividono informazioni, i tecnici devono passare continuamente dall’uno all’altro anche solo per svolgere attività semplici, con il rischio di perdere contesto o dati importanti.
Il problema non è solo il numero di strumenti di cui dispone un team. Piuttosto, è quanti ne servono per completare un singolo flusso di lavoro endpoint, perché questo trasforma il lavoro di routine in problemi di coordinamento.
Ad esempio, il tuo team IT potrebbe avere difficoltà con la proliferazione degli strumenti se dispone di:
Un unico strumento per l’inventario
Uno strumento per lo stato delle patch
Uno strumento per l'accesso remoto
Un unico strumento per avvisi o monitoraggio
Un unico strumento per reportistica o ticketing
Script separati o passaggi manuali per la correzione
Quando tutti questi strumenti sono scollegati, i flussi di lavoro regolari diventano una complicata serie di attività frammentate che richiedono di passare continuamente da un programma all'altro.
Perché gli strumenti scollegati rallentano il lavoro sugli endpoint
Gli strumenti scollegati sono più di un semplice fastidio o inconveniente, perché possono causare seri problemi di prestazioni ed efficienza. La proliferazione degli strumenti crea diversi ostacoli per la gestione degli endpoint, tra cui:
1. Ogni passaggio di consegne crea attrito
Ogni volta che un tecnico deve passare da uno strumento all’altro, ricontrollare le informazioni e ricostruire il contesto, perde tempo prezioso che potrebbe invece dedicare ad aiutare l’utente finale con i suoi problemi. Questo non solo rallenta ogni attività, ma crea anche nuove occasioni di errore e seri ostacoli alla produttività.
2. I dati degli endpoint diventano più difficili da considerare affidabili
Quando dati come inventario, stato delle patch, stato di salute dei dispositivi e cronologia delle correzioni sono tutti conservati in sistemi separati, può essere difficile capire quale sia il più accurato e aggiornato. Questo rende i dati meno affidabili e più difficili da verificare, il che può causare ulteriori rallentamenti o fornire agli operatori informazioni non aggiornate con cui lavorare.
3. Aumenta il follow-up manuale
Con strumenti scollegati tra loro, i team IT devono verificare manualmente se le azioni sono state eseguite correttamente, aggiornare i sistemi o attivare passaggi in un flusso di lavoro. Mentre uno stack di strumenti connesso e integrato può attivare automaticamente queste azioni, la proliferazione degli strumenti non fa che aumentare la complessità e il lavoro manuale.
Come la proliferazione degli strumenti mantiene i team in una modalità reattiva anziché proattiva
Uno dei maggiori problemi della proliferazione degli strumenti è che rende difficile identificare, dare priorità e risolvere i problemi. Di conseguenza, i problemi minori possono rapidamente aggravarsi e trasformarsi in interventi di manutenzione urgenti.
La proliferazione degli strumenti può causare diversi problemi di manutenzione, tra cui:
I problemi relativi alle patch richiedono più tempo per essere individuati e verificati.
Le vulnerabilità sono più difficili da prioritizzare quando i dati su rischio, stato dei dispositivi e remediation sono distribuiti tra strumenti diversi.
I problemi di salute dei dispositivi vengono scoperti tardi, spesso quando il danno è già stato fatto.
La risoluzione dei problemi dipende dal coordinamento manuale, anziché dall'automazione.
I tecnici passano più tempo a passare da uno strumento all’altro che a risolvere i problemi.
La ricerca di Splashtop ha rilevato che i flussi di lavoro frammentati sono uno dei motivi per cui molti team IT restano bloccati in uno stato intermedio di automazione parziale. Gli strumenti possono anche esserci, ma flussi di lavoro scollegati possono far sì che il lavoro quotidiano sugli endpoint resti reattivo.
Perché la proliferazione degli strumenti rende più difficile fidarsi dell'automazione
Di fatto, la proliferazione degli strumenti può rappresentare un grande ostacolo all’automazione, riducendo efficienza e affidabilità. Di conseguenza, le organizzazioni che cercano una gestione automatizzata degli endpoint avranno difficoltà a sfruttarne appieno i vantaggi e potrebbero addirittura impiegare più tempo ad adattarsi alla proliferazione degli strumenti di quanto ne risparmino con l’automazione.
Ci sono diversi motivi per cui la proliferazione degli strumenti ostacola una corretta automazione, tra cui:
1. L'automazione ha bisogno di una visibilità chiara
Quando i team IT implementano strumenti di automazione, devono poter vedere quali attività sono state eseguite automaticamente, quali dispositivi sono stati interessati e se l'attività è andata a buon fine. La proliferazione degli strumenti rende tutto questo molto più difficile, poiché spesso le attività devono essere eseguite su più dispositivi che non comunicano tra loro, limitando al massimo la visibilità.
2. L'automazione richiede flussi di lavoro coerenti
Quando i flussi di lavoro sono suddivisi tra strumenti diversi, l'automazione diventa molto più difficile da gestire e molto meno scalabile. Gli strumenti di automazione richiedono flussi di lavoro coerenti che procedano senza intoppi da una fase all'altra, cosa che non è possibile quando devono accedere a soluzioni scollegate.
3. L'automazione ha bisogno di controlli
I team IT hanno bisogno di un controllo solido sul proprio software di automazione, inclusi controlli delle policy, definizione dell'ambito, approvazioni, registrazione e reportistica. Senza questi elementi, non possono essere certi che gli strumenti di automazione siano affidabili, soprattutto in ambienti più estesi. La proliferazione degli strumenti rende questo livello di controllo estremamente difficile.
Come si presentano workflow endpoint migliori
Quindi, se la proliferazione degli strumenti crea flussi di lavoro inefficienti e problemi nella gestione degli endpoint, qual è l’alternativa? Un buon flusso di lavoro per gli endpoint dovrebbe essere semplificato e connesso, con visibilità e controllo chiari in ogni fase. Il risultato finale dovrebbe includere:
Collega visibilità e azione: una buona gestione degli endpoint include sia la visibilità sugli endpoint sia la capacità di agire rapidamente. I team dovrebbero poter passare dall'identificazione di un problema alla sua risoluzione senza dover continuamente passare da uno strumento all'altro.
Riduci i controlli duplicati dei dati: Un flusso di lavoro consolidato per la gestione degli endpoint mantiene tutte le informazioni importanti in un unico posto di facile accesso. Le informazioni chiave, come lo stato degli endpoint, le informazioni sulle patch e gli esiti delle correzioni, dovrebbero essere facili da verificare senza dover controllare più fonti.
Standardizza i flussi di lavoro ripetibili: Le attività dovrebbero essere standardizzate in modo da poter essere eseguite con un flusso di lavoro semplice, soprattutto quando sono automatizzate. Di conseguenza, attività comuni come l'applicazione di patch, la correzione, la reportistica e il supporto remoto dovrebbero seguire processi coerenti in tutta l'azienda.
Usa l’automazione con controlli chiari: l’automazione è uno strumento prezioso per migliorare velocità, efficienza e affidabilità, ma richiede anche controlli solidi. L’automazione dovrebbe includere visibilità, definizione dell’ambito, approvazioni (dove necessarie) e report sui risultati per garantire efficacia e risultati coerenti.
Dai priorità ai flussi di lavoro, non solo agli strumenti: avere lo strumento giusto per il lavoro è solo metà della sfida; disporre di flussi di lavoro efficaci è fondamentale anche per la gestione degli endpoint. Ricorda: l'obiettivo è ridurre gli attriti nel lavoro stesso, soprattutto per attività ad alto volume come patching, risoluzione dei problemi e manutenzione.
In che modo Splashtop AEM aiuta a ridurre la proliferazione degli strumenti endpoint
Una buona gestione degli endpoint richiede una soluzione unificata che integri le operazioni sugli endpoint in un flusso di lavoro connesso, con visibilità, controllo e automazione. È qui che entra in gioco Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management).
Splashtop AEM offre automazione e controllo negli ambienti endpoint, inclusi patch management, insight basati su CVE, reportistica dell'inventario e remediation. Questo aiuta a ridurre la proliferazione degli strumenti riunendo in un unico posto i principali flussi di lavoro per la gestione degli endpoint, migliorando al contempo visibilità, velocità e continuità operativa.
Splashtop AEM include:
Visibilità centralizzata su tutti gli endpoint, così tutto può essere gestito da un unico posto
Gestione delle patch del sistema operativo e di terze parti per aiutarti a identificare gli aggiornamenti disponibili, automatizzare la distribuzione e monitorare lo stato delle patch sugli endpoint.
Informazioni sulle vulnerabilità basate su CVE per aiutare i team a identificare e dare priorità alle vulnerabilità degli endpoint.
Report dell'inventario, inclusi hardware, software e versioni del sistema operativo.
Automazione e correzione basate su criteri per affrontare i problemi e mantenere i dispositivi sicuri in conformità con le policy aziendali.
Flussi di lavoro di supporto remoto collegati alla gestione degli endpoint, così gli operatori possono risolvere rapidamente i problemi e supportare i dispositivi remoti da qualsiasi luogo.
Di conseguenza, i team IT possono ridurre i passaggi tra strumenti, migliorare la visibilità e agire con meno necessità di verifiche manuali su ogni attività.
Scarica il report completo della ricerca
La proliferazione degli strumenti può frammentare la visibilità, ostacolare l'automazione e trasformare la risoluzione dei problemi in una lunga battaglia. Quando gli operatori IT devono passare continuamente da uno strumento scollegato all'altro, il loro lavoro ne risente, rallentando l'efficienza dell'intera organizzazione.
Il report di ricerca di Splashtop, Stuck in the Middle: Why Most IT Teams Can’t Get Past Reactive Endpoint Management, spiega in dettaglio come i flussi di lavoro frammentati influenzano le operazioni sugli endpoint e cosa possono fare i team per passare a processi più proattivi e automatizzati.
Scarica il report di ricerca di Splashtop per scoprire come strumenti scollegati contribuiscono a una gestione reattiva degli endpoint e quali passaggi possono aiutare i team a passare a operazioni più connesse e proattive.