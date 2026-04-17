Mantenere i dispositivi completamente aggiornati è essenziale per la conformità IT, la sicurezza e la produttività. Eppure, troppi team IT si affidano ancora alla patching manuale, a processi di rimedio incoerenti, a strumenti disparati e a schemi inflessibili. Di conseguenza, affrontano ritardi e patching incoerente, necessitando di un'eccessiva supervisione manuale solo per ridurre l'errore umano.
Policy‑based automation offers a more structured approach. Instead of relying on technicians to make the same decisions over and over, IT teams can define rules that govern how endpoint actions such as patching, remediation, and follow-up tasks should be handled across different devices and scenarios.
So, what is policy‑based automation, and how does it work with endpoint management? Let’s explore what it is, its uses, and what to look for in an endpoint management solution.
What is Policy‑Based Automation?
Policy‑based automation is a way to automate endpoint management actions using predefined rules. Instead of making every decision manually, IT teams create policies that determine what should happen, when it should happen, and under what conditions. In practice, those policies can govern patching, remediation steps, rollout timing, and other routine endpoint actions across different device groups.
Basic automation can execute a task. Policy‑based automation adds decision logic around that task. It gives IT teams more control over timing, targeting, failure handling, exceptions, and rollout rules, so the same action can be handled differently depending on the device group, risk level, or trigger condition involved.
Con l'automazione basata su policy, i team IT possono creare flussi di lavoro per endpoint più coerenti riducendo il lavoro manuale ripetitivo. Questo lo rende particolarmente utile per ambienti dove dispositivi, utenti e priorità operative variano tra dipartimenti, sedi e livelli di rischio.
How Policy‑Based Automation Works in Endpoint Management
In gestione degli endpoint, l'automazione basata su regole segue un processo diretto. I team IT definiscono le regole, impostano le condizioni, mirano ai dispositivi giusti, lasciano che il sistema esegua l'azione e poi rivedono i risultati per affinare la politica nel tempo:
Definire la politica: Gli amministratori impostano regole, come quando devono essere distribuite le patch, quali avvisi attiverebbero azioni, o quali dispositivi vengono aggiornati per primi.
Imposta il trigger o la condizione: Le azioni sono legate a trigger come eventi, pianificazioni o attributi degli endpoint per determinare quando inizia il deployment delle patch o la correzione.
Identifica i dispositivi o i gruppi target: Gli amministratori creano gruppi di dispositivi basati su categorie come dipartimento, posizione, ruolo del dispositivo o profilo di rischio. Ogni gruppo può avere regole diverse.
Esegui l'azione automaticamente: Una volta impostate le regole, la soluzione di gestione patch può eseguire automaticamente attività come patching, riavvio dei dispositivi, esecuzione di script e rimedio di installazioni fallite, come definito dalle regole.
Rivedi i risultati e regola la politica: La visibilità e il monitoraggio degli errori sono essenziali qui. I team devono monitorare i risultati, confermare che l'automazione funzioni come previsto e raffinare le regole quando i risultati delle distribuzioni, i fallimenti o le esigenze aziendali cambiano.
Where Policy‑Based Automation Delivers the Most Value
L'automazione basata su policy è più utile quando i team IT hanno bisogno di più che un'automazione di attività adatta a tutti. Il suo vero valore deriva dal rendere le azioni degli endpoint più mirate, ripetibili e reattive alle reali condizioni operative.
L'automazione basata su policy può aiutare a migliorare:
1. Distribuzione delle patch
L'automazione basata su policy aiuta i team IT a standardizzare la distribuzione delle patch su tutti gli endpoint, inclusi gli aggiornamenti del sistema operativo e delle applicazioni di terze parti. Invece di fare affidamento solo su programmi ampi, i team possono controllare tempi, obiettivi, ordine di distribuzione ed eccezioni basandosi sulle necessità di specifici gruppi di dispositivi e requisiti operativi.
2. Flussi di lavoro di correzione
Se una patch non riesce a installarsi correttamente, è importante esserne informati e in grado di risolvere il problema. L'automazione basata su policy può aiutare anche in questo, attivando azioni correttive quando vengono rilevati problemi. Questo può includere il riavvio dei dispositivi per completare l'installazione, l'esecuzione di script o il tentativo di nuove installazioni, tutto in accordo con le regole e le policy stabilite.
3. Implementazioni a fasi e controllo dei rischi
Con l'automazione basata su regole, puoi distribuire aggiornamenti in implementazioni graduali, come con anelli di test, gruppi pilota o reparti. Questo aiuta a identificare potenziali problemi in anticipo, piuttosto che rischiare di influenzare tutti i dispositivi, e consente una distribuzione degli aggiornamenti più fluida e meno invasiva programmando gli aggiornamenti in base all'uso dei dispositivi o ai reparti.
4. Coerenza degli endpoint orientata alla conformità
Una corretta gestione delle patch è una parte fondamentale della cybersicurezza e della conformità IT, e l'automazione basata su policy può aiutare a mantenere la conformità e la prontezza all'audit. Le azioni guidate dalle policy creano pratiche di gestione degli endpoint ripetibili che sono in linea con i requisiti di conformità e spesso includono funzioni di registrazione per supportare la visibilità, raccogliere prove e prepararsi per gli audit.
Segnali che indicano che i tuoi attuali flussi di lavoro per gli endpoint necessitano di automazione basata su policy
Not every team starts with policy‑based automation, but the need usually becomes obvious as environments grow. If patching and remediation are becoming inconsistent, overly manual, or difficult to control across device groups, it is usually a sign that basic automation is no longer enough.
You might need policy‑based automation if:
Le patch sono applicate su programmi inconsistenti tra i dispositivi, rendendo difficile il monitoraggio degli aggiornamenti e il mantenimento della conformità IT.
I tecnici devono seguire manualmente i dispositivi dopo l'applicazione delle patch.
Le azioni sugli endpoint dipendono troppo dai singoli amministratori o agenti.
Le patch non riuscite sono difficili da rilevare o risolvere rapidamente.
Team diversi o gruppi di dispositivi necessitano di regole di patching differenti, ma i vostri strumenti attuali per il patching non possono accoglierle.
Hai la visibilità sui problemi, ma non un processo di risposta ripetibile per affrontarli.
I tuoi strumenti attuali automatizzano le attività, ma non sono basati su policy, il che dà alle squadre IT lavoro aggiuntivo.
What to Look for in a Policy‑Based Automation Tool
When evaluating a policy‑based automation tool, the goal is not just to automate tasks. It is to make sure the platform gives you enough control, flexibility, and visibility to manage endpoint actions in a consistent and scalable way. Key capabilities to look for include:
Trigger flessibili basati su pianificazione, evento o attributi dell'endpoint, così puoi impostare e personalizzare le tue regole secondo necessità.
Raggruppamento dei dispositivi e controlli di targeting per garantire flessibilità e controllo preciso.
Supporto per flussi di lavoro di patching e rimedio per garantire una completa copertura e patching completo.
The ability to automatically carry out actions in real‑time (or near‑real‑time at the very least).
Visibilità sull'esecuzione delle politiche, fallimenti e risultati, in modo da poter identificare i problemi e rimediare alle installazioni fallite.
Supporto per implementazioni graduali ed eccezioni per consentire test efficienti e flessibilità.
Scripting or background‑action support for more advanced workflows.
Cruscotti centralizzati e report per fornire visibilità e gestione olistica da un unico luogo.
How Splashtop AEM Supports Policy‑Based Automation
When you need robust, customizable, and efficient policy‑based patch automation, you’ll want to check out Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management). Splashtop AEM is designed to streamline IT operations and automate routine tasks (including patching) with flexible and scalable endpoint management capabilities.
Splashtop AEM include:
1. Policy‑driven patching across endpoints
La gestione automatizzata delle patch di Splashtop AEM è flessibile e personalizzabile, con patching basato su policy che può essere legato a eventi, programmi e attributi degli endpoint. Inoltre, è progettato per funzionare su una varietà di dispositivi e sistemi operativi, rendendo facile supportare gruppi di dispositivi misti e politiche di Bring-Your-Own-Device (BYOD), e include il patching del sistema operativo e delle applicazioni di terze parti.
2. Rimedi automatizzati e azioni in background
Splashtop AEM può anche aiutare i team IT a rispondere ai problemi senza interrompere il lavoro. Utilizza script di automazione e Smart Actions per risolvere automaticamente i potenziali problemi, e con i suoi strumenti in background, gli agenti IT possono fornire supporto senza disturbare gli utenti al lavoro.
3. Visibilità e controllo per l'esecuzione delle policy
Con Splashtop AEM, i team IT possono ottenere una visibilità più chiara sull'inventario degli endpoint, lo stato delle patch e i risultati delle politiche. Se le patch falliscono, i team possono identificare quali dispositivi necessitano di attenzione, esaminare i risultati e rispondere più rapidamente. Questa visibilità rende più semplice gestire l'automazione e può supportare reportistica più forte, raccolta di prove e prontezza all'audit.
4. Una soluzione pratica per i team che sostituiscono il lavoro manuale o colmano le lacune degli strumenti
Splashtop AEM è una scelta pratica per i team che ancora effettuano patch manualmente, team che usano Microsoft Intune ma desiderano un controllo e una visibilità più immediati, e team che utilizzano strumenti di gestione degli endpoint più grandi che aggiungono complessità ai flussi di lavoro di patching e rimedio giornalieri. In ogni caso, il valore è simile: più coerenza, meno lavoro manuale e un modo più chiaro di gestire le azioni sugli endpoint tra i gruppi.
Policy‑Based Automation Works Best When You Start with Clear Rules
Policy‑based automation is about more than just control. With good automation, you can make endpoint management more precise, repeatable, reliable, and scalable, while freeing up your IT team to focus on more pressing tasks and reducing inconsistent manual work.
Con Splashtop AEM, puoi stabilire regole chiare basate su policy per i tuoi aggiornamenti, inclusi orari, prioritizzazione e programmi di distribuzione per ogni gruppo o dipartimento. Questo consente alle organizzazioni e ai loro team IT di applicare patching e remediation guidati da policy su tutti i dispositivi, ottenendo al contempo una chiara visibilità su ogni dispositivo.
La correzione non deve essere un processo lungo e incoerente, né deve impegnare gli agenti IT nell'aggiornamento di ogni dispositivo, uno alla volta. Con l'automazione della patch basata su policy di Splashtop AEM, è facile mantenere ogni dispositivo aggiornato e conforme.
Pronto a scoprire come Splashtop AEM può portare coerenza, controllo e automazione alla tua gestione delle patch? Inizia oggi con una prova gratuita: