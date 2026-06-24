Le modifiche ai prezzi di AnyDesk hanno reso i rinnovi un problema per i clienti che avevano acquistato a tariffe precedenti. Un piano che prima rientrava nel budget può apparire molto diverso una volta considerati i nuovi prezzi.
Per i team che si avvicinano al rinnovo, questo solleva una domanda pratica: AnyDesk è ancora la scelta giusta? Prima di impegnarti per un altro anno, vale la pena verificare cosa include il tuo piano, di cosa ha davvero bisogno il tuo team e se il tuo attuale strumento di accesso remoto offre ancora il valore che ti aspetti.
Prezzi attuali di AnyDesk negli Stati Uniti
L'attuale prezzo di AnyDesk negli Stati Uniti è strutturato su fatturazione annuale, anche se i piani sono mostrati come prezzi mensili. Ecco i prezzi attualmente indicati per i principali piani commerciali di AnyDesk:
Piano AnyDesk
Prezzo attualmente pubblicato
Costo annuale
Dettagli di fatturazione
Solo
$28.90 al mese
$346.80 all'anno
Fatturazione annuale
Standard
$49.90 al mese
$598.80 all'anno
Per 1 connessione, fatturata annualmente
Avanzato
$111.90 al mese
$1,342.80 all'anno
Per 2 connessioni, con fatturazione annuale
Ultimate
personalizzato
personalizzato
È necessario contattare il reparto vendite
Come sono cambiati nel tempo i prezzi di AnyDesk
Le modifiche ai prezzi di AnyDesk non sono piccoli aggiustamenti. Per i clienti AnyDesk di lunga data, le tariffe attuali possono far sembrare il rinnovo una decisione d'acquisto diversa da quella che avevano preso inizialmente.
Ecco la cronologia recente dei prezzi in USD per i piani di AnyDesk:
Data
Solo
Standard
Avanzato
Gennaio 2024
$14.90 al mese
$22.90 al mese
79,90 $ al mese
Gennaio 2025
$22.90 al mese
$35.90 al mese
79,90 $ al mese
Gennaio 2026
$28.90 al mese
$49.90 al mese
$111.90 al mese
Confrontando i prezzi di AnyDesk nel 2024 con quelli del 2026, gli aumenti sono impressionanti:
Piano
Prezzo in USD nel 2024
Prezzo in USD 2026
Aumenta
Solo
$14.90
$28.90
Circa il 94%
Standard
$22.90
$49.90
Circa il 118%
Avanzato
$79.90
$111.90
Circa il 40%
Questo aumento cambia il modo in cui AnyDesk si confronta con altri strumenti di accesso remoto al momento del rinnovo. I clienti che avevano originariamente scelto un piano con i prezzi precedenti potrebbero ora trovarsi a valutare un impegno annuale molto più elevato, soprattutto se il loro team ha bisogno anche di più connessioni, maggiore capacità di dispositivi o di un set di funzionalità superiore a quello del livello base incluso.
Perché il prezzo più basso indicato potrebbe non riflettere il tuo costo effettivo
Il prezzo del piano indicato è solo una parte del costo totale del software per desktop remoto. Per i team che confrontano i prezzi di AnyDesk o stanno valutando un prossimo rinnovo, il costo effettivo dipende da come viene fatturato il piano, da quante persone necessitano di accesso, da quante sessioni simultanee sono richieste e dalle funzionalità incluse nel livello selezionato.
Connessioni simultanee
Le connessioni simultanee possono incidere sul costo reale di un piano di accesso remoto. Un piano può includere l'accesso per un certo numero di utenti, ma questo non significa sempre che ogni utente possa avviare una sessione remota nello stesso momento.
Per i team con più tecnici, addetti al supporto o amministratori, questo aspetto è importante. Standard include 1 connessione per impostazione predefinita, mentre Advanced ne include 2. Se più persone devono supportare gli utenti o accedere ai dispositivi contemporaneamente, il numero di connessioni incluso potrebbe diventare un fattore limitante.
Prima di rinnovare, i team dovrebbero confrontare le connessioni incluse nel piano con il loro effettivo flusso di lavoro di assistenza.
Limiti dei dispositivi gestiti
I limiti dei dispositivi gestiti sono un altro fattore da valutare. Solo supporta fino a 100 dispositivi gestiti, Standard supporta fino a 500 dispositivi gestiti e Advanced supporta fino a 1.000 dispositivi gestiti.
Questi limiti possono essere più che sufficienti per alcuni utenti, ma possono comunque influenzare quale piano sia più adatto. Un freelance potrebbe dare più importanza al costo e all'accesso di base. Un piccolo team IT potrebbe aver bisogno di una gestione più ampia dei dispositivi, controlli utente e funzionalità di supporto. Un MSP o un team di supporto più grande potrebbe dover valutare se la struttura del piano si adatta in modo lineare con l'aggiunta di più endpoint.
Requisiti delle funzionalità
Il prezzo più basso indicato potrebbe non includere tutte le funzionalità di cui un team ha bisogno. Le opzioni di implementazione, i controlli amministrativi avanzati, le funzionalità di sicurezza, la gestione degli utenti e i flussi di lavoro di supporto possono variare in base al livello.
Per questo gli acquirenti dovrebbero verificare con attenzione le funzionalità che utilizzano prima di rinnovare. Un piano di livello inferiore può sembrare conveniente all'inizio, ma il costo effettivo cambia se per funzionalità chiave è necessario passare a un piano superiore.
Cosa controllare prima di rinnovare AnyDesk
Se ti stai avvicinando a un rinnovo AnyDesk, valuta più del solo nome del piano e del prezzo mensile. Il costo del rinnovo dovrebbe essere valutato in base a come il tuo team utilizza davvero l'accesso remoto ogni giorno.
Prima di rinnovare, controlla:
Il tuo attuale prezzo di rinnovo rispetto al prezzo del contratto originale
La finestra per l'avviso di cancellazione o rinnovo
Quanti utenti hanno bisogno di accesso remoto
Quanti tecnici hanno bisogno di sessioni simultanee
Quanti dispositivi gestiti sono inclusi nel tuo piano
Se il tuo team è vicino al limite di dispositivi gestiti
Se le funzionalità chiave richiedono un piano di livello superiore
Se sono necessari componenti aggiuntivi o licenze personalizzate
Se il tuo team sta pagando per funzionalità che non usa
Se un'altra soluzione di accesso remoto offre un valore migliore per il tuo flusso di lavoro reale
Quando un'alternativa a AnyDesk può avere senso
Potrebbe valere la pena valutare un'alternativa a AnyDesk se:
Il costo di rinnovo è aumentato notevolmente
Il tuo team ha bisogno di più connessioni simultanee
Hai bisogno di licenze più semplici per tecnici o utenti
Vuoi strumenti di accesso remoto e assistenza senza pagare per una complessità non necessaria
Hai bisogno di prezzi prevedibili man mano che il tuo team cresce
Vuoi funzionalità di gestione degli endpoint insieme al supporto remoto
Splashtop come alternativa ad AnyDesk
Se il costo di rinnovo di AnyDesk non è più in linea con il tuo budget o con le tue esigenze di supporto, Splashtop ti offre la migliore alternativa a AnyDesk. Splashtop aiuta i team a gestire i flussi di lavoro per l'accesso remoto e il supporto IT con:
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Accesso non presidiato per i computer gestiti
Trasferimento file, supporto multi-monitor, strumenti di sessione e altre funzionalità principali
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Piani per aziende, team IT, MSPs e organizzazioni di supporto
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Le modifiche ai prezzi di AnyDesk offrono ai clienti un motivo chiaro per rivedere i costi di rinnovo prima di impegnarsi per un altro anno. Se il tuo piano attuale costa più del previsto, o se il tuo team ha bisogno di una soluzione più adatta per l'accesso remoto e l'assistenza, questo è il momento giusto per confrontare le alternative.
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tutti i prezzi mostrati sono aggiornati a giugno 2026