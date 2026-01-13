Splashtop riconosciuto con una menzione d'onore nel Gartner® Magic Quadrant™ 2026 per gli strumenti di gestione degli endpoint
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Splashtop persegue la sua visione di offrire funzionalità di automazione assistita dall'AI e di gestione degli endpoint in tempo reale che aiutino i team IT a ridurre la complessità e a rafforzare la sicurezza.
CUPERTINO, Calif., 13 gennaio 2026 — Splashtop ha annunciato oggi di aver ricevuto una Menzione d'Onore nel Magic Quadrant™ di gennaio 2026 di Gartner® per gli strumenti di gestione degli endpoint. Splashtop vede la menzione come un riconoscimento della sua direzione strategica nel campo della Gestione autonoma degli endpoint e riconosce una notevole innovazione all'interno del mercato in evoluzione della gestione degli endpoint.
Secondo Gartner, “Entro il 2029, oltre il 50% delle organizzazioni adotterà le capacità di Gestione autonoma degli endpoint (AEM) all'interno degli strumenti avanzati di gestione degli endpoint e di esperienza digitale dei dipendenti (DEX), in aumento rispetto al 15% nel 2026.”
Splashtop Gestione autonoma degli endpoint consente ai team IT di medie dimensioni di modernizzarsi senza sconvolgere l'infrastruttura esistente, rafforzando la sicurezza e l'efficienza. Progettato per integrare strumenti di registrazione e fornitura dei dispositivi esistenti, come Microsoft Intune®, Splashtop AEM estende la visibilità e il controllo oltre la configurazione iniziale del dispositivo, aiutando i team IT a colmare lacune operative critiche. Attraverso una dashboard centralizzata e facile da usare, i team IT ottengono una chiara visione dello stato di salute dei dispositivi e dei rischi attivi, permettendo una risposta più rapida e una risoluzione proattiva dei problemi attraverso l'automazione piuttosto che l'intervento manuale.
“Da oltre 20 anni, Splashtop è cresciuta insieme ai nostri clienti mentre il modo di lavorare delle persone e il panorama delle minacce sono cambiati”, ha detto Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. “Crediamo che questo riconoscimento rifletta la fiducia che i team IT ripongono in noi per fornire soluzioni di sicurezza e gestione che siano pratiche, convenienti e progettate per come le organizzazioni operano effettivamente oggi.”
Splashtop continua a ricevere una forte validazione da parte di clienti e analisti nei settori della gestione degli endpoint, gestione delle patch, monitoraggio e gestione remoti e nelle categorie di assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza, inclusa un riconoscimento costante per il rapido ritorno d'investimento e un forte ROI basato su feedback verificati dai clienti.
“Come responsabile tecnico, una delle sfide più grandi che affrontiamo è mantenere visibilità e controllo su un numero crescente di endpoint distribuiti tra team diversi. Splashtop Autonomous Endpoint Management risolve questo problema offrendo funzionalità centralizzate di monitoraggio in tempo reale e automazione che riducono significativamente il carico di lavoro manuale. Ci aiuta a rilevare e risolvere in modo proattivo i problemi prima che abbiano un impatto sugli utenti, migliorando così l'uptime e la qualità del servizio. L'automazione delle attività di routine, come l'applicazione di patch, la distribuzione del software e i controlli dello stato del sistema, libera il nostro team così da potersi concentrare su iniziative a maggior valore. Inoltre, migliora il nostro livello di sicurezza garantendo che gli endpoint siano aggiornati in modo coerente e conformi.” Responsabile tecnico, servizi IT
Mentre le organizzazioni si adattano a una forza lavoro sempre più distribuita e ad una crescente accelerazione delle minacce alla sicurezza, Gestione autonoma degli endpoint sta diventando fondamentale per mantenere il controllo senza aumentare il carico operativo. Splashtop resta concentrato nell'aiutare i team IT a modernizzare la gestione degli endpoint, ridurre i rischi e ottenere un valore immediato.
Per maggiori informazioni o per programmare una demo, visita www.splashtop.com/products/autonomous-endpoint-management
Informative:
Gartner, Magic Quadrant for Endpoint Management Tools, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, Robin Milton-Schonemann, Todd Larivee, Craig Fisler, 5 gennaio 2026.
GARTNER e MAGIC QUADRANT sono marchi registrati di Gartner, Inc. e delle sue affiliate. Microsoft, Microsoft Intune, Microsoft Entra e Microsoft Ignite sono marchi registrati o marchi del gruppo di società Microsoft.
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