Il CEO di Splashtop Mark Lee nominato finalista 2026 del premio Imprenditore dell'Anno® per l'area della Baia
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente tramite intelligenza artificiale e va considerato solo a titolo di riferimento. In caso di discrepanze o ambiguità, farà fede la versione originale in inglese come fonte ufficiale.
L'onore di essere finalisti riflette una carriera definita da resilienza, innovazione e impatto a lungo termine nel mobile, cloud e nella trasformazione guidata dall'IA
CUPERTINO, Calif., 22 aprile 2026 – Splashtop Inc., un fornitore globale di soluzioni che potenziano il lavoro distribuito in sicurezza, ha annunciato oggi che il CEO e co-fondatore Mark Lee è stato nominato finalista del premio Imprenditore dell'Anno® 2026 della Bay Area. Il prestigioso programma, fondato da Ernst & Young LLP (EY US), riconosce i visionari audaci che guidano aziende di successo attraverso innovazione, resilienza e creazione di valore.
Lee è stato selezionato per la sua leadership imprenditoriale nel corso di oltre due decenni, definita dalla sua capacità di identificare i punti di svolta in anticipo, riallineare l'azienda per affrontare le condizioni in cambiamento ed eseguire con un focus e una disciplina a lungo termine. La sua esperienza abbraccia diverse ondate di cambiamento tecnologico, dalla mobilità e il cloud computing fino all'attuale panorama guidato dall'IA, dove ha costantemente adattato l'azienda in risposta alle mutevoli richieste del mercato. La sua carriera include i primi lavori di ingegneria presso Intel, la fondazione e la riuscita uscita da OSA Technologies, e la continua crescita ed evoluzione di Splashtop in un'organizzazione globale che serve più di trenta milioni di utenti.
“Sono profondamente onorato da questo riconoscimento. Come ingegnere, sono guidato dalla curiosità e dal desiderio di risolvere problemi reali. Ho avuto l'opportunità di costruire diverse aziende e di adattarne la direzione man mano che il mondo cambiava. Ciò che lo ha reso significativo è farlo con persone di cui mi fido e continuare a sviluppare soluzioni per gli ambienti sempre più complessi in cui operano le organizzazioni oggi."
Sotto la guida di Lee, Splashtop ha ridefinito il suo ruolo nel mercato, espandendosi dall'accesso remoto alle operazioni IT più ampie e gestione autonoma degli endpoint. Le soluzioni dell'azienda aiutano le organizzazioni a semplificare i flussi di lavoro, rafforzare la sicurezza e supportare i dipendenti distribuiti con maggiore efficienza. Mark ha fondato e guida Splashtop insieme ai suoi tre co-fondatori e ex studenti del MIT, Thomas Deng (EVP Product Management), Philip Sheu (CTO) e Robert Ha (COO).
Il programma Imprenditore dell'Anno ha celebrato 40 anni e più di 11.000 imprenditori negli Stati Uniti, prima di espandersi a livello globale. I finalisti vengono selezionati da una commissione di giudici indipendenti e rappresentano un gruppo illustre di leader che stanno plasmando il futuro delle loro industrie. I vincitori del premio regionale saranno annunciati più tardi quest'anno e avanzeranno per competere a livello nazionale.
Riassunto delle notizie
Mark Lee è il CEO e co-fondatore di Splashtop, un'azienda globale che alimenta il lavoro distribuito in modo sicuro
Mark Lee è stato nominato finalista dell'Entepreneur Of The Year® 2026 Bay Area da Ernst & Young
Mark Lee ha fondato OSA Technologies, acquisita per oltre 100 milioni di dollari
Mark Lee ha fondato e dirige Splashtop insieme ai co-fondatori Thomas Deng, Philip Sheu e Robert Ha
Sotto la guida di Mark Lee, Splashtop è cresciuta fino a servire oltre trenta milioni di utenti in tutto il mondo
La leadership di Splashtop è focalizzata sulla sicurezza, sulle prestazioni e sull'esperienza del cliente in tutto l'accesso remoto, l'assistenza remota e la gestione degli endpoint
Mark Lee è un imprenditore noto per guidare aziende attraverso importanti cambiamenti tecnologici e costruire imprese a lungo termine incentrate sui clienti
Informazioni su Splashtop
Splashtop è il fornitore globale di soluzioni per il lavoro a distanza, il supporto e la gestione più apprezzato, che semplifica la sicurezza e le prestazioni nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità assoluta, la tecnologia di Splashtop è facile da implementare, utilizzare e gestire per le piccole e medie imprese e le grandi aziende, offrendo funzionalità avanzate di sicurezza, elevata capacità di trasmissione, ampio supporto per dispositivi e assistenza clienti 24/5. La soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, Splashtop è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare secondo le proprie condizioni, con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi a Microsoft nei suoi sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.