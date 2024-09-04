Splashtop nominato come Strong Performer nel Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer for Remote Desktop Software
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Il fornitore di soluzioni di IT remota ha ottenuto il punteggio complessivo più alto e la valutazione "Consigliato" nel rapporto sul software per desktop remoto.
CUPERTINO, California, 4 settembre 2024. Splashtop, leader nelle soluzioni remote che semplificano il mondo del lavoro ovunque, ha annunciato oggi di essere stata riconosciuta come Strong Performer nel report Voice of the Customer 2024 di Gartner Peer Insights™ per il software per desktop remoto. Il posizionamento nel quadrante Strong Performer indica che Splashtop ha raggiunto o superato la media di mercato per il punteggio dell'esperienza complessiva.
Splashtop ha ottenuto una valutazione media complessiva di 4,8 stelle su 5 e ha ottenuto una valutazione "Consigliato" del 100% dalle recensioni idonee (sulla base di 23 recensioni al 30 giugno 2024). Si tratta della valutazione complessiva più alta tra i sei fornitori inclusi nel rapporto, che riteniamo rafforzi la reputazione di Splashtop come partner di fiducia per i responsabili IT.
"Le revisioni tra pari sono tra le risorse più potenti che i responsabili IT hanno a disposizione nella scelta delle soluzioni tecnologiche", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. «Quando abbiamo fondato Splashtop, la nostra missione era quella di creare la soluzione di accesso remoto più veloce e intuitiva sul mercato. Oggi, quell'impegno rimane più forte che mai. Siamo orgogliosi di essere rappresentati nel VOC grazie alle esperienze positive dei professionisti IT che si affidano alla nostra piattaforma ogni giorno".
I clienti valutano continuamente Splashtop con 5/5 stelle per la sua interfaccia intuitiva, l'interoperabilità, la sicurezza e l'assistenza clienti esemplare.
«Splashtop si distingue per l'affidabilità e le numerose opzioni per la versione base. Abbiamo provato due concorrenti di Splashtop, nessun altro fornitore ha un prodotto altrettanto affidabile, opzioni completamente integrate nella versione base e un'assistenza clienti davvero eccezionale. Davvero notevole di questi tempi". – Direttore dell'IT, Produzione, Stati Uniti. Architettura cloud. Dimensioni dell'azienda: 250 milioni - 500 milioni di dollari
«Adoro usare Splashtop per il mio accesso remoto. Ha un'interfaccia GUI semplice e mi sento al sicuro nell'usare questo prodotto. Lo usiamo per circa 700 desktop nella nostra azienda". – Manager, Sicurezza IT e gestione dei rischi, Produzione, Stati Uniti. Architetture cloud ibride e on-premise. Dimensioni dell'azienda: 50 milioni - 250 milioni di dollari
"La migliore esperienza di assistenza clienti, senza dubbio. Il miglior prodotto per le nostre esigenze." – Responsabile IT, Sanità e biotecnologie. Architettura cloud. Dimensioni dell'azienda: 500 milioni - 1 miliardo di dollari
"Facile da amministrare e distribuire a un gran numero di clienti" – Amministratore di rete e sistemi, Vendita al dettaglio, Regno Unito. Architettura cloud. Dimensioni dell'azienda: 50 milioni - 250 milioni di dollari
"Ottimo prodotto e ottimo team. I rappresentanti sono sempre disponibili per il mio team in ogni transizione e necessità." – Vicepresidente, Servizi IT, Sanità e biotecnologie. Architettura cloud. Dimensioni dell'azienda: 1 miliardo - 3 miliardi di dollari
Gartner Peer Insights™ è una piattaforma pubblica che offre recensioni verificate di software aziendali da parte di professionisti del settore in base alle loro esperienze personali. Il report "Voice of the Customer" sintetizza queste recensioni in informazioni pratiche per i responsabili delle decisioni IT, offrendo una prospettiva basata sui pari che integra la ricerca degli esperti di Gartner. I revisori vengono verificati in modo indipendente da Gartner, garantendo che il feedback rappresenti esperienze autentiche da parte dei responsabili delle decisioni IT all'interno di organizzazioni con un fatturato annuo di 50 milioni di dollari o più.
Mentre le organizzazioni continuano a destreggiarsi tra le complessità del lavoro da remoto e della trasformazione digitale, Splashtop continua a impegnarsi a fornire strumenti che migliorino la produttività, riducano le spese generali IT e garantiscano una solida sicurezza a tutti i livelli. Per maggiori informazioni sulle pluripremiate soluzioni di accesso remoto e supporto remoto di Splashtop, visita Splashtop.com.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di garantire qualità 4K HD, supporto multi-monitor e 60fps con una latenza bassissima. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com
Dichiarazioni di non responsabilità
Gartner, Voice of the Customer for Remote Desktop Software, Peer Contributors, 30 agosto 2024.
Recensioni idonee: periodo di ammissibilità per le recensioni dall'1 gennaio 2023 al 30 giugno 2024. Sono inclusi solo i fornitori con 20 o più recensioni pubblicate idonee (e 15 o più valutazioni per "Funzionalità" e "Supporto/Consegna") durante il periodo di invio di 18 mesi. Le recensioni di aziende con meno di 50 milioni di dollari di fatturato sono escluse da questa metodologia. Sono state incluse 23 recensioni per Splashtop.
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