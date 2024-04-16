Splashtop riceve il premio EdTech come finalista per l'innovazione Cloud RADIUS
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Premiata con il titolo di finalista "Cool Tool" per l'eccellenza nella cybersecurity nel settore dell'istruzione, la soluzione Cloud RADIUS di Splashtop si è distinta tra i migliori concorrenti degli EdTech Awards 2024
CUPERTINO, California, 17 aprile 2024 -Splashtop, leader nelle soluzioni per il lavoro a distanza che semplificano il mondo del lavoro ovunque, è orgogliosa di annunciare il recente riconoscimento da parte di EdTech Digest come "Cool Tool" finalista dei prestigiosi EdTech Awards 2024. Gli EdTech Awards sono stati istituiti nel 2010 per riconoscere, premiare e celebrare gli innovatori, i leader e i trend setter più eccezionali nel campo delle tecnologie educative nei settori K-12, Higher Education, Skills and Workforce. La soluzione recentemente acquisita da Splashtop - Foxpass Cloud RADIUS - è stata premiata nella categoria Security Solution per l'eccellenza della cybersecurity nell'istruzione e per la promozione della sicurezza degli studenti.
I finalisti e i vincitori di quest'anno sono stati selezionati da un campo più ampio e giudicati in base a vari criteri, tra cui la fattibilità, l'efficacia e i risultati, il supporto, la chiarezza, il valore e il potenziale.
"Siamo consapevoli dell'importanza della sicurezza informatica negli ambienti educativi e siamo orgogliosi di offrire soluzioni come Cloud RADIUS che danno priorità alla sicurezza degli studenti e alla protezione dei dati", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "La nostra soluzione Cloud RADIUS rappresenta un significativo passo avanti nel garantire la sicurezza con semplicità per gli istituti scolastici. La nostra missione è quella di rendere la sicurezza il più semplice e accessibile possibile, soprattutto nel settore dell'istruzione."
Foxpass cloud soluzione RADIUS fornisce un controllo affidabile e sicuro dell'accesso alla rete Wi-Fi per gli amministratori IT nel settore dell'istruzione, garantendo maggiore sicurezza ed efficienza e consentendo solo al personale e ai dispositivi autorizzati di accedere alle loro reti. I principali vantaggi di Splashtop cloud RADIUS includono:
Implementazione semplificata: un'interfaccia utente intuitiva e la perfetta integrazione con i principali provider di gestione dei dispositivi mobili (Intune e Jamf) e di Single Sign-On (Okta, Google Workspace e Microsoft Azure AD) consentono di configurare il tutto in soli 10 minuti.
Password e Passwordless: sono disponibili opzioni per combinazioni tradizionali e sicure di nome utente e password o per una comoda autenticazione basata su certificati senza password.
Autenticazione di utenti e dispositivi: gli amministratori mantengono il controllo sull'accesso alla rete gestendo gli utenti e i dispositivi autorizzati a connettersi.
Automazione dell'onboarding e del deprovisioning: le attività di gestione in corso sono semplificate, incluso il deprovisioning in blocco per gli istituti di istruzione.
Sicurezza avanzata: Cloud RADIUS di Splashtop aiuta a mitigare gli attacchi informatici e le violazioni dei dati impedendo l'intercettazione non autorizzata di informazioni sensibili e le intercettazioni.
Supporto per la conformità: la soluzione è in linea con vari standard di conformità cruciali per gli istituti scolastici, come COPPA, CIPA, FERPA, SOC2, ISO27001, HIPAA e PCI.
Cloud RADIUS è stato sviluppato da Foxpass, un'azienda di gestione degli accessi acquisita da Splashtop lo scorso anno, il che ha rappresentato un passo importante per la creazione dell'offerta di accesso remoto e sicurezza più solida del settore.
Per maggiori informazioni sulla soluzione Cloud RADIUS di Splashtop, visita Splashtop.com/foxpass. Per saperne di più sulle sue pluripremiate soluzioni di accesso e supporto remoto, visita Splashtop.com.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di garantire qualità 4K HD, supporto multi-monitor e 60fps con una latenza bassissima. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com