Splashtop e pb2 Architecture + Engineering vincono il premio ROI 2025 da Nucleus Research
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Lo studio di architettura e ingegneria ottiene un ROI del 458% e un recupero di 11 settimane grazie alla semplificazione dell'accesso remoto e del supporto IT con Splashtop
CUPERTINO, California, 1 luglio 2025 - Splashtop è stata nominata vincitrice dei ROI Awards 2025, insieme al cliente pb2 Architecture + Engineering. Il premio riconosce l'implementazione da parte di pb2 della soluzione integrata di Splashtop per l'accesso remoto, il supporto remoto e la gestione autonoma degli endpoint, che ha permesso di ottenere un ritorno sull'investimento del 458% e un periodo di ammortamento di sole 11 settimane.
Gli amministratori del premio di Nucleus Research, leader mondiale nella ricerca sul ROI tecnologico, premiano i 10 migliori progetti tecnologici aziendali che offrono un valore aziendale e un ritorno sull'investimento (ROI) eccezionali, come quantificato dalle valutazioni degli analisti indipendenti di Nucleus. L'implementazione di Splashtop da parte di pb2 è stata selezionata tra centinaia di candidature in diversi settori per il suo impatto misurabile sull'efficienza operativa, il risparmio sui costi e la scalabilità IT.
“L'implementazione di Splashtop da parte di pb2 è un chiaro esempio di come i leader IT possano ottenere risultati misurabili con la giusta tecnologia”, ha dichiarato Cameron Marsh, analista senior di Nucleus Research. "Questo progetto mette in evidenza il valore di una piattaforma conveniente e facile da scalare e gestire. Per i team IT più snelli che supportano le forze di lavoro ibride, Splashtop ha dimostrato di poter offrire prestazioni di livello aziendale senza complessità di livello aziendale."
Informazioni sul progetto
pb2, un'azienda di architettura e ingegneria a servizio completo, ha utilizzato Splashtop per supportare in modo sicuro una forza lavoro ibrida di oltre 200 dipendenti senza aumentare la complessità dell'infrastruttura o il personale IT. Eliminando la necessità di VPN e consentendo un accesso rapido e intuitivo alle potenti postazioni di lavoro dell'ufficio, pb2 ha permesso ad architetti e progettisti di lavorare in modo produttivo da qualsiasi dispositivo o luogo.
Il team IT di tre persone dell'azienda ha sfruttato gli strumenti di supporto remoto e di gestione degli endpoint di Splashtop per ridurre il tempo dedicato a ogni ticket di assistenza, automatizzare l'applicazione di patch, migliorare la conformità e monitorare in modo proattivo i sistemi da un'unica piattaforma. L'azienda ha integrato l'implementazione esistente di Microsoft Intune con Splashtop per colmare le lacune critiche nella gestione degli endpoint e ottenere visibilità e controllo in tempo reale sugli aggiornamenti software.
“Con un'unica piattaforma siamo in grado di risolvere i problemi su qualsiasi dispositivo remoto, monitorare in modo proattivo i sistemi, automatizzare il patching del software e garantire la conformità”, ha dichiarato Jonah Fulmer, IT Manager di pb2 Architecture + Engineering.
L'analisi del ROI effettuata da Nucleus Research ha riconosciuto a Splashtop il merito di aver aiutato pb2 a evitare l'acquisto di nuove tecnologie, a snellire i flussi di lavoro di supporto e a mantenere un'impronta IT snella durante la crescita dell'azienda.
“Laddove altre soluzioni si sono rivelate costose e prive della facilità d'uso e delle funzionalità necessarie per supportare la nostra crescente forza lavoro ibrida, Splashtop si è rivelato più che all'altezza della situazione grazie alla semplicità, alle prestazioni eccellenti e a un set di funzionalità completo”, ha dichiarato Jonah Fulmer, IT Manager di pb2 Architecture + Engineering. “Dai nostri progettisti che accedono in modo sicuro ai loro computer di lavoro, al nostro team IT che supporta i dispositivi, monitora i sistemi e li mantiene conformi, Splashtop ha fornito un valore ineguagliabile rispetto alle alternative.”
“I risultati ottenuti da pb2 sono in linea con le priorità dei leader IT: semplicità, velocità e risultati misurabili in poche settimane”, ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. “Siamo orgogliosi di aiutare i team IT interni come quello di pb2 a ridurre l'attrito, a incrementare la produttività e a proteggere i loro ambienti senza sforare il budget.”
Splashtop è stata recentemente premiata per il miglior ROI stimato, l'implementazione più rapida e la configurazione più semplice in varie categorie del G2 Summer Grid® Reports, dove l'azienda ha ottenuto lo status di Grid® Leader nelle categorie Endpoint Management, Patch Management, Monitoraggio e gestione a distanza (Monitoraggio e gestione a distanza), Remote Support e Remote Desktop. Per maggiori informazioni sulle pluripremiate soluzioni di Splashtop, visita Splashtop.com.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è il fornitore globale di soluzioni per il lavoro a distanza, il supporto e la gestione più apprezzato, che semplifica la sicurezza e le prestazioni nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità assoluta, la tecnologia di Splashtop è facile da implementare, utilizzare e gestire per le piccole e medie imprese e le grandi aziende, offrendo funzionalità avanzate di sicurezza, elevata capacità di trasmissione, ampio supporto per dispositivi e assistenza clienti 24/5. La soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, Splashtop è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare secondo le proprie condizioni, con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi a Microsoft nei suoi sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.