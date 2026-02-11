Splashtop K.K. raggiunge il primo posto nel mercato dei servizi di accesso remoto in Giappone, trainato dalla crescente domanda di supporto remoto
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Splashtop K.K. è riconosciuta come leader di mercato nella regione per il secondo anno consecutivo da parte di Fuji Chimera Research Institute, Inc.
TOKYO, 11 febbraio 2026 – Splashtop K.K., la filiale di Tokyo di Splashtop Inc. e fornitore di soluzioni di accesso remoto in Giappone, ha raggiunto la quota di mercato n.1* nel mercato dei servizi di accesso remoto in Giappone, secondo l'analisi del Fuji Chimera Research Institute nel sondaggio di mercato 2025 Marketing Research Survey of Communication-Related Markets. Questo segna il secondo anno consecutivo in cui l'azienda si è classificata prima nel sondaggio, dopo la sua posizione n.1 nell'anno fiscale 2023.
Tendenze nel mercato dei servizi di accesso remoto in Giappone*
Secondo il rapporto, il fatturato nel mercato dei servizi di accesso remoto in Giappone ha raggiunto i 41,2 miliardi di JPY nell'anno fiscale 2024 e si prevede che crescerà fino a 42,8 miliardi di JPY nell'anno fiscale 2025, rappresentando un aumento anno su anno di 3,9 punti. Guardando al futuro, si prevede che il mercato crescerà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 3,2%, raggiungendo i 49,9 miliardi di JPY entro l'anno fiscale 2030.
Oltre alla domanda costante guidata dall'adozione di stili di lavoro ibridi e dalle iniziative di pianificazione della continuità aziendale (BCP), negli ultimi anni è aumentata la domanda per casi d'uso come l'operazione remota dei dispositivi e il supporto remoto mirato a migliorare la consapevolezza della sicurezza, promuovere la trasformazione digitale in loco (DX) e affrontare la carenza di manodopera, in particolare nei settori della produzione e della sanità. Di conseguenza, il rapporto prevede una continua espansione dell'uso dell'accesso remoto oltre le tradizionali applicazioni di lavoro a distanza.
Raggiungimento del n.1 in Giappone attraverso la Diversificazione Oltre il Telelavoro*
All'interno del mercato dei servizi di accesso remoto in Giappone analizzato nel rapporto, Splashtop K.K. ha ottenuto la posizione n.1 nella quota di ricavi per l'anno fiscale 2024, con una quota del 15,8%, ed è prevista la mantenimento della posizione di vertice anche nell'anno fiscale 2025.
Inoltre, l'azienda si è classificata al primo posto nella quota di utenti (ID) nell'anno fiscale 2024, conquistando il 12,0% del mercato.
La soluzione Splashtop unisce facilità d'uso—consentendo l'implementazione già nel giorno stesso—a prezzi accessibili, offrendo al contempo un accesso remoto sicuro e ad alta velocità protetto da crittografia SSL/TLS e AES a 256 bit. Offre inoltre prestazioni a bassa latenza, supportando fino a 240 fotogrammi al secondo (in ambienti 5G), insieme a un'ampia gamma di funzionalità di gestione come l'integrazione dell'autenticazione singola (SSO) e l'installazione centralizzata sui PC dei dipendenti, migliorando la comodità per amministratori e utenti finali.
Inoltre, per rispondere alle esigenze di gestione degli endpoint sempre più distribuite e diversificate, l'azienda ha iniziato a offrire la Gestione Autonoma degli Endpoint (AEM) l'anno scorso, consentendo un ambiente operativo più integrato e unificato.
Dal 2024 al 2025, la crescita dei ricavi è stata supportata non solo dalla domanda di sostituzione, ma anche dall'adozione ampliata nel dominio del supporto remoto oltre i tradizionali casi d'uso del telelavoro. La flessibilità dell'azienda nel supportare ambienti basati su cloud e on-premises, la sua capacità di offrire alte prestazioni a un prezzo competitivo e le sue caratteristiche di supporto complete che riducono il lavoro amministrativo sono state tutte valutate positivamente.
Oltre al lavoro remoto, l'adozione si sta espandendo per i casi d'uso del supporto remoto come la gestione dei dispositivi per aziende con più sedi, segnaletica digitale e negozi al dettaglio senza personale. Poiché l'aumento dei costi ha anche portato a un aumento dei cambiamenti dai servizi concorrenti, la domanda di supporto remoto avanzato continua a crescere. Migliorando ulteriormente le capacità di supporto su più dimensioni, l'azienda prevede di mantenere la sua quota di mercato in futuro.
"Siamo profondamente grati ai nostri utenti, così come ai nostri numerosi rivenditori e aziende partner, per essere stati nuovamente riconosciuti come No.1* nel mercato giapponese dei servizi di accesso remoto", ha dichiarato Yoshiaki Mizuno, Direttore Rappresentante, Splashtop K.K. "Guardando al futuro, sfrutteremo attivamente le capacità di sicurezza autonome guidate dall'AI per supportare ulteriormente le esigenze di sicurezza dei nostri clienti. Entro il 2027, miriamo a diventare No.1 non solo nel mercato dell'accesso remoto, ma anche nei mercati del supporto remoto e dell'AEM, inclusi casi d'uso come i sistemi di punto vendita, i robot di servizio, e le segnaletiche digitali."
Andando avanti, Splashtop K.K., con sede a Chiyoda-ku, Tokyo, continuerà a fornire una piattaforma di accesso remoto e supporto che consente la gestione sicura e centralizzata di dispositivi diversi e ambienti di utilizzo attraverso industrie e dimensioni aziendali, supportando le esigenze in evoluzione e aiutando a realizzare modi di lavorare più flessibili e produttivi.
Riepilogo delle notizie
Splashtop K.K. si è classificata al n.1 nella quota di mercato dei servizi di accesso remoto in Giappone per il secondo anno consecutivo, a seguito dell'anno fiscale 2023, secondo un'indagine di mercato del Fuji Chimera Research Institute.
Oltre alle iniziative di lavoro ibrido e BCP, la domanda di accesso remoto e supporto remoto è in espansione, in particolare nei settori manifatturiero e sanitario, trainata dal miglioramento della sicurezza, dalle iniziative DX in loco e dalle iniziative di risparmio di manodopera. Si prevede che l'uso al di là del lavoro remoto continui a crescere.
La domanda di supporto remoto sta diventando sempre più evidente in aree come la gestione dei dispositivi per le imprese multi-sito, i negozi non presidiati e le segnaletiche digitali. Combinata con il cambiamento dei servizi guidato dall'ottimizzazione dei costi, si prevede una crescita continua del mercato.
Citazione:
* Fonte: Fuji Chimera Research Institute, Inc. “Indagine di mercato 2025 sui mercati correlati alle comunicazioni,” pubblicato il 10 dicembre 2025
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