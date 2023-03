Splashtop a récemment été récompensé pour les commentaires élogieux de ses utilisateurs en matière de bureau à distance. Il s’agit en effet d’un outil puissant qui vous permet de contrôler vos ordinateurs à distance, où que vous soyez. Il vous permet ainsi de réaliser une grande partie de votre travail depuis votre domicile, un café, les locaux d’un client ou en déplacement.

La facilité d’utilisation de l’interface est une autre raison pour laquelle Splashtop est bien noté. Par exemple, il vous permet d’envoyer une commande Ctrl+Alt+Suppr (ou Command+Option+Esc sur Mac) à un ordinateur distant à partir de votre appareil local en un clic.

Alors, comment utiliser Ctrl+Alt+Suppr sur un ordinateur distant ? Continuez votre lecture, nous allons vous montrer combien c’est facile avec Splashtop.

Comment envoyer Ctrl+Alt+Suppr à un ordinateur distant

La plupart des logiciels de bureau à distance vous offrent des moyens pratiques de contrôler votre ordinateur distant. Vous pouvez notamment interagir avec l’ordinateur en utilisant le clavier et la souris de votre appareil local.

Cependant, si vous essayez d’envoyer une commande Ctrl+Alt+Suppr à la machine distante en appuyant sur les touches de votre clavier, vous constaterez qu’elle affecte uniquement l’ordinateur local. Cela peut interférer avec vos capacités de travail et faire partie des tâches que vous devez effectuer à distance.

Heureusement pour vous, le logiciel de bureau à distance Splashtop apporte une solution. Il peut envoyer la commande Ctrl+Alt+Suppr d’un simple clic, même en se connectant à distance depuis un ordinateur, une tablette ou un appareil mobile.

Où trouver le bouton sur Windows et Mac

Si vous utilisez un ordinateur Windows ou Mac pour vous connecter à un poste distant, vous verrez la barre d’outils Splashtop et ses fonctions apparaître dans la fenêtre de ce dernier. Elle contient notamment les boutons permettant de passer d’un moniteur à l’autre ou de tous les afficher, de verrouiller le clavier et la souris, de chatter, etc.

L’un de ces boutons, un triangle de rectangles marqués des lettres C, A et D, est le bouton Ctrl+Alt+Suppr. Si vous cliquez dessus, la commande Ctrl+Alt+Suppr sera envoyée à l’ordinateur auquel vous êtes connecté à distance. Cela fonctionne même si vous êtes sur un Mac, ou si vous vous connectez à distance à un ordinateur Mac.

Où trouver le bouton sur iOS et Android

Lorsque vous utilisez Splashtop pour contrôler à distance un ordinateur depuis des appareils iOS et Android, vous aurez également la possibilité d’utiliser cette fonction, bien que l’interface soit différente. Pour la trouver, suivez ces étapes :

Au cours d’une session de connexion à l’ordinateur distant, vous pouvez faire apparaître la barre de contrôle de Splashtop. Pour ce faire, cliquez sur le chevron ou la flèche en regard de l’icône du clavier. Par défaut, ce bouton se trouve dans le coin inférieur droit de la vue.

En cliquant sur l’icône de la barre de contrôle, celle-ci se développe en six boutons de menu distincts. Le bouton Ctrl+Alt+Suppr n’est pas directement accessible, mais vous pouvez le trouver sous l’icône Paramètres, une image de deux curseurs qui peuvent se déplacer vers la gauche et la droite. Ou, si vous préférez une autre description, deux lignes horizontales sur lesquelles se trouvent des points bleus.

En cliquant sur ce bouton, la vue s’élargit davantage et vous pouvez voir plusieurs nouvelles options. L’une d’entre elles comprend le bouton intitulé C-A-Del. Si vous cliquez dessus, vous enverrez une commande Ctrl+Alt+Suppr à l’ordinateur auquel vous êtes connecté à distance.

Les avantages de Splashtop

Splashtop est une puissante plateforme d’accès à distance. Il vous permet de vous connecter à un ordinateur distant et de vous en servir comme si vous étiez en face. Ce logiciel possède de nombreuses fonctionnalités qui peuvent vous aider dans vos activités professionnelles quotidiennes, par exemple :

Transfert de fichiers : le logiciel de bureau à distance Splashtop vous permet de déplacer des fichiers de votre appareil local vers votre système distant et vice versa. Cela permet d’accélérer de nombreux processus et de réduire la nécessité d’utiliser des applications tierces ou des e-mails pour transférer vos fichiers.

Gestion des utilisateurs : si vous vous souciez de la sécurité de votre bureau à distance ou si vous souhaitez que seules certaines personnes utilisent Splashtop, vous pouvez en contrôler l’accès. Vous avez la possibilité de créer des rôles et de définir des autorisations d’accès, en limitant la connexion à certains ordinateurs et utilisateurs.

Prise en charge multi-moniteurs : si vous utilisez plus d’un moniteur sur votre ordinateur local, vous pouvez les synchroniser avec les différents moniteurs du système auquel vous vous connectez. Dans le cas où vous n’en avez qu’un, vous pouvez basculer facilement entre les écrans du poste distant.

Enregistrement de session : il peut arriver que vous ayez besoin d’enregistrer une session, de tester un logiciel, de créer un enregistrement pour des questions juridiques, ou pour toute autre raison. L’application Splashtop comporte un bouton d’enregistrement d’écran pour démarrer et arrêter la capture, et vous permet de sauvegarder facilement le fichier sur votre ordinateur local.

Essayez Splashtop gratuitement

Maintenant que vous savez comment utiliser Ctrl+Alt+Suppr sur un bureau distant, vous devriez être convaincu des avantages de Splashtop. Malgré tout, vous avez peut être d’autres questions et ne souhaitez pas encore vous engager, c’est pourquoi nous vous proposons une version d’essai gratuite afin que vous puissiez tester par vous-même cet outil exceptionnel !

