Logiciel de bureau à distance pour l’apprentissage à distance et hybride

Équipez rapidement vos étudiants, vos enseignants et votre service informatique. Invitez vos utilisateurs à configurer leurs comptes et leurs appareils. Beaucoup plus facile à déployer et à gérer qu’un VPN. Regroupez vos utilisateurs et vos ordinateurs. Définissez des autorisations d’accès et consultez les journaux pour l’audit.