Logiciel de bureau à distance pour l’apprentissage à distance et hybride
Les étudiants peuvent accéder aux ordinateurs des salles informatiques à distance, les professeurs peuvent travailler à distance et le service informatique peut assurer le support de n’importe quel appareil à distance.
FACILITER L'ENSEIGNEMENT VIRTUEL AVEC UN ACCES À DISTANCE POUR LES ÉTUDIANTS, LES PROFESSEURS ET LES IT ACADEMIQUES
Les universités, les écoles et les établissements d’enseignement supérieur se tournent vers les solutions d’accès à distance de Splashtop pour répondre à leurs besoins les plus importants en matière d’enseignement et de formation à distance et hybride.
Les meilleurs établissements scolaires du monde font confiance à Splashtop pour leurs besoins d’accès, d’assistance et de collaboration à distance
Parcourir par besoin
Assistance à distance
Assistez à distance les élèves et les enseignants et résolvez rapidement les problèmes informatiques
Enterprise
La solution complète d’assistance à distance avec une sécurité et des contrôles avancés
Splashtop AEM
Assurez la sécurité, la mise à jour et la fiabilité des appareils des étudiants, des enseignants et du personnel grâce à des correctifs en temps réel, à la surveillance des terminaux et à des outils d’automatisation.
Enterprise
Permettez aux élèves et aux enseignants d’accéder et de contrôler les ordinateurs des salles informatiques en toute sécurité, de n’importe où et à l’aide de n’importe quel appareil.
Classroom
Logiciel de partage d’écran et d’annotation permettant aux enseignants de faire participer l’ensemble de la classe
Mirroring360
Affichez l’écran d’un appareil mobile ou d’un ordinateur sur votre PC ou votre Mac sans câbles
Foxpass WI-FI et contrôle d'accès au serveur
Notre solution prête à l'emploi permet aux équipes informatiques et d'ingénierie d'utiliser un contrôle d'accès avancé en quelques minutes.
LA SOLUTION TOUT-EN-UN POUR L'APPRENTISSAGE À DISTANCE ET LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE
Les universités et établissements scolaires du monde entier utilisent Splashtop pour renforcer leur programme d’enseignement en fournissant aux étudiants et aux professeurs un accès à distance aux ordinateurs de leur campus, à tout moment, et en permettant aux administrateurs informatiques d’assurer le support à distance de n’importe quel appareil.
Aider les élèves à atteindre leur plein potentiel
L’accès aux ordinateurs des salles informatiques de l’école est un critère essentiel pour la réussite des programmes d’apprentissage hybride. En utilisant les capacités d’accès à distance de Splashtop, vous avez la garantie que tous les étudiants peuvent accéder librement aux ressources informatiques depuis n’importe quel appareil, à tout moment et en tout lieu.
Principaux avantages
Bénéficiez d’un accès à distance performant aux équipements professionnels du campus dotés de logiciels spécialisés.
Rentabilisez les licences logicielles coûteuses en mettant les ordinateurs de vos salles informatiques à la disposition des étudiants en dehors des heures d’ouverture du campus et à distance.
Réduire les coûts liés à l’achat de logiciels spécialisés à installer sur les appareils des élèves.
Réduisez les inégalités et les disparités en offrant un accès illimité aux ressources informatiques du campus, quel que soit l’appareil utilisé.
Pourquoi Splashtop
Configuration et gestion rapides et faciles
Équipez rapidement vos étudiants, vos enseignants et votre service informatique. Invitez vos utilisateurs à configurer leurs comptes et leurs appareils. Beaucoup plus facile à déployer et à gérer qu’un VPN. Regroupez vos utilisateurs et vos ordinateurs. Définissez des autorisations d’accès et consultez les journaux pour l’audit.
Faites plus d’économies
Économisez des centaines voire des milliers d’euros par an avec Splashtop par rapport à d’autres produits d’accès à distance. Économisez entre 50 % et 80 % en choisissant Splashtop plutôt que TeamViewer, LogMeIn Pro, GoToMyPC ou BeyondTrust.
Une expérience utilisateur sans faille
Accédez aux ordinateurs et contrôlez-les depuis n’importe quel appareil. « Avec des applications comme Media Composer, After Effects et Premiere Pro, nous craignions qu’elles ne soient pas très adaptées pour quelqu’un qui travaille depuis un Chromebook, qui se connecte à distance et qui fait du montage intensif. Les réactions des étudiants ont été excellentes ! » - Université d’État de Wayne
Haute performance
Les étudiants et les enseignants auront l’impression d’être assis directement devant les postes de travail du campus, tout en se connectant à distance depuis leurs propres appareils. Splashtop fournit un streaming 4K et un streaming iMac Pro Retina 5K à faible latence. Obtenez plus d’informations sur l’accès à distance haute performance.
Sécurité et conformité
L’infrastructure sécurisée, la prévention des intrusions et les multiples fonctionnalités de Splashtop assurent la protection de vos données. Splashtop est plus sûr que les VPN et répond aux réglementations et normes du secteur (notamment FERPA). Obtenez plus d’informations sur la sécurité de Splashtop.
De nos clients satisfaits
Vous allez avoir beaucoup plus de gens de Wayne State qui vont venir vous voir pour Splashtop après nous avoir observés. Ils me demandent comment je m’en sors lors de nos comités de réflexion. Je leur ai dit que c’est parfait, tout simplement.
Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA
De nos clients satisfaits
Nous organisons des cours à distance pour que les étudiants puissent obtenir leurs certificats et leurs diplômes. C’était très important et nous n’aurions pas été en mesure de le faire sans Splashtop.
Gerald Casey at Laney College
De nos clients satisfaits
Nous avons toujours considéré Splashtop comme l’outil de travail de notre service informatique. Il nous permettait de nous connecter à distance et de configurer ou de régler quelque chose qui devait être corrigé. Mais maintenant, nous avons étendu son utilisation à l’ensemble des étudiants, qui s’en servent pour accéder virtuellement aux postes de travail. Il a pris une autre dimension que je n’aurais jamais pu imaginer.
Gary Cendrowski at Wayne State University
De nos clients satisfaits
Une fois que la pandémie sera terminée, il est possible que des étudiants doivent rester à leur domicile pour d’autres raisons. Splashtop nous permettra de leur fournir un accès à distance. Il rend également possible la mise en place d’un accès virtuel 24h/24 à nos salles informatiques, un besoin qui ne s’était pas encore fait sentir. Nous pouvons offrir à nos étudiants un accès à tout moment et en tout lieu.
Nicholas Adams, Director of Information Technology at Lenawee Intermediate School District
De nos clients satisfaits
L’État a mis en place une subvention pour fournir des ordinateurs aux étudiants. Nous leur avons donc distribué des Chromebook. Ils ne peuvent pas exécuter SolidWorks directement, mais les Chromebook leur permettent d’accéder à nos salles informatiques où ils peuvent l’utiliser. Les formateurs adorent Splashtop. Ils n’arrivent pas à croire que cela fonctionne aussi bien et sont vraiment très impressionnés.
Gerald Casey - Laney College