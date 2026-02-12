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Students making use of remote computer access to access lab computers from anywhere and improve their education experience

3 manières l'accès à distance aide l'éducation à prospérer

Pendant et après la pandémie

Découvrez comment des établissements d'enseignement utilisent l'accès informatique à distance, un outil essentiel à l'ère de l'apprentissage à distance et hybride.

  • Permettre l'accès à distance aux laboratoires informatiques du campus afin que les étudiants puissent accéder aux ressources informatiques dont ils ont besoin

  • Utiliser des outils d'assistance informatique pour l'accès à distance aux ordinateurs afin d'aider les étudiants, le corps enseignant et le personnel, où qu'ils soient

  • Augmenter les échanges au sein des classes grâce aux outils d'apprentissage et d'enseignement à distance

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