3 manières l'accès à distance aide l'éducation à prospérer
Pendant et après la pandémie
Découvrez comment des établissements d'enseignement utilisent l'accès informatique à distance, un outil essentiel à l'ère de l'apprentissage à distance et hybride.
Permettre l'accès à distance aux laboratoires informatiques du campus afin que les étudiants puissent accéder aux ressources informatiques dont ils ont besoin
Utiliser des outils d'assistance informatique pour l'accès à distance aux ordinateurs afin d'aider les étudiants, le corps enseignant et le personnel, où qu'ils soient
Augmenter les échanges au sein des classes grâce aux outils d'apprentissage et d'enseignement à distance