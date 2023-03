Passer de TeamViewer à Splashtop est facile, que vous souhaitiez accéder à distance à vos propres ordinateurs ou dépanner ceux des autres. Voici comment migrer de TeamViewer à Splashtop en quelques étapes simples.

La principale différence à garder à l'esprit

La plus grande différence à retenir lors de la migration est que TeamViewer a une seule application alors que Splashtop a deux applications différentes :

Le « Splashtop Streamer » va sur les ordinateurs auxquels vous souhaitez accéder/contrôler à distance Vous utilisez « l’application Splashtop Business » sur votre ordinateur ou vos appareils mobiles pour accéder à distance aux ordinateurs sur lesquels vous mettez le Streamer

Installez le Splashtop Streamer sur les ordinateurs auxquels vous souhaitez accéder et contrôler à distance

Pour commencer, vous aurez besoin d’un essai gratuit ou d’une licence payante pour Splashtop Business Access, Splashtop SOS ou Splashtop Remote Support.

Connectez-vous à votre console my.splashtop.com et cliquez sur +Add Computer.

Vous pouvez installer le Streamer sur l'ordinateur sur lequel vous êtes actuellement ou l'installer sur d'autres ordinateurs auxquels vous voulez accéder. Si vous choisissez de l'installer sur d'autres ordinateurs, vous verrez plusieurs options (ci-dessous).

Si vous déployez habituellement des applications via TeamViewer, un RMM ou un autre outil de déploiement, vous pouvez les utiliser pour déployer le streamer Splashtop. Il existe des options permettant de réaliser un déploiement via un fichier EXE ou MSI, d’effectuer des installations silencieuses et de créer des programmes d’installation personnalisés avec des paramètres spécifiques de regroupement d’ordinateurs, de démarrage et de sécurité.

Une fois que le Streamer est installé sur les ordinateurs auxquels vous voulez accéder, l'étape suivante consiste à installer l'application Splashtop sur l'ordinateur ou les appareils mobiles que vous voulez utiliser pour effectuer l'accès.

Accédez à vos ordinateurs via l'application Splashtop Business

Installez l'application Splashtop Business sur n'importe quel ordinateur ou appareil mobile que vous souhaitez utiliser pour vous connecter à distance à vos ordinateurs.

Téléchargez l'application en allant sur www.splashtop.com/app sur votre appareil Windows, Mac, iOS ou Android. Vous pouvez également vous rendre sur www.splashtop.com/downloads pour voir les téléchargements pour toutes les plateformes, y compris Chrome et Amazon.

Connectez-vous avec votre compte Splashtop si vous avez une licence payante ou d’essai. Si vous n’avez pas encore de licence, cliquez sur le bouton pour démarrer un essai gratuit.

Voilà. Vous êtes prêt à accéder à vos ordinateurs de n’importe où!

"Je suis dans l'informatique depuis 20 ans et je sais reconnaître un bon produit quand j'en trouve un. Du point de vue du support, je n'aurais pas pu demander un meilleur outil. Je me connecte et je fais mes taches à distance très facilement. Après avoir utilisé TeamViewer, je préfère Splashtop. Le programme est génial et très fiable. Le prix est aussi très raisonnable, comparé à TeamViewer qui me coutait tellement cher, que je me suis dis qu'ils ne voulaient pas juste mon argent, mais aussi mon premier enfant. J'adore Splashtop et je l'ai recommandé à d'autres personnes que je connais dans l'industrie". - Stuart Livingstone, Sauvegarde NuWave

Essayez Splashtop gratuitement !

Vous souhaitez essayer Splashtop ? Découvrez par vous-même pourquoi de nombreux utilisateurs disent que Splashtop est la meilleure alternative à TeamViewer et essayez-le gratuitement dès maintenant.

Splashtop Business Access

Pour les particuliers et les professionnels qui souhaitent accéder à distance à leur ordinateur.

Essai gratuit

Splashtop SOS

Pour les MSP et les professionnels de l'informatique et de l'assistance qui souhaitent fournir une assistance à distance sur les appareils des utilisateurs/clients.

Essai gratuit

* Source: Site Web américain TeamViewer 49 $ / mois (588 $ / an) prix catalogue pour le plan mono-utilisateur, février 2019.

