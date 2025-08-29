Lorsqu'une cybersécurité est une priorité absolue, les responsables TI doivent trouver un équilibre entre sécurité et accessibilité. La montée du travail à distance et hybride rend cela plus complexe : comment protéger les systèmes critiques tout en offrant aux employés la flexibilité de travailler de n'importe où ?
Deux des approches les plus courantes sont Zero-Trust Network Access (ZTNA) et Virtual Private Networks (VPNs). Les deux protègent les connexions réseau, mais ils le font de manière très différente. Les VPNs créent un tunnel crypté dans le réseau privé et accordent un accès large une fois qu'un utilisateur est authentifié. Le ZTNA, en revanche, suit le principe de « ne jamais faire confiance, toujours vérifier », validant continuellement l'identité de l'utilisateur, la santé de l'appareil et le contexte avant d'accorder un accès limité basé sur les rôles.
Il est temps d'explorer ZTNA vs VPN, les avantages des deux, et comment Splashtop renforce la sécurité Zero-Trust pour le travail à distance.
VPN & Zero-Trust Network Access: Un Aperçu
Qu'est-ce que l'accès réseau Zero-Trust ?
Zero-Trust Network Access (ZTNA) est un cadre de sécurité basé sur l'idée qu'aucun utilisateur ou appareil ne doit jamais être considéré comme fiable par défaut. Chaque demande d'accès doit être authentifiée et autorisée, peu importe son origine. Cette philosophie “ne jamais faire confiance, toujours vérifier” réduit le risque d'accès non autorisé, même si les identifiants de connexion sont volés.
ZTNA va au-delà du contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) traditionnel. Alors que le RBAC attribue des permissions basées sur les rôles, il suppose souvent un accès de confiance une fois qu'un utilisateur est à l'intérieur du réseau. ZTNA applique des politiques plus strictes : la vérification est continue, contextuelle (utilisateur, appareil, emplacement et réseau), et l'accès est limité aux ressources minimales requises.
Comment fonctionne le ZTNA :
Vérification continue: L'authentification est requise à la connexion et pendant l'activité de session, souvent avec MFA ou des vérifications biométriques.
Accès au moindre privilège: Les utilisateurs n'obtiennent l'accès qu'aux applications ou données spécifiques nécessaires à leur rôle, et non à l'ensemble du réseau.
Supposer une violation: Les contrôles de sécurité sont conçus pour limiter les dommages en cas de compromission, avec une micro-segmentation empêchant les attaquants de se déplacer latéralement.
Cette approche en couches rend ZTNA particulièrement efficace pour les organisations avec des forces de travail à distance, des exigences de données sensibles ou des besoins d'accès tiers.
Qu'est-ce qu'un Réseau Privé Virtuel ?
Un VPN étend un réseau privé sur un réseau public en créant un tunnel pour la transmission des données. Une fois connecté, les utilisateurs obtiennent généralement un accès large au réseau d'entreprise comme s'ils étaient sur place.
Comment fonctionne un VPN ?
Un VPN authentifie un utilisateur à une passerelle VPN, puis crée un tunnel entre l'appareil et le réseau privé. Les piles de tunneling et de cryptage courantes incluent OpenVPN, IPSec avec IKEv2, SSTP et L2TP sur IPSec. Une fois connecté, le trafic destiné aux sous-réseaux privés est acheminé à travers le tunnel vers les ressources sur site ou cloud.
Parce que l'authentification se produit généralement uniquement au moment de la connexion, l'accès est souvent large au niveau du réseau à moins que des règles de segmentation et de pare-feu supplémentaires ne soient en place. Les passerelles centralisées peuvent également introduire des goulots d'étranglement de débit pendant les pics d'utilisation à distance.
Cas d'utilisation les plus courants des VPN en entreprise
Accès utilisateur à distance aux ressources internes: Fournir aux employés une connectivité aux applications privées, partages de fichiers, services d'impression et outils intranet qui ne sont pas exposés à Internet.
Connectivité site à site: Reliez les bureaux distants, les centres de données et les VPC cloud en un réseau routé unique en utilisant des tunnels IPSec.
Accès administratif aux réseaux de gestion: Permettre au personnel TI d'accéder aux interfaces administratives internes et aux hôtes de saut depuis l'extérieur du périmètre.
Connectivité temporaire pour les projets: Permettre un accès sécurisé à court terme lors des migrations, des engagements avec des partenaires ou des réponses aux incidents.
Note sur les limitations : Les VPN protègent les données en transit, mais ils n'imposent généralement pas de vérification au niveau de l'application, par demande. Sans segmentation réseau et politique soigneuses, les utilisateurs peuvent avoir plus d'accès que nécessaire, et les concentrateurs peuvent devenir des points de défaillance uniques. C'est pourquoi de nombreuses organisations évaluent le ZTNA pour un accès plus finement granulé, avec le moindre privilège et une vérification continue.
ZTNA vs VPN : Comment ils diffèrent en matière de sécurité et de performance
Bien que les VPN et les ZTNA offrent tous deux une connectivité à distance sécurisée, leurs modèles de sécurité et leurs impacts sur les performances diffèrent considérablement.
Accès réseau Zero-Trust est conçu autour du principe du moindre privilège. L'accès est segmenté au niveau de l'application et nécessite une vérification continue de l'identité de l'utilisateur, de la posture de l'appareil et du contexte. Cela réduit la surface d'attaque, limite le mouvement latéral et fournit une visibilité sur les actions des utilisateurs. Parce que ZTNA est généralement natif du cloud, il s'adapte plus efficacement que les concentrateurs VPN et s'intègre aux cadres modernes de sécurité d'identité et d'appareil.
Réseaux Privés Virtuels, en revanche, authentifient les utilisateurs une fois et étendent ensuite un accès réseau large. Cette approche "tout ou rien" crée des risques : si un attaquant compromet les identifiants VPN, il peut atteindre plusieurs systèmes. Les passerelles VPN peuvent également devenir des goulets d'étranglement à mesure que le trafic augmente, et les VPN manquent généralement de détection de menaces native ou de contrôles de politique granulaires.
En pratique :
Le ZTNA impose des contrôles granulaires, basés sur l'identité et l'appareil, le rendant mieux adapté aux organisations priorisant la sécurité et la conformité.
Les VPNs fournissent des tunnels chiffrés pour l'accès à distance mais reposent sur une confiance basée sur le périmètre, ce qui est moins efficace contre les menaces distribuées d'aujourd'hui.
Pour les organisations équilibrant croissance, conformité et travail hybride, le ZTNA offre une résilience à long terme plus forte, tandis que les VPN continuent de servir d'option héritée pour des environnements plus simples ou plus petits.
Choisir entre ZTNA et VPN : Quel est le meilleur choix pour votre entreprise ?
Décider de déployer un VPN ou un accès réseau Zero-Trust dépend de la taille de votre organisation, de sa posture de sécurité et de ses exigences en matière d'évolutivité.
Évolutivité : Le ZTNA est natif du cloud et conçu pour évoluer sans dépendre d'une seule passerelle. Les VPN, en revanche, peuvent rapidement devenir des goulets d'étranglement à mesure que plus d'employés se connectent à distance.
Modèle de sécurité : Les VPN authentifient une fois et accordent ensuite un accès réseau large, tandis que le ZTNA impose une vérification continue et accorde l'accès uniquement à des applications ou ressources spécifiques. Pour les organisations traitant des données sensibles ou des exigences de conformité strictes, le ZTNA offre des contrôles plus forts.
Gestion des risques : ZTNA minimise les surfaces d'attaque en segmentant l'accès et en supposant la violation comme posture par défaut. Les VPNs élargissent le rayon d'explosion potentiel si les identifiants sont compromis.
Facilité d'utilisation et de gestion : Les VPNs sont familiers et souvent simples à déployer initialement mais nécessitent une segmentation et une maintenance continues pour rester sécurisés. Le ZTNA peut nécessiter une conception de politique plus réfléchie au départ, mais offre aux équipes TI une plus grande automatisation, visibilité et adaptabilité au fil du temps.
En adoptant le ZTNA, les entreprises obtiennent des contrôles d'accès plus précis, une meilleure visibilité et un cadre conçu pour répondre aux réalités du travail distribué moderne.
Comment Splashtop Renforce la Sécurité Zero-Trust pour le Travail à Distance
Les VPN et le ZTNA peuvent tous deux soutenir une connectivité sécurisée, mais si vous voulez une solution moderne qui combine une sécurité forte avec flexibilité, vous avez besoin d'une plateforme conçue avec des principes de Zero-Trust à l'esprit.
Splashtop Secure Workspace (SSW) fournit une gestion des accès privilégiés avec une approche Zero-Trust. Il garantit que seuls les utilisateurs vérifiés et les appareils conformes peuvent accéder à des applications, des bureaux ou des données spécifiques. Les politiques sont appliquées par des contrôles basés sur les rôles, des vérifications de posture des appareils et une authentification contextuelle, réduisant le risque de vol d'identifiants ou de mouvement latéral.
Avec SSW, les organisations peuvent :
Appliquez des contrôles d'accès Just-in-Time afin que les utilisateurs n'aient que les privilèges dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.
Utilisez la micro-segmentation pour limiter l'accès à des ressources spécifiques, réduisant ainsi l'exposition si un compte est compromis.
Exploitez une authentification forte incluant SSO (authentification unique)/SAML, MFA, et l'intégration avec des fournisseurs d'identité.
Surveiller et auditer les sessions avec des journaux et une visibilité qui aident les équipes TI à détecter et à répondre à un comportement suspect.
La plateforme de Splashtop est également conçue pour s'aligner avec des cadres de conformité tels que SOC 2, ISO 27001, et la préparation HIPAA, ce qui en fait un choix sécurisé pour les industries réglementées.
Pour les entreprises gérant des effectifs distribués ou hybrides, le SSW permet un accès à distance sécurisé et performant sans les défis de scalabilité et de gestion des VPN hérités. Il permet aux équipes TI de fournir à la fois productivité et protection en une seule solution.
Prêt à voir comment Splashtop peut renforcer votre posture de sécurité et simplifier l'accès à distance ? Commencez votre essai gratuit aujourd'hui et faites l'expérience de la différence.