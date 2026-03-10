Comment gérez-vous un grand nombre de points de terminaison à distance ? La gestion traditionnelle des terminaux était suffisante lorsque les équipes IT avaient un nombre limité d'appareils à prendre en charge, et il n'y avait pas autant de correctifs et de mises à jour à gérer. Cependant, avec le volume croissant de correctifs d'aujourd'hui, l'essor du travail à distance et du BYOD, et la nécessité pour les équipes IT d'en faire plus avec moins, ce n'est tout simplement pas suffisant.
Ainsi, les équipes TI ont désormais besoin de solutions de gestion des terminaux autonomes. Ces outils éliminent le besoin de tâches manuelles, répétitives et chronophages en ajoutant une automatisation intelligente basée sur des politiques, permettant une gestion facile de plusieurs points d'extrémité distribués.
Cela dit, examinons la gestion autonome des endpoints, comment elle se compare à la gestion traditionnelle des endpoints et comment des solutions comme Splashtop AEM permettent aux équipes TI de prendre en charge davantage d'appareils de n'importe où.
Définitions : Gestion des points de terminaison traditionnelle vs autonome
Avant de comparer la gestion des endpoints traditionnelle et autonome, nous devons définir les deux. Cela nous aidera à comprendre leurs objectifs, comment ils les atteignent, et où se situent les problèmes éventuels.
Qu'est-ce que la Gestion Traditionnelle des Points de Terminaison ?
La gestion traditionnelle des terminaux est l'administration centralisée des terminaux à travers une organisation, généralement assurée par des outils UEM/MDM/RMM ainsi que des flux de travail de service desk. Il se concentre généralement sur l'inventaire, l'application des politiques et le correctif programmé, avec des résultats qui dépendent fortement de l'effort manuel, des files d'attente de tickets et des vérifications périodiques.
Dans la gestion traditionnelle des points de terminaison, le succès est souvent mesuré par l'attribution et l'application d'une politique ou d'un déploiement. Cela ne signifie pas toujours remédiation vérifiée, surtout lorsque les appareils sont hors ligne, les mises à jour échouent silencieusement ou les redémarrages sont différés.
Qu'est-ce que la gestion autonome des terminaux ?
La gestion autonome des terminaux est un modèle opérationnel plus automatisé pour gérer les terminaux à grande échelle. Il combine une visibilité continue avec une automatisation guidée par des politiques pour identifier les problèmes, prioriser ce qui est le plus important, et exécuter des flux de travail de remédiation avec beaucoup moins d'effort manuel, ce qui est particulièrement précieux pour les parcs distants et distribués.
La gestion autonome des terminaux inclut généralement l'inventaire automatisé et la visibilité sur les terminaux, la gestion des vulnérabilités et des correctifs, le respect des configurations et les actions de remédiation automatisées, le tout régulé par des politiques définies par le TI. Il repose également sur des garde-fous tels que des déploiements en anneaux, des fenêtres de maintenance, des approbations pour les actions à risque plus élevé et la journalisation automatique pour soutenir les audits et la responsabilité.
Avec une gestion autonome appropriée, les équipes TI peuvent réduire les risques, améliorer la conformité des correctifs et gérer la santé des appareils avec moins d'escalades de tickets.
Tableau de comparaison entre la gestion des points d'extrémité traditionnelle et autonome
Étant donné les différences, comment les solutions de gestion de points de terminaison traditionnelles et autonomes se comparent-elles ? Nous pouvons décomposer leurs différences clés dans un tableau pratique, de sorte qu'il soit clair de voir où ils se ressemblent et comment ils diffèrent :
Gestion traditionnelle des points de terminaison
Autonomous Endpoint Management
Modèle d'exploitation principal
Réactif, manuel et axé sur les tickets
Proactif et axé sur les politiques, utilisant l'automatisation plutôt que le travail manuel
Approche de correctif
Cycles de correctifs planifiés
Correction en temps réel basée sur le risque
Couverture de patching de tiers
Limitée, nécessitant souvent des outils séparés ou un patching manuel
Large couverture des applications tierces avec correctifs automatiques
Détection et alerte
Vérifications périodiques et alertes qui nécessitent souvent une corrélation manuelle entre les outils
Visibilité continue et rapports d'état quasi en temps réel, avec des informations sur les vulnérabilités basées sur CVE pour aider à prioriser les remédiations.
Remédiation
L'intervention manuelle est souvent nécessaire pour diagnostiquer, réparer et vérifier les problèmes
Workflows de remédiation automatisés (par exemple : déploiement de correctifs, politiques de redémarrage, et actions correctives), ainsi que les nouvelles tentatives, la journalisation, et le retour en arrière lorsque cela est pris en charge.
Application de la politique
Application stricte avec des audits périodiques et des contrôles de conformité
Application continue, en temps réel et basée sur les conditions
Rapports et préparation à l'audit
Rapports fragmentés, avec une préparation d'audit chronophage
Tableaux de bord en temps réel et rapports prêts pour audit
Effort TI requis et temps de réparation
Un effort élevé et un délai de résolution plus long, généralement de quelques jours à quelques semaines
Faible effort et temps de résolution plus rapide, généralement en quelques minutes à quelques heures
Perturbation de l'utilisateur final
Plus de points de contact manuels, nécessitant souvent des redémarrages et des interruptions pour l'utilisateur pendant la journée de travail
Automatisation contrôlée avec planification intelligente, entraînant des perturbations minimales
Qu'est-ce qui change lorsque vous passez de la gestion traditionnelle à la gestion autonome
Si vous passez de la gestion traditionnelle des terminaux à un modèle autonome, les plus grands changements apparaissent dans les opérations quotidiennes :
Moins de tickets de routine et d'incidents répétés car plus de tâches d'entretien et de correction peuvent être automatisées et standardisées.
Réponse plus rapide aux vulnérabilités à haut risque grâce à l'identification des appareils affectés, à la priorisation par risque CVE et au déploiement des mises à jour à grande échelle.
Des résultats plus cohérents à travers les flottes à distance et hybrides grâce à une application basée sur des politiques et des workflows de déploiement vérifiés.
Moins de « gestion par tableur » et de savoirs tribaux car le statut, la couverture, et les résultats sont visibles en un seul endroit.
Capacités critiques qui séparent le véritable AEM de l'automatisation de base
Cependant, tous les outils d'automatisation ne permettent pas une gestion autonome des points de terminaison. Le véritable AEM va au-delà de l'automatisation de base de plusieurs façons, ajoutant un contrôle et une flexibilité accrus à la solution de gestion des terminaux. Cela inclut :
1. Visibilité en Temps Réel Qui S'aligne sur le Risque de Vulnérabilité
Alors que l'automatisation de base repose sur des commandes prédéfinies et des points de terminaison sélectionnés, le logiciel AEM offre une visibilité en temps réel et une détection des menaces. La gestion autonome des points de terminaison améliore la visibilité à travers le matériel, les systèmes d'exploitation et les applications, puis utilise le contexte CVE pour aider les équipes TI à comprendre quels appareils sont affectés et ce qui doit être priorisé en premier.
2. Remédiation automatisée avec garde-fous
La gestion autonome des endpoints peut effectuer automatiquement des tâches de remédiation tout en utilisant des garde-fous prédéfinis pour garantir la sécurité et minimiser les interruptions. Cela inclut les déploiements basés sur des anneaux pour tester en toute sécurité les mises à jour pour d'éventuels problèmes, programmer les mises à jour à des moments convenables et utiliser des fenêtres de maintenance pour minimiser les interruptions.
Les équipes TI peuvent également gérer les approbations et les exceptions pour traiter les cas particuliers ou les appareils qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas être mis à jour. Cela aide à gérer la sécurité tout en restant suffisamment flexible pour s'adapter aux exceptions, tout en les notant et les documentant.
De plus, les solutions AEM peuvent inclure des fonctionnalités de restauration en cas de problème avec une mise à jour et des tentatives de réinstallation si la mise à jour échoue à s'installer. Tous ces changements sont clairement documentés, de sorte qu'il y a une piste d'audit fiable.
3. Correction de tiers à grande échelle
Bien que la plupart des outils d'automatisation de base disposent de certaines capacités de gestion des correctifs, celles-ci sont généralement limitées à leur système d'exploitation. La gestion autonome des points de terminaison offre une correction des applications tierces à grande échelle, permettant ainsi aux équipes TI de gérer et de mettre à jour facilement les applications sur leurs points de terminaison. Cela offre une meilleure cybersécurité et une conformité TI améliorée, garantissant que les appareils n'utilisent pas d'applications obsolètes avec des vulnérabilités exposées.
4. Application de la politique et de la configuration au-delà des correctifs
L'automatisation devrait couvrir plus que le simple correctif ; une solution de gestion autonome des terminaux aide à garantir que les terminaux restent correctement configurés et conformes aux politiques de l'entreprise. Cela inclut le contrôle de la dérive de configuration, les bases de référence et la correction automatisée pour maintenir tous les endpoints alignés avec vos politiques et exigences de sécurité sans s'éloigner progressivement.
Scénarios Probables de Jour Zéro et d'Exploitation : Pourquoi l'Autonomie Compte
Maintenant, examinons quelques scénarios où la gestion autonome des terminaux peut être utile. Ce sont toutes des situations courantes que les organisations et leurs équipes TI rencontrent fréquemment ou doivent prendre en compte, donc il est utile de connaître la différence que l'autonomie peut apporter.
Considérez une situation où une vulnérabilité du système d'exploitation très exploitable est découverte et affecte plusieurs appareils dispersés dans votre organisation. Sans gestion autonome des terminaux, vous devrez trouver et corriger manuellement chaque terminal affecté, ce qui peut prendre du temps et des ressources et est sujet à des erreurs humaines.
En revanche, avec la gestion autonome des points de terminaison, vous pouvez déployer automatiquement des correctifs sur les points de terminaison concernés dès qu'ils sont disponibles. Une bonne solution autonome, comme Splashtop AEM, peut prioriser les correctifs en fonction des risques et de l'exposition, et utiliser un déploiement par anneaux pour assurer un déploiement fluide et sécurisé.
Dans un autre scénario, la vulnérabilité pourrait ne pas se trouver dans un système d'exploitation, mais dans une application tierce. L'application affectée pourrait accorder aux attaquants un accès aux appareils concernés, compromettant la sécurité de l'entreprise.
De nombreux outils automatisés peuvent mettre à jour les systèmes d'exploitation, mais pas les applications tierces. En revanche, une solution comme Splashtop AEM peut gérer les mises à jour du système d'exploitation et des applications de la même manière, et déployer rapidement des mises à jour sur les terminaux concernés pour sécuriser leurs applications.
Que se passe-t-il si un appareil est hors ligne ? Il y a des moments où les appareils à distance sont laissés en ligne de manière intermittente, ce qui peut provoquer des lacunes de conformité car ils manquent les cycles de correctifs planifiés et les enregistrements. La gestion autonome des points de terminaison peut également y remédier en déployant automatiquement les mises à jour une fois que l'appareil est en ligne, plutôt que d'attendre le prochain cycle de correctifs.
Dans chacun de ces scénarios, la gestion autonome des points de terminaison garantit que les appareils impactés sont rapidement identifiés, prioritaires et pris en charge. Chaque déploiement de correctif est vérifié pour confirmer la remediation, et chaque mise à jour est entièrement enregistrée pour démontrer la conformité lors des audits.
Comment Splashtop AEM aide les équipes à passer du travail manuel aux opérations autonomes
Lorsque vous êtes prêt pour une solution de gestion des terminaux autonome, vous aurez besoin d'une solution robuste, puissante et sécurisée comme Splashtop AEM. Splashtop AEM fournit une automatisation basée sur des politiques à travers des terminaux distribués, des informations sur les vulnérabilités basées sur CVE, ainsi que des flux de travail de correctifs et de remédiation conçus pour aider les équipes TI à garder les appareils sécurisés, conformes et à jour.
La gestion des correctifs automatisée de Splashtop AEM aide à s'assurer que les appareils de votre réseau restent à jour et sécurisés sans que les agents IT n'aient besoin de les mettre à jour manuellement. Cette puissante automatisation non seulement permet d'économiser du temps et des ressources, mais offre également une visibilité continue sur vos points de terminaison et votre posture de sécurité globale.
Pour les équipes s'appuyant sur des outils comme Microsoft Intune, Splashtop AEM peut aider à combler les lacunes courantes en élargissant la couverture des correctifs tiers et en offrant un meilleur contrôle opérationnel et une meilleure visibilité pour l'exécution et la vérification des correctifs.
Splashtop AEM comprend :
Informations sur les vulnérabilités basées sur les CVE pour détecter et prioriser les menaces
Mise à jour et automatisation en temps réel qui gardent les terminaux à jour
Visibilité du matériel et des logiciels pour maintenir un inventaire à jour en tout temps
Rapports de remédiation et de vérification pour traiter de manière fiable les menaces et les vulnérabilités
Déploiements basés sur des anneaux et contrôles de politique pour déployer des mises à jour en toute sécurité et efficacité tout en respectant les politiques de l'entreprise
Comment Évaluer Si Vous Êtes Prêt pour la Gestion Autonome des Endpoints
Si vous n'êtes pas sûr que la gestion autonome des endpoints soit faite pour vous, il est temps de prendre du recul et de réfléchir. Évaluez votre environnement TI, vos points de terminaison, vos besoins en matière de patch, et plus encore, puis utilisez notre liste de vérification pratique pour voir s'il est temps de passer à une solution de gestion autonome des points de terminaison :
Carnet de correction : Votre carnet de correction augmente-t-il ou est-il stable ? Si vous recevez constamment plus de correctifs que vous ne pouvez en gérer, il est temps d'opter pour une solution autonome.
Exposition aux tiers : Combien d'applications vos employés utilisent-ils ? Si vous ne parvenez pas à suivre les mises à jour et les correctifs pour toutes vos applications tierces, il est temps d'obtenir une solution qui le peut.
Réalité de la flotte à distance : À quelle fréquence les appareils ne sont-ils pas connectés au réseau ? Une bonne solution de gestion autonome peut aider à garder les appareils à distance à jour dès qu'ils sont de nouveau en ligne.
Besoins d'audit : Quand un audit a lieu, pouvez-vous prouver rapidement la remédiation de la conformité ? Sinon, une solution avec des journaux et enregistrements automatiques peut vous aider à réussir votre prochain audit.
Bande passante de l'équipe : Combien d'heures par semaine sont consacrées aux réparations de routine ? La gestion autonome des endpoints peut aider à gagner du temps et à travailler avec votre équipe TI, en éliminant les tâches manuelles répétitives et en leur permettant de se concentrer sur des problèmes plus urgents.
Choisissez le modèle qui correspond à votre risque et à votre échelle
La gestion autonome des points de terminaison est un outil puissant pour maintenir la sécurité, l'efficacité et la conformité à travers des points de terminaison distribués. Avec une bonne solution AEM, vous pouvez garder vos appareils distants sécurisés et à jour à travers votre réseau, tout en épargnant du temps à vos équipes TI, et en maintenant la conformité avec les politiques de l'entreprise.
Bien que les outils traditionnels de gestion des terminaux aient encore leur utilité pour certaines entreprises, les entreprises en croissance et les environnements distants ont besoin de plus. Ils ont besoin de la vitesse, la sécurité, la gouvernance, et l'efficacité que seules les solutions de gestion des points de terminaison autonomes comme Splashtop AEM peuvent fournir.
Splashtop AEM fournit aux équipes TI les outils et la technologie dont elles ont besoin pour surveiller les points de terminaison, résoudre les problèmes de manière proactive et réduire leur charge de travail. Cela inclut :
Mise à jour automatique pour les systèmes d'exploitation, les applications tierces et les applications personnalisées.
Aperçus des vulnérabilités basés sur les CVE et alimentés par l'IA.
Cadres de politiques personnalisables qui peuvent être appliqués dans tout votre réseau.
Suivi et gestion de l'inventaire matériel et logiciel sur tous les points de terminaison.
Alertes et remédiation pour résoudre automatiquement les problèmes avant qu'ils ne deviennent des soucis.
Actions en arrière-plan pour accéder à des outils comme les gestionnaires de tâches et les gestionnaires de périphériques sans interrompre les utilisateurs.
Prêt à réduire l'arriéré de correctifs et à prouver la rémédiation sur vos points de terminaison ? Démarrer un essai gratuit de Splashtop AEM.