Splashtop investit massivement pour garantir un accès à distance sécurisé

Face à l'augmentation des risques de cybersécurité, Splashtop a investi des millions dans son infrastructure de sécurité et créé un conseil de sécurité composé des meilleurs experts actuels en matière de cybersécurité.

Depuis le premier jour, la sécurité est la priorité absolue de Splashtop.

Les solutions d'accès et d'assistance à distance de Splashtop ont été utilisées par plus de 30 millions de personnes, et des millions d'autres appareils sont utilisés pour les connexions à distance. Ces chiffres n'ont fait qu'augmenter depuis que COVID-19 a fermé des entreprises et des écoles. Les professionnels utilisent le logiciel de bureau à distance Splashtop pour se connecter à leurs ordinateurs de bureau et travailler à domicile, tandis que les établissements d'enseignement utilisent Splashtop pour améliorer l'apprentissage à distance en permettant aux étudiants de contrôler à distance les ordinateurs de laboratoire depuis leurs appareils personnels à domicile.

Splashtop étant utilisé par de nombreuses personnes, entreprises, écoles et universités, il est de la plus haute importance que les utilisateurs puissent compter sur la capacité de Splashtop à protéger leurs informations et données sensibles et leur vie privée.

C'est pourquoi, à Splashtop, nous prenons la sécurité si au sérieux et nous faisons de gros investissements pour améliorer continuellement nos infrastructures et nos mesures de sécurité. De plus, nous avons réuni les meilleurs experts mondiaux en matière de cybersécurité et de conformité pour nous aider à sécuriser davantage notre plateforme.

Conseil consultatif de sécurité de Splashtop

Splashtop vient d'annoncer la formation de son Conseil consultatif de sécurité. Ce conseil aidera Splashtop à atteindre ses objectifs rigoureux en matière de sécurité et de conformité.

Chaque membre du conseil possède une expérience et des compétences uniques en matière de cybersécurité. Le conseil sera en mesure de fournir à Splashtop des conseils sur les meilleures pratiques de sécurité, de recommander des outils spécifiques tels que pour la sécurité avancée des terminaux, et d'aider à établir des processus appropriés d'évaluation des risques et de conformité.

Les membres du Conseil consultatif de sécurité sont notamment

Ronn Brashear - Vice-président de l’ingénierie, Hewlett Packard Enterprise (HPE)

David Hahn - Directeur de la sécurité informatique, CDK Global

Michael McAndrews - Vice-président des services de sécurité des réseaux, PacketWatch

Terry O’Daniel - Responsable de l’assurance sécurité, Netflix

Rick Orloff - Conseiller stratégique en matière de sécurité

Rob Ragan - Chercheur principal en sécurité, Bishop Fox

Justin Somaini - Directeur de la sécurité, Unity Technologies

Consultez l'annonce de Splashtop sur la formation du Conseil consultatif de sécurité pour en savoir plus sur les antécédents et l'expérience de chaque membre.

La sécurité de l'accès à distance reste la priorité absolue de Splashtop

La sécurité est quelque chose qui n'est jamais "fait" ; c'est un effort constant pour suivre l'évolution des menaces", déclare Mark Lee, PDG de Splashtop. C'est dans cet esprit que Splashtop a investi des millions dans le fonctionnement et l'amélioration de son infrastructure.

Splashtop scanne constamment ses produits d'accès à distance et d'assistance à distance pour s'assurer de leur intégrité. Splashtop travaille également avec des sociétés de sécurité de premier plan pour effectuer régulièrement des audits.

Splashtop complète ses processus internes par des conseils et des services de sociétés de sécurité externes telles que AWS Professional Services, PacketWatch, Bishop Fox, Improsec A/S, CrowdStrike et A-LIGN (plus une contribution de Bugcrowd) pour mener des audits et des analyses continues des systèmes et des produits Splashtop.

Récemment, Splashtop a déployé son infrastructure auprès de plusieurs fournisseurs de cloud computing afin de réduire le risque de dépendance de la disponibilité des services à un seul fournisseur. Splashtop a également obtenu cette année la certification SOC 2 de type 2 et a considérablement amélioré la sécurité de son infrastructure en nuage.

Splashtop mène également la charge pour fournir une plate-forme d’accès à distance sécurisée et zero trust. Le cabinet d’études Gartner estime que les VPN seront progressivement éliminés par 60% des entreprises en faveur de solutions d’accès réseau zero trust.

"Nous devons à nos clients actuels et futurs de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre les offres d'accès et d'assistance à distance de Splashtop aussi sûres que possible", a déclaré M. Lee.

