Splashtop investit massivement pour garantir un accès à distance sécurisé

Le développement du télétravail augmentant les risques de cybersécurité, Splashtop a investi des millions dans son infrastructure de sécurité et a formé un conseil consultatif composé des plus grands experts dans ce domaine.
Depuis le premier jour, la sécurité est la priorité absolue de Splashtop.
Les solutions d’accès et de support à distance de Splashtop ont été utilisées par plus de 30 millions de personnes, et des millions de périphériques sont utilisés pour les connexions à distance. Ces chiffres n’ont fait qu’augmenter depuis que le COVID-19 a entraîné la fermeture des entreprises et des écoles. Les professionnels utilisent le logiciel de bureau à distance Splashtop pour se connecter à leurs postes de travail depuis leur domicile, tandis que les établissements d’enseignement utilisent Splashtop pour optimiser l’apprentissage à distance en permettant aux étudiants d’accéder aux ordinateurs des salles informatiques à distance depuis leur propre équipement à la maison.
Splashtop étant utilisé par un grand nombre de particuliers, d’entreprises, d’écoles et d’universités, il est de la plus haute importance que les utilisateurs puissent compter sur sa capacité à protéger leurs informations sensibles, leurs données et leur confidentialité.
C'est pourquoi, à Splashtop, nous prenons la sécurité si au sérieux et nous faisons de gros investissements pour améliorer continuellement nos infrastructures et nos mesures de sécurité. De plus, nous avons réuni les meilleurs experts mondiaux en matière de cybersécurité et de conformité pour nous aider à sécuriser davantage notre plateforme.
Conseil consultatif de sécurité de Splashtop
Splashtop vient d'annoncer la formation de son Conseil consultatif de sécurité. Ce conseil aidera Splashtop à atteindre ses objectifs rigoureux en matière de sécurité et de conformité.
Chaque membre du conseil possède une expérience et des compétences uniques en matière de cybersécurité. Le conseil fournira à Splashtop des recommandations sur les bonnes pratiques de sécurité, sur les outils spécifiques tels que la sécurité avancée des terminaux, et aidera à mettre en place des processus de conformité et d’évaluation des risques appropriés.
Les membres du Conseil consultatif de sécurité sont notamment
Ronn Brashear - Vice-président de l’ingénierie, Hewlett Packard Enterprise (HPE)
David Hahn - Directeur de la sécurité informatique, CDK Global
Michael McAndrews - Vice-président des services de sécurité des réseaux, PacketWatch
Terry O’Daniel - Responsable de l’assurance sécurité, Netflix
Rick Orloff - Conseiller stratégique en matière de sécurité
Rob Ragan - Chercheur principal en sécurité, Bishop Fox
Justin Somaini - Directeur de la sécurité, Unity Technologies
Consultez l’annonce de Splashtop sur la formation du Conseil consultatif de sécurité pour en savoir plus sur le parcours et l’expérience de chacun des membres.
La sécurité de l'accès à distance reste la priorité absolue de Splashtop
La sécurité est quelque chose qui n'est jamais "fait" ; c'est un effort constant pour suivre l'évolution des menaces", déclare Mark Lee, PDG de Splashtop. C'est dans cet esprit que Splashtop a investi des millions dans le fonctionnement et l'amélioration de son infrastructure.
Splashtop scanne constamment ses solutions d'accès à distance pour garantir leur intégrité. Splashtop collabore également avec des entreprises de sécurité de premier plan pour effectuer des audits réguliers.
Splashtop complète ses processus internes par des conseils et des services d’entreprises de sécurité externes telles que AWS Professional Services, PacketWatch, Bishop Fox, Improsec A/S, CrowdStrike et A-LIGN (ainsi que des contributions de Bugcrowd) afin de mener des audits et des analyses continus des systèmes et des produits Splashtop.
Récemment, Splashtop a déployé son infrastructure auprès de plusieurs fournisseurs cloud afin de réduire le risque de dépendance vis-à-vis d’un seul prestataire en ce qui concerne la disponibilité des services. Splashtop a également obtenu cette année la certification SOC 2 Type 2, ce qui a permis de renforcer considérablement la sécurité de son infrastructure cloud.
Splashtop est également à la pointe de la technologie en ce qui concerne la fourniture d’une plateforme d’accès à distance sécurisée et zero trust. Le cabinet d’études Gartner estime que 60 % des entreprises abandonneront progressivement les VPN au profit de solutions d’accès au réseau zero trust.
"Nous devons à nos clients actuels et futurs de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre les offres d'accès et d'assistance à distance de Splashtop aussi sûres que possible", a déclaré M. Lee.
EN SAVOIR PLUS ET ESSAYER GRATUITEMENT SPLASHTOP
Consultez toutes les solutions Splashtop et commencez dès aujourd'hui avec un essai gratuit ! N'hésitez pas à nous contacter à tout moment à l'adresse ou si vous avez des questions concernant la sécurité, la conformité ou tout autre sujet.
Obtenez plus d’informations sur ce qui constitue un accès à distance sécurisé.